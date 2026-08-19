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FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rodri pilih jalan Neymar dan Suarez: bintang-bintang yang lebih memilih Barcelona ketimbang Real Madrid

FEATURES
Rodri
Neymar
L. Suarez
C. Fabregas
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche vs Barcelona
Elche
LaLiga
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Spanyol
Brasil
Uruguay
Mesir

Berikut nama-nama besar yang memilih membela Barcelona daripada pindah ke markas Los Blancos

Persaingan antara Barcelona dan Real Madrid tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tetapi juga meluas selama beberapa dekade hingga ke meja perundingan dan bursa transfer, di mana kedua rival ini terlibat dalam pertarungan berulang untuk memperebutkan bakat-bakat dan bintang-bintang paling menonjol dalam sepakbola dunia.

Dalam lebih dari satu kesempatan, keputusan akhir para pemain menjadi pukulan bagi salah satu pihak, setelah mereka memilih mengenakan jersey Katalan alih-alih menjalani petualangan di Santiago Bernabeu.

Seiring keputusan Rodri untuk bergabung dengan Barcelona meskipun sempat terlibat negosiasi dengan Real Madrid, surat kabar "AS" mendata sejumlah nama besar yang pernah masuk dalam perhitungan tim Kerajaan atau dikaitkan dengan kepindahan ke sana, sebelum akhirnya memastikan tujuan mereka demi klub Katalan, mulai dari Ronaldinho dan Neymar hingga Luis Suarez dan Cesc Fabregas.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

  • Rodri, babak terbaru dari sebuah persaingan

    Rodri telah menentukan masa depannya dengan pindah ke Barcelona, setelah berminggu-minggu spekulasi seputar tujuan berikutnya.

    Real Madrid melihat gelandang asal Spanyol itu sebagai solusi ideal untuk mengembalikan keseimbangan di lini mereka, terutama karena ia memiliki kemampuan besar dalam penguasaan bola dan pengaturan permainan, di samping keberadaan skuat serang yang kuat di dalam tim.

    Namun setelah rangkaian spekulasi yang panjang, Rodri pada akhirnya memilih untuk pindah ke Camp Nou, sehingga menjadi nama besar terbaru yang menuntaskan persaingan untuk kepentingan Barcelona.

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  • Rivaldo: Dari Deportivo Menuju Kejayaan Catalunya

    Sebelum tiba di Barcelona, Rivaldo merupakan salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Spanyol bersama Deportivo La Coruna, yang membuatnya menjadi incaran Real Madrid.

    Namun Barcelona lebih tegas dalam perburuan untuk merekrutnya pada 1997, sehingga pemain Brasil itu memulai perjalanan luar biasa dengan kostum klub Katalan tersebut.

    Dalam tahun-tahun berikutnya, Rivaldo berubah menjadi salah satu pemain terbaik dunia, meraih Ballon d'Or, sebelum meninggalkan jejak yang menonjol dalam sejarah Barcelona.

  • Ronaldinho: transfer yang mengubah arah Barcelona

    Pada musim panas 2003, Ronaldinho menjadi salah satu pemain yang paling banyak diincar di Eropa setelah kepergiannya dari Paris Saint-Germain, di tengah ketertarikan dari Real Madrid dan Barcelona.

    Namun, bintang asal Brasil itu memilih Camp Nou, dalam sebuah keputusan yang memberikan dampak besar bagi masa depan klub Catalan tersebut, yang saat itu tengah melalui fase sulit baik di level olahraga maupun institusional.

    Bersama Ronaldinho, Barcelona mulai memulihkan kedudukannya, setelah pemain Brasil itu berubah menjadi pemimpin proyek untuk kembali ke podium juara, dan meletakkan fondasi bagi tim yang nantinya akan menjadi panggung bagi awal kemunculan Lionel Messi.

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  • Sergio Busquets... eh, Seydou Keita: Kepingan Pertama dari Proyek Guardiola

    Setelah tampil gemilang bersama Sevilla, Seydou Keita menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, berkat kekuatan fisik, etos kerja, serta keserbagunaannya di lapangan.

    Pada akhirnya, Barcelona-lah yang berkata terakhir, setelah merekrut gelandang asal Mali tersebut pada tahun 2008, hingga menjadi salah satu elemen pertama yang bergabung dengan proyek Pep Guardiola.

  • Eto'o: Kesalahan Real Madrid Berubah Menjadi Mimpi Buruk

    Kisah Samuel Eto'o memiliki arti penting yang khusus, setelah penyerang asal Kamerun itu memulai kariernya di akademi Real Madrid, namun ia tidak mendapatkan kesempatan yang cukup bersama tim utama.

    Usai kepergiannya dengan status pinjaman lalu bersinar bersama Real Mallorca, Eto'o menjadi salah satu penyerang paling menonjol di Eropa.

    Pada 2004, Barcelona berhasil merekrutnya, sehingga sang pemain menemukan lingkungan ideal untuk mengeluarkan seluruh potensinya, dan berubah menjadi salah satu penyerang paling berpengaruh dalam sejarah klub, dalam sebuah transfer yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu peluang terbesar yang disia-siakan Real Madrid.

