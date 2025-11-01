Getty Images Sport
Terungkap! Alasan Roberto De Zerbi & Thomas Tuchel Tolak Tawaran Latih Man United Sebelum Ruben Amorim Gantikan Erik Ten Hag
United di bawah Amorim
Amorim mengalami awal yang buruk selama masa jabatannya di Old Trafford karena United mengakhiri musim 2024-25 tanpa trofi dan berada di posisi ke-15 di Liga Premier, yang merupakan pencapaian terburuk mereka dalam setengah abad. Kekalahan di final Liga Europa melawan Tottenham Hotspur juga berarti bahwa Setan Merah tidak akan berlaga di kompetisi Eropa pada musim 2025-26. Di musim baru, raksasa Inggris tersebut sekali lagi mengalami awal yang sulit tetapi mereka kini telah memulihkan performa mereka dengan memenangkan tiga pertandingan liga berturut-turut, termasuk kemenangan melawan juara Liverpool di Anfield.
Pencarian United untuk pengganti Ten Hag
Menurut Andy Mitten dari The Athletic, pihak manajemen United yakin bahwa mereka membutuhkan pelatih kepala baru pada Mei 2024 karena serangkaian hasil buruk di bawah Ten Hag. Omar Berrada, yang belum secara resmi bergabung dengan United sebagai CEO mereka, bersama Sir Jim Ratcliffe, mengakui bahwa masa Ten Hag sudah habis di Old Trafford. Manajemen bertemu dalam sebuah pertemuan di Monako, di mana keputusan itu difinalisasi.
United melakukan analisis data penuh terhadap pasar manajerial, meskipun mereka harus berhati-hati karena kemampuan data internal mereka tidak berada pada level tertinggi. Pencarian manajer baru didasarkan pada tim yang memainkan formasi 4-3-3. Enam kandidat segera disaring karena manajer seperti Tuchel, Mauricio Pochettino, De Zerbi, Thomas Frank, Marco Silva, dan Graham Potter ada dalam radar Red Devils.
Amorim awalnya tidak masuk daftar pendek United karena klub pada saat itu memprioritaskan pengalaman Liga Premier, yang tidak dimiliki oleh pelatih asal Portugal tersebut. Namun, Direktur Sepak Bola Jason Wilcox kemudian berbicara dengan kontaknya tentang siapa pelatih hebat berikutnya dan nama pria berusia 40 tahun itu terungkap, bersama Thiago Motta.
Mengapa De Zerbi dan Tuchel menolak United?
Dalam kolom tersebut, Mitten menambahkan: "United condong ke arah Tuchel dan De Zerbi — yang terakhir dianggap agak pemberontak tetapi akhirnya seorang pelatih top. Tuchel datang ke Monaco untuk pertemuan dengan para pemimpin United dua minggu setelah final Piala FA, di mana tim asuhan Ten Hag memperdaya dan mengalahkan Manchester City untuk kemenangan bersejarah. Tuchel tampil sangat baik, tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai dan pelatih asal Jerman itu belum siap untuk pekerjaan di United. Dia akan mengambil istirahat singkat dari sepak bola setelah masa sulit di Bayern Munich yang membuatnya meninggalkan klub tersebut hanya sebulan sebelumnya.
"Jadi De Zerbi menjadi kandidat utama, dan persyaratan finansial dibahas dengan pelatih asal Italia tersebut sesuai dengan apa yang dianggap United adil. Persyaratan tersebut ditolak, dan klub memilih untuk tidak meningkatkan tawaran tersebut. Pekerjaan berikutnya De Zerbi malah di Marseille di Prancis, di mana kemungkinannya dia tidak akan mendapatkan bayaran setara dengan pelatih kepala United."
Bagaimana Man Utd merekrut Amorim?
Pada bulan Oktober, kepemimpinan akhirnya bertemu di kantor pusat INEOS di pusat kota London, di mana persetujuan diberikan untuk mengakhiri kontrak Ten Hag. Pertemuan lain diadakan di Barcelona akhir bulan tersebut, di mana kesepakatan eksekutif sepak bola jatuh pada Amorim, dan Berrada diberi tugas untuk menyelesaikan kesepakatan. Proses dimulai dengan menilai detail penting untuk setiap kesepakatan — apakah Amorim tertarik mengambil pekerjaan tersebut segera, klausul pembeliannya di Lisbon, apa tuntutan gajinya yang kemungkinan besar, dan siapa yang ingin dia bawa bersamanya dan kapan.
Para pejabat kemudian bertemu dengan pelatih asal Portugal tersebut di Sevilla di sebuah rumah pribadi dan pertemuan tersebut berlangsung selama lima jam. Amorim mempresentasikan ide dan rencananya secara rinci, yang membuat terkesan para bos Red Devils. Amorim bahkan bertanya mengapa klub ingin menunjuknya di tengah musim, yang mereka jawab bahwa dia akan beradaptasi dengan liga baru dan skuad selama sisa kampanye 2024/25.
United mengincar kemenangan keempat berturut-turut
Tim asuhan Amorim telah berada dalam performa terbaik mereka dalam beberapa minggu terakhir karena kemenangan beruntun telah menanamkan kembali kepercayaan diri yang sempat hilang pada tim. Mereka sekarang berharap untuk meraih empat kemenangan berturut-turut di Premier League saat menghadapi Nottingham Forest di City Ground.
