Rodri pilih jalan Neymar dan Suarez: bintang-bintang yang lebih memilih Barcelona ketimbang Real Madrid

Persaingan antara Barcelona dan Real Madrid tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tetapi juga meluas selama beberapa dekade hingga ke meja perundingan dan bursa transfer, di mana kedua rival ini terlibat dalam pertarungan berulang untuk memperebutkan bakat-bakat dan bintang-bintang paling menonjol dalam sepakbola dunia.

Dalam lebih dari satu kesempatan, keputusan akhir para pemain menjadi pukulan bagi salah satu pihak, setelah mereka memilih mengenakan jersey Katalan alih-alih menjalani petualangan di Santiago Bernabeu.

Seiring keputusan Rodri untuk bergabung dengan Barcelona meskipun sempat terlibat negosiasi dengan Real Madrid, surat kabar "AS" mendata sejumlah nama besar yang pernah masuk dalam perhitungan tim Kerajaan atau dikaitkan dengan kepindahan ke sana, sebelum akhirnya memastikan tujuan mereka demi klub Katalan, mulai dari Ronaldinho dan Neymar hingga Luis Suarez dan Cesc Fabregas.

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