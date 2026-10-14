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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Roma: Dybala mengalami gangguan otot, terpaksa diganti

Roma
P. Dybala
Serie A
Real Madrid
Champions League
Roma vs Real Madrid

Setelah Koné, penyerang Argentina juga harus menepi

Kabar buruk bagi Gian Piero Gasperini dari laga besar Liga Champions antara Roma dan Real Madrid di Olimpico tidak berhenti pada cedera Manu Koné. Selain gelandang asal Prancis itu, pelatih Roma juga terpaksa mengganti Paulo Dybala saat jeda pertandingan.

  • Gangguan otot

    Menurut laporan Amazon Prime, pemain kreatif itu mengalami masalah otot pada babak pertama. Saat jeda, Gasperini memilih menariknya dari lapangan dan memasukkan Rodrigo Mora.

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