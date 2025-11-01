Terungkap! Alasan Roberto De Zerbi & Thomas Tuchel Tolak Tawaran Latih Man United Sebelum Ruben Amorim Gantikan Erik Ten Hag

Menurut Andy Mitten dari The Athletic, pihak manajemen United yakin bahwa mereka membutuhkan pelatih kepala baru pada Mei 2024 karena serangkaian hasil buruk di bawah Ten Hag. Omar Berrada, yang belum secara resmi bergabung dengan United sebagai CEO mereka, bersama Sir Jim Ratcliffe, mengakui bahwa masa Ten Hag sudah habis di Old Trafford. Manajemen bertemu dalam sebuah pertemuan di Monako, di mana keputusan itu difinalisasi.

United melakukan analisis data penuh terhadap pasar manajerial, meskipun mereka harus berhati-hati karena kemampuan data internal mereka tidak berada pada level tertinggi. Pencarian manajer baru didasarkan pada tim yang memainkan formasi 4-3-3. Enam kandidat segera disaring karena manajer seperti Tuchel, Mauricio Pochettino, De Zerbi, Thomas Frank, Marco Silva, dan Graham Potter ada dalam radar Red Devils.

Amorim awalnya tidak masuk daftar pendek United karena klub pada saat itu memprioritaskan pengalaman Liga Premier, yang tidak dimiliki oleh pelatih asal Portugal tersebut. Namun, Direktur Sepak Bola Jason Wilcox kemudian berbicara dengan kontaknya tentang siapa pelatih hebat berikutnya dan nama pria berusia 40 tahun itu terungkap, bersama Thiago Motta.