"Sangat Memilukan" - Hati Robin Van Persie Hancur Lihat Putranya, Shaqueel, Cedera Lutut Parah Saat Feyenoord Ditumbangkan Real Betis Di Liga Europa
Momen horor membungkam stadion di Seville
Apa yang dimulai sebagai taruhan taktis berakhir dengan bencana bagi Feyenoord pada Kamis malam. Mengejar pertandingan melawan Betis, Van Persie menoleh ke bangkunya pada menit ke-73, memperkenalkan putranya yang berusia 19 tahun, Shaqueel, untuk menggantikan penyerang Cyle Larin yang kurang efektif. Pemuda itu diberi tugas untuk menyelamatkan hasil, tetapi penampilannya hanya berlangsung delapan menit sebelum tragedi terjadi.
Suasana di dalam Estadio Benito Villamarín berubah seketika dari yang semula bermusuhan menjadi hening ketika Shaqueel roboh setelah duel udara. Penyerang tersebut mendarat dengan canggung, lututnya tertekuk akibat dampaknya. Segera tampak bahwa cedera itu parah; Shaqueel memberi sinyal ke bangku cadangan seketika, tidak dapat menahan beban di kaki tersebut.
Saat tim medis bergegas ke lapangan, keseriusan situasi itu dirasakan oleh para pemain dari kedua belah pihak. Dalam momen sportivitas yang menyentuh, pemain sayap Real Betis, Antony - yang sebelumnya bermain untuk musuh bebuyutan Feyenoord, Ajax - mendekati tandu untuk memberikan ketukan penghiburan kepada penyerang muda tersebut. Shaqueel dibawa pergi dengan tepuk tangan berdiri dari penonton tuan rumah, sebuah isyarat hormat yang sedikit mengurangi suasana muram di kubu Belanda.
Karena Feyenoord sudah memanfaatkan semua lima jendela pergantian pemain, tim Van Persie terpaksa menghadapi tahap akhir pertandingan dengan 10 pemain, memperparah malam yang suram di Spanyol.
Rasa sakit ganda Van Persie sebagai pelatih dan ayah
Berbicara setelah peluit akhir, pelatih berjuang menyembunyikan emosinya. Legenda Arsenal dan Manchester United itu mendapati dirinya dalam posisi menyakitkan harus memimpin pertandingan profesional sementara melihat anaknya menderita cedera yang berpotensi mengubah karier hanya beberapa meter jauhnya.
Ketika Shaqueel dibawa melewati area teknis, Robin melangkah maju untuk memeluk putranya, menempatkan lengan pelindung di bahunya dalam momen singkat penghiburan sebagai ayah sebelum tim medis melanjutkan perjalanan menuju lorong.
"Kondisinya tidak baik," Van Persie mengakui kepada pers, wajahnya dipenuhi keprihatinan. "Tes harus menunjukkan bagaimana kondisinya, tetapi tanda-tanda pertama tidak baik. Anda merasa cemas ketika ada pemain yang mengalami cedera. Kebetulan itu adalah Shaqueel hari ini, begitulah adanya. Anda berharap yang terbaik, tetapi ketika mendengar tanda-tanda pertama bahwa itu tidak baik, sangat menyakitkan."
Van Persie mengakui kesulitan memisahkan tugas profesionalnya dari naluri kebapakannya selama insiden traumatis tersebut.
"Saya seorang pelatih, tetapi saya juga ayahnya dan saya merasa ini mengerikan," tambahnya. "Ini sedikit dari keduanya. Sangat menyedihkan bahwa dia harus mengalami ini. Ketika Shaqueel dibawa keluar lapangan, saya bertanya bagaimana keadaannya. Saya menaruh lengan di bahunya; itu semua yang bisa Anda lakukan pada saat itu, sebagai pelatih dan sebagai ayah dalam kasus ini. Saya hanya ingin memberinya kehangatan dan perasaan bahwa kami ada untuknya."
Rekan setim terguncang menjelang laga melawan PSV
Cedera tersebut telah mengguncang skuat Feyenoord, melemparkan bayangan dalam persiapan mereka menjelang pertarungan krusial Eredivisie pada hari Minggu. Gelandang Luciano Valente mengungkapkan rasa sakit bersama dari ruang ganti, mencatat betapa sulitnya melihat manajer mereka menangani situasi tersebut.
"Saya merasa sangat sakit melihat dia pergi seperti itu," kata Valente. "Juga untuk pelatih, itu mengerikan untuk dialami."
Waktunya hampir tidak bisa lebih buruk bagi raksasa Rotterdam. Pada hari Minggu, Feyenoord menghadapi ujian definitif melawan PSV, pertandingan yang sering kali menjadi penentu dalam perebutan gelar di Belanda. Memasuki 'Topper' dengan taruhan tinggi dengan skuat yang secara emosional terluka dan fisik yang terkuras menghadirkan tantangan besar bagi kredensial manajemen Van Persie. Tim Van Persie tertinggal 14 poin dari juara bertahan menjelang bentrokan akhir pekan di Eindhoven.
Menunggu hasil pemindaian dengan cemas
Klub sekarang harus menunggu pembengkakan mereda sebelum pemindaian definitif dapat menentukan sejauh mana kerusakan. Namun, bahasa yang digunakan oleh Van Persie mengenai "tanda-tanda pertama" menunjukkan ketakutan kerusakan ligamen, yang bisa membuat remaja itu absen untuk sisa musim.
Shaqueel telah dimasukkan ketika timnya tertinggal 2-0 untuk memberikan percikan setelah Larin menyia-nyiakan beberapa peluang untuk membawa Feyenoord kembali ke pertandingan. Pemain berusia 19 tahun ini secara bertahap telah terintegrasi ke dalam tim utama di bawah bimbingan ayahnya, membuat kemunduran ini menjadi gangguan yang kejam bagi perkembangannya.
Untuk saat ini, hasil di Seville - kekalahan yang menyakitkan - adalah hal sekunder. Perhatian utama di De Kuip adalah kesejahteraan striker muda mereka, ketika seorang ayah dan klub sepak bola menahan nafas menunggu hasil medis.
