'Kami Lebih Baik Dengan Cristiano Ronaldo' - Roberto Martinez Kirim Pesan Jelas Usai Portugal Lolos Piala Dunia 2026 Tanpa Sang Kapten

Pertanyaan telah muncul selama beberapa waktu tentang apakah Portugal perlu tetap begitu loyal kepada Ronaldo — karena ia kini merumput di Liga Pro Saudi bersama Al-Nassr — tetapi Martinez bersikeras bahwa mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu akan menjadi bagian penting dari rencananya di 2026.

Martinez mengatakan kepada wartawan setelah melihat Portugal mencetak sembilan gol tanpa CR7: “Kami lebih baik dengan Ronaldo, Nuno Mendes, dan Pedro Neto. Yang terpenting adalah sepakbola itu permainan kesalahan, kesulitan, ketahanan, dan ketika beberapa pemain tidak ada, kami harus mencari cara untuk menang. Saya pikir yang penting adalah memiliki semua pemain penting, tetapi juga memiliki kepercayaan diri dan gagasan jelas bahwa kami bisa menang ketika pemain tertentu tidak ada di starting XI.”

Rencana sekarang dapat dimulai dengan sungguh-sungguh untuk upaya meraih kejayaan global lagi. Martinez menantikan siapa yang akan dihadapi Portugal di babak penyisihan grup. Dia menambahkan: “Persiapan itu penting, biarkan semua penggemar menikmati undiannya. Hari persiapan penting, kamp pelatihan di bulan Maret akan sangat penting untuk mempersiapkan Piala Dunia.”