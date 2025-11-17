Getty Images
'Kami Lebih Baik Dengan Cristiano Ronaldo' - Roberto Martinez Kirim Pesan Jelas Usai Portugal Lolos Piala Dunia 2026 Tanpa Sang Kapten
Ronaldo Dilarang Tampil: Kartu Merah Pertama dalam 226 Caps
Ronaldo diusir keluar lapangan saat Portugal kalah 2-0 melawan Republik Irlandia di Dublin. Setelah menyikut Dara O'Shea, peraih lima Ballon d'Or itu diganjar kartu merah. Akibatnya, ia dipulangkan lebih awal dari skuad Martinez.
Sang legenda menyaksikan dari jauh saat Portugal menghancurkan Armenia 9-1 dalam laga wajib menang. Mereka tahu kemenangan itu akan memastikan tiket ke turnamen andalan FIFA di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Ronaldo telah berjanji untuk tampil di kompetisi itu, saat ia bersiap ambil bagian di Piala Dunia keenam dalam kariernya yang luar biasa. Pemain berusia 40 tahun yang awet muda itu siap menambah catatan 226 caps dan 143 gol internasionalnya.
Apakah Portugal Lebih Baik Tanpa Ronaldo? Martinez Merespons
Pertanyaan telah muncul selama beberapa waktu tentang apakah Portugal perlu tetap begitu loyal kepada Ronaldo — karena ia kini merumput di Liga Pro Saudi bersama Al-Nassr — tetapi Martinez bersikeras bahwa mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu akan menjadi bagian penting dari rencananya di 2026.
Martinez mengatakan kepada wartawan setelah melihat Portugal mencetak sembilan gol tanpa CR7: “Kami lebih baik dengan Ronaldo, Nuno Mendes, dan Pedro Neto. Yang terpenting adalah sepakbola itu permainan kesalahan, kesulitan, ketahanan, dan ketika beberapa pemain tidak ada, kami harus mencari cara untuk menang. Saya pikir yang penting adalah memiliki semua pemain penting, tetapi juga memiliki kepercayaan diri dan gagasan jelas bahwa kami bisa menang ketika pemain tertentu tidak ada di starting XI.”
Rencana sekarang dapat dimulai dengan sungguh-sungguh untuk upaya meraih kejayaan global lagi. Martinez menantikan siapa yang akan dihadapi Portugal di babak penyisihan grup. Dia menambahkan: “Persiapan itu penting, biarkan semua penggemar menikmati undiannya. Hari persiapan penting, kamp pelatihan di bulan Maret akan sangat penting untuk mempersiapkan Piala Dunia.”
Perencanaan Piala Dunia 2026: Portugal Bisa Mulai Bersiap
Portugal memberikan respons sempurna atas penampilan frustrasi mereka melawan Irlandia, dengan Bruno Fernandes mencetak hat-trick dalam kemenangan meyakinkan atas Armenia. Martinez berkata saat mengevaluasi kinerja timnya dalam dua laga terakhir: “Saya pikir gagasan pertamanya adalah kami bermain untuk menjadi lebih baik dari Armenia, mencoba menang dan memanfaatkan kekuatan fans. Di Irlandia kami cemas, kami bermain untuk lolos ke Piala Dunia dan itu sangat sulit. Melawan Hongaria kami (seperti) lolos, lalu kami tersingkir, dan itu sulit dikelola."
“Hari ini saya sangat menyukai reaksi para pemain, kami menganalisis pekerjaan yang dilakukan di Irlandia dan hari ini kami melihat tim sangat berkomitmen, bersatu, dan itulah yang berubah. Secara psikologis, itu adalah kekalahan pertama saya dalam 43 pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa dan Dunia, dan saya sadar itu bukan aspek taktis atau fisik, itu adalah aspek psikologis bermain dengan gagasan takut kehilangan kualifikasi alih-alih bermain untuk menang.”
Juara Piala Dunia: Ronaldo Akan Mati-matian Tiru Messi
Ronaldo adalah tipe karakter yang selalu bermain untuk menang, yang terus membuatnya begitu penting bagi Portugal. Dia dengan cepat menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan kemenangan Piala Dunia untuk memperkuat warisannya - mengingat semua yang telah dicapai.
Namun, ia akan bertekad untuk meniru pencapaian rival abadinya, Lionel Messi - yang menginspirasi Argentina meraih mahkota global di Qatar 2022. Mengangkat trofi paling bergengsi itu akan memungkinkan Ronaldo melengkapi koleksi medalinya - dengan harapan ia akan mencapai 1.000 gol karier dalam waktu dekat.
