Roma, Ademola Lookman muncul sebagai opsi untuk lini serang: bisa hengkang pada Januari

Menurut laporan Repubblica hari ini, Roma memantau dengan cermat situasi Ademola Lookman, penyerang Atletico Madrid, yang kini tak lagi dianggap sebagai pemain yang tak tersentuh oleh Simeone. Musim ini, pemain asal Nigeria itu mencatatkan 15 penampilan, dua gol, dan satu assist di La Liga dan Liga Champions. Ia sembilan kali menjadi starter di liga, sementara di kompetisi Eropa ia belum pernah masuk susunan pemain inti.

Dalam beberapa laga terakhir, ia menjadi pelapis Álex Baena, yang kini menjadi pilihan utama. Saat menghadapi Barcelona, Lookman duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan untuk pertama kalinya musim ini. Yang jelas, Simeone tidak mencoretnya. Ia masih menganggap Lookman sebagai aset, tetapi sang pemain tampaknya tidak lagi tak tergantikan. Yang pasti, pengaruhnya tidak sebesar musim lalu: sejak datang dari Atalanta pada Januari hingga Mei, ia mencetak 9 gol dalam 24 pertandingan.

Belum saatnya membunyikan alarm, tetapi Roma terus mengamati situasinya. Mantan pemain Atalanta itu memang masuk dalam daftar direktur olahraga D'Amico. Alasannya, ia mengenal sepakbola Italia dan pernah bekerja bersama Gasperini. Keduanya beberapa kali terlibat perdebatan sengit, tetapi perkembangan Lookman juga terlihat jelas. Di Bergamo, ia mencatatkan 55 gol dan 27 assist dalam 137 pertandingan, termasuk malam ajaib di Dublin melawan Bayer Leverkusen yang mengantarkan Atalanta meraih gelar Liga Europa bersejarah.

Jika mantan pemain Leipzig itu menjadi pemain papan atas, hal tersebut berkat pelatih Roma saat ini, yang mempertimbangkannya untuk melengkapi lini serang. Seperti dilaporkan Repubblica, saat ini tidak ada permintaan untuk dijual ataupun protes dari suporter terhadapnya. Namun, jika ia terus mendapat menit bermain yang minim, Lookman akan mempertimbangkan situasinya dan membicarakannya dengan klub.

Jelas, tidak akan ada eksodus dari Madrid pada Januari. Pemain lain yang diminati di bursa transfer adalah Alexander Sørloth, penyerang asal Norwegia kelahiran 1995 yang menjadi incaran Juventus dan dihargai sekitar €25-30 juta. Atletico hanya akan melepas salah satu dari keduanya, dengan syarat yang tepat dan hanya jika menemukan penggantinya. Lookman didatangkan dengan biaya €35 juta plus bonus €5 juta pada Januari lalu. Gajinya sekitar €6 juta bruto per tahun, ditambah bonus, dengan kontrak hingga 2030.