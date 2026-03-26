Roma dan kepemilikan bersama keluarga Friedkin: Giallorossi atau Everton terancam absen dari kompetisi Eropa

Roma dan Everton tidak boleh bertanding di kompetisi Eropa yang sama. Alasannya hanya satu: kedua klub tersebut memiliki pemilik yang sama, yaitu taipan asal Amerika Serikat, Dan Friedkin. Dan UEFA bersikap tegas; kepemilikan ganda melanggar peraturan. Atau lebih tepatnya, dua klub dengan pemilik yang sama boleh berlaga di kompetisi Eropa, tetapi mereka sama sekali tidak boleh saling berhadapan. Dan dari sudut pandang ini, risiko untuk musim depan sangat nyata. Cukup lihat klasemen Serie A dan Premier League. Roma saat ini berada di peringkat keenam, di zona Liga Europa, namun dengan ambisi mengejar selisih tiga poin dari Como dan lolos ke Liga Champions. Everton, di sisi lain, berada di peringkat kedelapan dengan 46 poin, di zona Conference League, sejajar dengan Brentford yang berada di peringkat ketujuh. Namun, Liga Europa hanya terpaut dua gol (selisih gol dengan Brentford) dan kompetisi paling bergengsi hanya terpaut tiga poin, dengan Liverpool di peringkat kelima dengan 49 poin. Seperti dilaporkan Repubblica, jika kedua klub pada akhir musim lolos ke kompetisi yang sama, salah satu dari keduanya akan tersingkir.



