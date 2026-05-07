Roberto De Zerbi sangat berharap agar bintang pinjaman Tottenham yang 'andal' itu menyelesaikan transfer permanennya

De Zerbi telah menegaskan bahwa ia “100 persen” ingin mempertahankan Palhinha di Tottenham musim depan. Gelandang asal Portugal itu bergabung dengan Spurs sebagai pemain pinjaman dari Bayern Munich musim panas lalu dengan opsi pembelian senilai £26 juta yang berlaku pada akhir musim ini, dan penampilannya telah meyakinkan manajer asal Italia itu bahwa Spurs harus mengaktifkan klausul tersebut.

Menurut The Standard, De Zerbi tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Palhinha, dengan mengatakan pada hari Kamis ketika ditanya apakah ia ingin Palhinha tetap bertahan setelah musim panas nanti: "100 persen. Kita harus memulai dengan orang-orang seperti itu. Lebih dari sekadar pemain, kita membutuhkan orang-orang yang dapat diandalkan, pemain yang dapat diandalkan. Palhinha adalah salah satu yang terbaik, tentu saja sebagai pemain dan juga sebagai pribadi. Saya ingin melihat pemain dengan semangat yang sama, sikap yang sama, jiwa yang sama, dan kepribadian yang sama, dan kami beruntung memilikinya."



