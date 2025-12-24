Getty Images Sport
"Ada 3 Pilar" - Roberto Martinez Beberkan Alasan Cristiano Ronaldo Terus Jadi Starter Bagi Portugal Di Usia 40 Tahun
Ronaldo berperan penting dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia Portugal.
Ronaldo adalah salah satu nama pertama yang tercantum dalam daftar tim untuk tim nasional Portugal setelah mencetak lima gol dalam lima penampilan kualifikasi Piala Dunia saat Selecao memuncaki fase grup kualifikasi, memenangkan empat dari enam pertandingan. Penyerang Al-Nassr ini memang absen dalam pertandingan terakhir kualifikasi mereka akibat skorsing setelah dikeluarkan dalam kekalahan Portugal 2-0 dari Republik Irlandia.
Striker berusia 40 tahun ini diperkirakan akan melewatkan setidaknya satu pertandingan Piala Dunia bagi Portugal musim panas mendatang, tetapi FIFA memutuskan untuk menangguhkan dua pertandingan terakhir dari larangan tiga pertandingan, yang berarti dia akan dapat tampil dalam pertandingan pembuka Grup K tim nasional di Amerika Utara.
Dan meskipun Ronaldo akan berusia 41 tahun saat acara puncak sepak bola dimulai pada bulan Juni, Martinez telah menjelaskan mengapa penyerang legendaris tersebut adalah starter yang tidak tergantikan untuk Portugal. Mantan manajer Everton itu menunjuk 'tiga pilar yang terus kami analisis' sebagai alasan di balik pemilihan terus-menerus dirinya.
'Bakat, pengalaman, dan sikap'
Ketika ditanya oleh Marca mengapa Ronaldo adalah starter yang tak terbantahkan untuk Portugal, Martinez berkata: "Sikap. Ada tiga pilar yang terus kami analisis: bakat, pengalaman, dan sikap yang bisa dia bawa ke Selecao.
"Tuntutan maksimum yang dia berikan pada dirinya sendiri untuk hadir dan membantu adalah yang memungkinkan kapten tim nasional selalu ada dalam daftar. Keinginan untuk menjadi yang terbaik menular. 25 gol dalam 30 pertandingan bermain sebagai penyerang menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan di lapangan sangat berkontribusi untuk tim nasional."
Martinez mengambil alih sebagai pelatih Portugal pada Januari 2023 setelah menggantikan Fernando Santos dan sedang mendekati hari peringatan tiga tahunnya memimpin tim nasional. Dan orang Spanyol itu ditanya tentang penilaiannya selama memimpin Selecao, di mana dia berkata: "Saya selalu suka bekerja dengan gagasan
membuat keputusan yang akan berlaku untuk 20 tahun ke depan. Itu adalah tanggung jawab yang kami miliki. Kami telah memainkan 36 pertandingan dan mencapai keseimbangan yang sangat baik dan konsistensi yang hebat."
Konsistensi skuad menjadi kunci bagi Portugal di bawah Martinez
Martinez menambahkan bahwa sangat penting untuk membangun konsistensi bagi tim Portugal, itulah sebabnya ia sering memilih pemain yang sama selama setiap jeda internasional. Dia menyatakan: "Di tingkat tim nasional, Anda memiliki tiga hari untuk mempersiapkan pertandingan.
"Tidak masuk akal untuk mengubah semua 23 pemain di setiap skuad karena Anda kehilangan konsep inti. Kami telah mempertahankan komitmen pemain yang sangat berpengalaman yang senang menjadi bagian dari tim nasional: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Neves, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo...
"Selain itu, kami telah mampu membuka jalan bagi bakat-bakat baru yang datang untuk memenangkan pertandingan: Vitinha, Joao Neves, Chico Conceicao, Pedro Neto, Renato Veiga... Sepak bola pemuda di Portugal luar biasa dan menjadi contoh bagi negara lain. Saya selalu suka menyoroti ini. Dengan 11 juta penduduk, negara ini berhasil memproduksi 3-4 pemain tingkat atas setiap tahunnya."
Portugal berharap memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya
Portugal akan bersiap untuk kampanye Piala Dunia 2026 dengan pertemuan melawan tuan rumah bersama Meksiko dan USA pada bulan Maret mendatang. Tim asuhan Roberto Martinez kemudian memulai perburuan mereka untuk kejayaan internasional dengan pertandingan Grup K melawan salah satu dari Kaledonia Baru, Jamaika atau DR Kongo.
Tim asuhan Martinez kemudian menghadapi Uzbekistan yang debut di Piala Dunia dan menutup kampanye babak grup dengan pertemuan melawan raksasa Amerika Selatan, Kolombia.
Portugal berharap bisa memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, dengan finis di tempat ketiga pada tahun 1966 sebagai pencapaian terdekat mereka dalam mengangkat trofi prestisius tersebut.
