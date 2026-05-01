Rodrygo, Xavi Simons, dan para bintang top lainnya diprediksi akan absen di Piala Dunia 2026

Brasil memang memiliki banyak talenta penyerang, tetapi Carlo Ancelotti tetap tidak bisa kehilangan satupun dari para penyerang andalannya, terutama mereka yang pernah bekerja sama dengannya dan meraih kesuksesan sebelumnya. Namun, mantan pelatih Real Madrid ini tidak akan bisa memanggil Rodrygo pada musim panas ini setelah ia mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada awal Maret.

Baru saja kembali dari masa pemulihan sebelumnya, Rodrygo terjatuh sambil memegangi lutut kanannya saat Madrid mengalahkan Getafe. Ketakutannya yang terburuk kemudian terkonfirmasi setelah menjalani pemindaian pada hari berikutnya, yang berarti ia akan kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahannya setelah tendangan penaltinya digagalkan saat Selecao kalah dalam adu penalti melawan Kroasia di perempat final turnamen 2022.

Brasil tampaknya lebih sering dilanda cedera dibandingkan tim lain sejauh ini, dengan rekan setim Rodrygo di Madrid, Eder Militao, juga menghadapi kemungkinan absen di Piala Dunia setelah harus menjalani operasi paha pada April. Militao telah dilanda masalah kebugaran dalam beberapa tahun terakhir, terutama robekan ACL di kedua lututnya dalam kurun waktu 15 bulan, dan kini diperkirakan akan absen hingga Oktober.

Ancelotti juga cemas mengenai ketersediaan bintang muda Estevao, yang sedang berlomba dengan waktu untuk membuktikan kebugarannya setelah mengalami cedera otot paha belakang pada bulan April yang diperkirakan akan mengakhiri musim klubnya di Chelsea.