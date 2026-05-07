Roberto De Zerbi sangat berharap agar bintang pinjaman Tottenham yang 'andal' itu menyelesaikan transfer permanennya
De Zerbi mengonfirmasi rencana masa depan Palhinha
De Zerbi telah menegaskan bahwa ia “100 persen” ingin mempertahankan Palhinha di Tottenham musim depan. Gelandang asal Portugal itu bergabung dengan Spurs sebagai pemain pinjaman dari Bayern Munich musim panas lalu dengan opsi pembelian senilai £26 juta yang berlaku pada akhir musim ini, dan penampilannya telah meyakinkan manajer asal Italia itu bahwa Spurs harus mengaktifkan klausul tersebut.
Menurut The Standard, De Zerbi tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Palhinha, dengan mengatakan pada hari Kamis ketika ditanya apakah ia ingin Palhinha tetap bertahan setelah musim panas nanti: "100 persen. Kita harus memulai dengan orang-orang seperti itu. Lebih dari sekadar pemain, kita membutuhkan orang-orang yang dapat diandalkan, pemain yang dapat diandalkan. Palhinha adalah salah satu yang terbaik, tentu saja sebagai pemain dan juga sebagai pribadi. Saya ingin melihat pemain dengan semangat yang sama, sikap yang sama, jiwa yang sama, dan kepribadian yang sama, dan kami beruntung memilikinya."
Dampak besar dalam pertarungan menghindari degradasi
Mantan gelandang Fulham ini memang sempat mendapat kritikan pada beberapa kesempatan musim ini, namun ia juga berhasil mencetak sejumlah gol penting, termasuk gol penentu kemenangan saat bertandang ke markas Wolves, yang memastikan kemenangan liga pertama Spurs dalam 118 hari. Ketangguhannya juga terlihat jelas dalam kemenangan 2-1 atas Aston Villa akhir pekan lalu, di mana sifatnya yang gigih membantu menstabilkan lini tengah.
Gallagher juga mendapat pujian yang tinggi
Kemitraan di lini tengah antara Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, dan Palhinha tampaknya menjadi cetak biru dari visi De Zerbi di klub ini. Dengan Gallagher yang juga beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan fisik dan mental di klub ini setelah kepindahannya dari Atletico Madrid pada Januari lalu, manajer Spurs ini yakin bahwa timnya bermain di level yang berbeda ketika lini tengahnya bekerja dengan baik.
“Jadi, saya senang melihatnya dalam kondisi ini, dengan kepercayaan diri ini, dan penampilan seperti ini. Saya pikir, dan saya katakan setelah pertandingan, ketika Gallagher bermain bagus, timnya bermain seolah-olah memiliki satu pemain lebih banyak daripada lawan,” tambah De Zerbi.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Tottenham saat ini terpuruk di peringkat ke-17 klasemen Liga Premier, hanya unggul satu poin dari zona degradasi dengan hanya tersisa tiga pertandingan. Spurs akan menghadapi jadwal pertandingan yang menegangkan, dimulai dengan menjamu Leeds United sebelum menghadapi laga-laga penutup yang berat melawan Chelsea dan Everton yang akan menentukan nasib mereka di kasta tertinggi.