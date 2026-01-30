"Sangat Memilukan" - Hati Robin Van Persie Hancur Lihat Putranya, Shaqueel, Cedera Lutut Parah Saat Feyenoord Ditumbangkan Real Betis Di Liga Europa

Apa yang dimulai sebagai taruhan taktis berakhir dengan bencana bagi Feyenoord pada Kamis malam. Mengejar pertandingan melawan Betis, Van Persie menoleh ke bangkunya pada menit ke-73, memperkenalkan putranya yang berusia 19 tahun, Shaqueel, untuk menggantikan penyerang Cyle Larin yang kurang efektif. Pemuda itu diberi tugas untuk menyelamatkan hasil, tetapi penampilannya hanya berlangsung delapan menit sebelum tragedi terjadi.

Suasana di dalam Estadio Benito Villamarín berubah seketika dari yang semula bermusuhan menjadi hening ketika Shaqueel roboh setelah duel udara. Penyerang tersebut mendarat dengan canggung, lututnya tertekuk akibat dampaknya. Segera tampak bahwa cedera itu parah; Shaqueel memberi sinyal ke bangku cadangan seketika, tidak dapat menahan beban di kaki tersebut.

Saat tim medis bergegas ke lapangan, keseriusan situasi itu dirasakan oleh para pemain dari kedua belah pihak. Dalam momen sportivitas yang menyentuh, pemain sayap Real Betis, Antony - yang sebelumnya bermain untuk musuh bebuyutan Feyenoord, Ajax - mendekati tandu untuk memberikan ketukan penghiburan kepada penyerang muda tersebut. Shaqueel dibawa pergi dengan tepuk tangan berdiri dari penonton tuan rumah, sebuah isyarat hormat yang sedikit mengurangi suasana muram di kubu Belanda.

Karena Feyenoord sudah memanfaatkan semua lima jendela pergantian pemain, tim Van Persie terpaksa menghadapi tahap akhir pertandingan dengan 10 pemain, memperparah malam yang suram di Spanyol.