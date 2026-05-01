Goal.com
Live
World Cup injured players GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Rodrygo, Xavi Simons, dan para bintang top lainnya diprediksi akan absen di Piala Dunia 2026

Analysis
World Cup
Brazil
Rodrygo
Eder Militao
France
H. Ekitike
Netherlands
X. Simons
Germany
S. Gnabry
USA
Mexico
FEATURES

Piala Dunia 2026 sudah hampir tiba. Setelah bertahun-tahun penuh antisipasi, babak kualifikasi yang dramatis, serta berbagai berita baik—dan buruk—seputar ajang puncak FIFA ini, para pemain dan pelatih dari seluruh dunia kini tengah menyelesaikan persiapan terakhir mereka sebelum berangkat ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada bulan Juni untuk mengikuti turnamen sepak bola internasional terbesar yang pernah diselenggarakan.

Namun, meski antusiasme terus memuncak menjelang kick-off di Mexico City pada 11 Juni, para penggemar di seluruh dunia juga tak jarang menahan napas dalam beberapa pekan terakhir setiap kali ada pemain ternama yang mengalami cedera. Dengan turnamen yang kini tinggal kurang dari dua bulan lagi, bahkan masalah yang tidak terlalu serius pun bisa menjadi penghalang fatal bagi peluang seorang pemain untuk ikut serta musim panas ini.

Oleh karena itu, meskipun beberapa nama besar dunia tidak akan unjuk gigi karena negara mereka gagal lolos kualifikasi, kini sudah ada daftar pemain yang semakin panjang yang impiannya untuk mewakili negara mereka musim panas ini telah pupus akibat hal-hal di luar kendali mereka...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasil)

    Brasil memang memiliki banyak talenta penyerang, tetapi Carlo Ancelotti tetap tidak bisa kehilangan satupun dari para penyerang andalannya, terutama mereka yang pernah bekerja sama dengannya dan meraih kesuksesan sebelumnya. Namun, mantan pelatih Real Madrid ini tidak akan bisa memanggil Rodrygo pada musim panas ini setelah ia mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada awal Maret.

    Baru saja kembali dari masa pemulihan sebelumnya, Rodrygo terjatuh sambil memegangi lutut kanannya saat Madrid mengalahkan Getafe. Ketakutannya yang terburuk kemudian terkonfirmasi setelah menjalani pemindaian pada hari berikutnya, yang berarti ia akan kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahannya setelah tendangan penaltinya digagalkan saat Selecao kalah dalam adu penalti melawan Kroasia di perempat final turnamen 2022.

    Brasil tampaknya lebih sering dilanda cedera dibandingkan tim lain sejauh ini, dengan rekan setim Rodrygo di Madrid, Eder Militao, juga menghadapi kemungkinan absen di Piala Dunia setelah harus menjalani operasi paha pada April. Militao telah dilanda masalah kebugaran dalam beberapa tahun terakhir, terutama robekan ACL di kedua lututnya dalam kurun waktu 15 bulan, dan kini diperkirakan akan absen hingga Oktober.

    Ancelotti juga cemas mengenai ketersediaan bintang muda Estevao, yang sedang berlomba dengan waktu untuk membuktikan kebugarannya setelah mengalami cedera otot paha belakang pada bulan April yang diperkirakan akan mengakhiri musim klubnya di Chelsea.

    • Iklan
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Prancis)

    Satu-satunya tim yang memiliki kedalaman skuad penyerang yang mampu menyaingi Brasil adalah Prancis, dengan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, dan Désiré Doue yang siap diturunkan oleh Didier Deschamps dalam turnamen terakhirnya sebagai pelatih Les Bleus. Namun, mereka harus bermain tanpa Hugo Ekitike setelah ia mengalami cedera putus tendon Achilles pada bulan April yang membuatnya absen hingga akhir tahun 2026.

