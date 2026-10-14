Kabar buruk bagi Gian Piero Gasperini dari laga besar Liga Champions antara Roma dan Real Madrid di Olimpico tidak berhenti pada cedera Manu Koné. Selain gelandang asal Prancis itu, pelatih Roma juga terpaksa mengganti Paulo Dybala saat jeda pertandingan.
AFP
Diterjemahkan oleh
Roma: Dybala mengalami gangguan otot, terpaksa diganti
Gangguan otot
Menurut laporan Amazon Prime, pemain kreatif itu mengalami masalah otot pada babak pertama. Saat jeda, Gasperini memilih menariknya dari lapangan dan memasukkan Rodrigo Mora.
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