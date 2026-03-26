Roma dan Everton tidak boleh bertanding di kompetisi Eropa yang sama. Alasannya hanya satu: kedua klub tersebut memiliki pemilik yang sama, yaitu taipan asal Amerika Serikat, Dan Friedkin. Dan UEFA bersikap tegas; kepemilikan ganda melanggar peraturan. Atau lebih tepatnya, dua klub dengan pemilik yang sama boleh berlaga di kompetisi Eropa, tetapi mereka sama sekali tidak boleh saling berhadapan. Dan dari sudut pandang ini, risiko untuk musim depan sangat nyata. Cukup lihat klasemen Serie A dan Premier League. Roma saat ini berada di peringkat keenam, di zona Liga Europa, namun dengan ambisi mengejar selisih tiga poin dari Como dan lolos ke Liga Champions. Everton, di sisi lain, berada di peringkat kedelapan dengan 46 poin, di zona Conference League, sejajar dengan Brentford yang berada di peringkat ketujuh. Namun, Liga Europa hanya terpaut dua gol (selisih gol dengan Brentford) dan kompetisi paling bergengsi hanya terpaut tiga poin, dengan Liverpool di peringkat kelima dengan 49 poin. Seperti dilaporkan Repubblica, jika kedua klub pada akhir musim lolos ke kompetisi yang sama, salah satu dari keduanya akan tersingkir.
Roma dan kepemilikan bersama keluarga Friedkin: Giallorossi atau Everton terancam absen dari kompetisi Eropa
APA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN
Inilah yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1: «Tidak seorang pun boleh terlibat secara bersamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan, administrasi, dan/atau kinerja olahraga lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi». Kecuali jika ada pemberitahuan sebelum tanggal 1 Maret setiap tahun. Repubblica telah mencoba menghubungi Roma, namun pihak klub tidak memberikan tanggapan terkait hal ini. Oleh karena itu, dengan melihat selisih poin Roma dan Everton di klasemen, pelanggaran peraturan ini mungkin terjadi. Apa solusinya? UEFA menjelaskan dengan jelas, “jika dua atau lebih klub tidak memenuhi kriteria yang dirancang untuk menjamin integritas kompetisi, hanya satu di antaranya yang dapat diterima.”Artinya, klub tersebut akan dikecualikan. Kriteria pemilihannya jelas: pada tahap pertama, akan diutamakan “klub yang menempati peringkat lebih tinggi di liga nasionalnya”. Kemudian “klub yang federasinya berada di urutan lebih tinggi dalam daftar akses UEFA”.
JADWAL ROMA
Roma masih memiliki delapan pertandingan lagi untuk mencoba mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah jeda untuk tim nasional, mereka akan menghadapi Inter di San Siro, kemudian Pisa dan Atalanta di kandang, bertandang ke Bologna, pertandingan kandang melawan Fiorentina, laga di Tardini melawan Parma, derby kandang melawan Lazio, dan bertandang ke Bentegodi pada pekan terakhir Serie A 2025-2026.