  • Dani Alves: Transfer yang Bisa Saja Berjalan ke Arah Lain

    Setelah menjadi salah satu bek sayap terbaik di dunia bersama Sevilla, Dani Alves belakangan mengungkapkan bahwa dirinya nyaris pindah ke Real Madrid.

    Namun, kesepakatan itu tidak terwujud, hingga akhirnya ia berlabuh di Barcelona pada 2008.

    Di sanalah, pemain asal Brasil itu menorehkan salah satu babak paling sukses dalam kariernya, meraih banyak gelar liga dan Liga Champions Eropa, serta menjadi salah satu ikon paling menonjol di era Guardiola.

    Alves kemudian mengakui bahwa kariernya mungkin akan menempuh jalan yang benar-benar berbeda seandainya ia pindah ke Stadion Santiago Bernabeu.

  • David Villa: target Madrid yang berlabuh di Camp Nou

    Selama bertahun-tahun, David Villa menjadi salah satu target utama Real Madrid, setelah dia menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa dengan seragam Valencia.

    Penyerang asal Spanyol itu berulang kali dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu, tetapi negosiasi tidak berakhir menguntungkan klub kerajaan tersebut.

    Pada 2010, Barcelona menuntaskan kesepakatan tersebut, sehingga Villa bergabung dengan tim asuhan Guardiola dan menjadi bagian dari skuad yang meraih gelar La Liga dan Liga Champions.

  • Luis Suarez: Barcelona Amankan Perebutan Gelar Top Skor

    Setelah musim yang luar biasa bersama Liverpool, Luis Suarez menjadi salah satu penyerang paling diburu di dunia, dengan pemantauan dari Barcelona dan Real Madrid.

    Namun, penyerang asal Uruguay itu memilih Barcelona pada 2014, dalam sebuah transfer yang dengan cepat membuktikan nilainya.

    Kedekatan Suarez dengan keluarganya di Barcelona serta kenyamanannya tinggal di Catalonia turut memudahkan pengalamannya bersama klub, sebelum ia membentuk trio "MSN" yang terkenal bersama Lionel Messi dan Neymar.

    Selama tahun-tahunnya bersama Barcelona, Suarez menjadi salah satu pencetak gol terbaik klub di era modern.

  • André Gomes: kemenangan Catalan di bursa transfer

    André Gomes masuk dalam bidikan Barcelona dan Real Madrid saat masih menjadi pemain Valencia, sebelum persaingan itu berakhir dengan kedatangannya ke Camp Nou pada musim panas 2016.

    Barcelona menuntaskan transfer tersebut dengan mahar 35 juta euro, ditambah sejumlah variabel, dalam salah satu transfer paling menonjol di mana klub Katalan itu mengungguli rival abadinya.

    Sang pemain menjelaskan saat perkenalannya bahwa filosofi sepak bola Barcelona lebih selaras dengan cara ia memahami sepak bola, sebagai isyarat bahwa aspek olahraga menjadi faktor utama dalam keputusannya.

  • Cesc Fabregas: Kepulangan yang Menjadi Satu-satunya Keinginannya

    Kisah Cesc Fabregas berbeda, karena berkaitan dengan keinginan jelas dari sang pemain untuk kembali ke klub tempat ia dibesarkan.

    Selama bersinar bersama Arsenal, Real Madrid termasuk klub yang mempelajari kemungkinan mendatangkannya, tetapi gelandang asal Spanyol itu tidak menyembunyikan bahwa prioritasnya adalah kembali ke Barcelona.

    Pada 2010, surat kabar "AS" mengungkapkan bahwa Fabregas menegaskan keinginannya untuk kembali ke Camp Nou, dengan menganggap bahwa melepaskan peluang tersebut akan menjadi hal yang sulit.

    Setahun kemudian, keinginannya benar-benar terwujud, dan ia kembali ke Barcelona setelah bertahun-tahun bersinar di Inggris.

  • Neymar: Salah Satu Pertempuran Paling Sengit

    Mungkin persaingan untuk mendapatkan Neymar adalah salah satu pertempuran transfer paling sengit antara Barcelona dan Real Madrid.

    Klub Kerajaan mengerahkan upaya besar untuk meyakinkan bintang Brasil itu agar bergabung dengan mereka, namun pada akhirnya sang pemain memutuskan untuk memilih Barcelona pada 2013.

    Menurut yang diberitakan surat kabar "AS" kala itu, Neymar sejak bertahun-tahun menunjukkan kekagumannya terhadap Lionel Messi dan gaya permainan Barcelona, sementara ayahnya menegaskan bahwa putranya memilih klub yang ia anggap paling sesuai dengan karakteristik dan cara bermainnya.

    Pertempuran itu berakhir dengan kedatangan Neymar ke Camp Nou, menjadikan transaksi ini salah satu kemenangan paling menonjol yang diraih Barcelona atas Real Madrid di luar lapangan hijau.