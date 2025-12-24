"Ada 3 Pilar" - Roberto Martinez Beberkan Alasan Cristiano Ronaldo Terus Jadi Starter Bagi Portugal Di Usia 40 Tahun

Ronaldo adalah salah satu nama pertama yang tercantum dalam daftar tim untuk tim nasional Portugal setelah mencetak lima gol dalam lima penampilan kualifikasi Piala Dunia saat Selecao memuncaki fase grup kualifikasi, memenangkan empat dari enam pertandingan. Penyerang Al-Nassr ini memang absen dalam pertandingan terakhir kualifikasi mereka akibat skorsing setelah dikeluarkan dalam kekalahan Portugal 2-0 dari Republik Irlandia.

Striker berusia 40 tahun ini diperkirakan akan melewatkan setidaknya satu pertandingan Piala Dunia bagi Portugal musim panas mendatang, tetapi FIFA memutuskan untuk menangguhkan dua pertandingan terakhir dari larangan tiga pertandingan, yang berarti dia akan dapat tampil dalam pertandingan pembuka Grup K tim nasional di Amerika Utara.

Dan meskipun Ronaldo akan berusia 41 tahun saat acara puncak sepak bola dimulai pada bulan Juni, Martinez telah menjelaskan mengapa penyerang legendaris tersebut adalah starter yang tidak tergantikan untuk Portugal. Mantan manajer Everton itu menunjuk 'tiga pilar yang terus kami analisis' sebagai alasan di balik pemilihan terus-menerus dirinya.