    Ekitike baru saja melakukan debut internasionalnya pada bulan September, tetapi telah memantapkan posisinya dalam rencana Deschamps setelah musim debut yang mengesankan di Liverpool yang membuatnya mencetak 17 gol untuk tim asuhan Arne Slot, sementara ia bahkan mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan Prancis dalam pertandingan persahabatan melawan Brasil pada bulan Maret. Namun, ia kini terpaksa menonton dari jauh pada musim panas ini.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Belanda)

    Setelah melaju ke semifinal Euro 2024, Belanda yakin mereka mampu bersaing memperebutkan gelar juara musim panas ini. Namun, harapan mereka mendapat pukulan telak setelah dikonfirmasi pada akhir April bahwa Xavi Simons mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) saat membela Tottenham melawan Wolves.

    Meskipun Simons kesulitan menunjukkan performa yang konsisten selama musim debutnya di Liga Premier setelah pindah dari RB Leipzig, ia telah muncul sebagai salah satu pemain paling andal bagi Ronald Koeman selama siklus Piala Dunia saat ini, sementara kemampuannya untuk menciptakan peluang dari situasi yang sulit di lini serang akan sangat dirindukan oleh skuad Oranje yang sebaliknya kekurangan talenta-talenta yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Jerman)

    Jerman akan berlaga di Piala Dunia dengan sejumlah tanda tanya mengenai bagaimana mereka akan mencetak gol di Amerika Utara, dan Julian Nagelsmann tentu berharap Serge Gnabry dapat memainkan peran kunci dalam memastikan lini serang Die Mannschaft dapat berfungsi dengan baik, mengingat ia telah mencetak gol dalam empat dari tujuh pertandingan terakhir mereka.

    Namun, setelah musim yang gemilang bersama Bayern Munich di mana Gnabry tampil cemerlang sebagai gelandang serang di belakang lini depan yang dinamis yang terdiri dari Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz, serta mencetak angka dua digit baik untuk gol maupun assist, ia mengalami cedera robekan otot adduktor saat latihan pada bulan April yang berarti, sama seperti pada tahun 2018, ia tidak akan bisa dipanggil ke tim nasional.

  • Patrick Agyemang USMNT 2026Getty Images

    Patrick Agyemang (Amerika Serikat)

    Meskipun tak ada pemain yang ingin melewatkan kesempatan masuk skuad Piala Dunia, hal itu terasa lebih menyakitkan bagi mereka yang semula dijadwalkan mewakili negara tuan rumah. Tak heran jika kita merasa prihatin terhadap striker Amerika Serikat, Patrick Agyemang, yang harus absen dari turnamen tersebut setelah mengalami cedera tendon Achilles yang serius saat membela Derby County pada bulan April.

    Meskipun Agyemang belum sepenuhnya dipastikan mendapat tempat di skuad Mauricio Pochettino, ia memang bermain dalam kedua pertandingan persahabatan AS pada bulan Maret, mencetak gol ke gawang Portugal sehingga menambah jumlah gol internasionalnya menjadi enam dalam hanya 14 penampilan. Ia juga telah mencetak 10 gol di Championship selama musim debutnya bersama Derby setelah bergabung dari Charlotte FC musim panas lalu, yang berarti opsi yang mungkin berguna sebagai pemain cadangan bagi Pochettino kini tidak tersedia baginya.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Meksiko)

    Tuan rumah bersama lainnya, Meksiko, juga harus menghadapi pukulan telak akibat cedera menjelang turnamen ini setelah kiper utama Luis Angel Malagon mengalami robekan tendon Achilles saat bermain untuk Club America di Liga Champions CONCACAF. Hal ini berarti El Tri harus bermain tanpa pemenang Sarung Tangan Emas di Piala Emas tahun lalu pada turnamen kali ini.

    Namun, sementara mimpi Piala Dunia seorang pemain berakhir, hal ini membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil, dan absennya Malagon tampaknya akan membuka pintu bagi kiper veteran Guillermo Ochoa untuk tampil di Piala Dunia keenamnya menjelang ulang tahun ke-41-nya.