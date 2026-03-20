Emanuele Tramacere

Roma: "hanya" 22 juta euro pendapatan dari Liga Europa

Roma harus menelan kekalahan dalam dua leg laga melawan Bologna, dalam derby Eropa tersebut, dan secara resmi tersingkir dari Liga Europa 2025/2026, sebuah kompetisi di mana secara teori mereka termasuk di antara favorit untuk meraih gelar juara. Laga leg kedua yang berakhir dengan skor 4-3 untuk keunggulan tim asal Emilia pada babak perpanjangan waktu pun sekaligus mengakhiri kontribusi finansial yang dijamin oleh kompetisi UEFA tersebut bagi neraca keuangan klub.


Dan analisis keuangan yang dilakukan oleh Calcio e Finanza menunjukkanbahwa hadiah yang diterima musim ini berada dalam kisaran angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diterima oleh klub-klub yang berpartisipasi di Liga Champions.


  • BIAYA PARTISIPASI

    Keikutsertaan, atau lebih tepatnya kualifikasi ke turnamen tersebut, telah menjamin Roma mendapatkan 4,31 juta euro dari total 155 juta euro. Angka tersebut dua kali lipat dari yang diperkirakan untuk periode tiga tahun 2021–2024.

  • BONUS HASIL

    Seperti biasa, dalam fase liga, hasil yang diraih di lapangan dalam 8 pertandingan tersebut memberikan bonus finansial baik saat menang maupun seri. Setiap kemenangan pada musim ini menghasilkan 450 ribu euro, sedangkan hasil seri masing-masing 150 ribu euro. Dengan 5 kemenangan dan 1 hasil seri, Roma berhasil mengantongi 2,4 juta euro.

  • BONUS PENEMPATAN DAN BONUS PERINGKAT KEDELAPAN

    Roma menutup fase grup di antara 8 tim teratas klasemen, dan posisi akhir tersebut menjamin pendapatan sebesar 2,34 juta euro, ditambah bonus sebesar 600 ribu euro. Posisi tersebut memastikan lolos langsung ke babak 16 besar, yang menghasilkan tambahan 1,75 juta euro ke kas klub.

  • TARIF UNTUK NEGARA-NEGARA DI EROPA DAN DI LUAR EROPA

    Sejak perubahan aturan kompetisi disahkan, konsep "value"—yang dibagi menjadi kategori Eropa dan Non-Eropa—telah menggantikan "market pool" yang terkenal. Konsep ini pada dasarnya merupakan gabungan antara pilar "market pool" sebelumnya ditambah dengan koefisien individu masing-masing klub. Dari kedua faktor tersebut, Roma memperoleh masing-masing 7,38 juta dan 2,88 juta.

  • ANGKA-ANGKA INI LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN TAHUN LALU, TETAPI JAUH LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN HADIAH LIGA CHAMPIONS

    Secara keseluruhan, pendapatan akhir yang diperoleh Roma mencapai sekitar 22 juta euro, sedikit meningkat dibandingkan musim 2024/2025 yang menghasilkan sekitar 20,5 juta euro bagi kas klub, namun angka tersebut tetap jauh lebih rendah dibandingkan, misalnya, pendapatan yang diraih oleh keempat tim Italia yang telah tersingkir dari Liga Champions (Napoli, yang tidak lolos dari fase grup, misalnya, mengakhiri musim dengan sekitar 48,5 juta euro).

  • RINCIAN SELURUH ANGKA

    Nilai Investasi: 4,31 juta euro

    Porsi "Eropa": 7,38 juta euro

    Bagian "non-Eropa": 2,88 juta euro

    Bonus hasil: 2,4 juta euro

    Bonus posisi klasemen: 2,34 juta euro

    Bonus peringkat antara posisi ke-1 dan ke-8: 0,6 juta euro

    Bonus babak 16 besar: 1,75 juta euro

    TOTAL: 21,66 juta euro


