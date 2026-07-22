Roberto De Zerbi menegaskan bahwa Tottenham 'belum selesai' di bursa transfer setelah membelanjakan £237 juta

Tottenham sedang mengalami transformasi radikal di bawah kepemimpinan De Zerbi, yang mengambil alih kendali setelah kepergian Igor Tudor pada bulan Maret. Setelah melewati musim yang penuh gejolak di mana mereka finis di peringkat ke-17 dan nyaris terhindar dari degradasi pada hari terakhir, klub ini telah mendukung manajer barunya dengan investasi musim panas yang fantastis sebesar £237 juta.

Berbicara kepada SpursPlay, De Zerbi mengungkapkan kepuasannya yang luar biasa atas kemajuan yang telah dicapai sejauh ini, namun menegaskan bahwa perekrutan pemain belum akan berhenti. "Saya merasa sangat baik karena kami bekerja dengan baik. Saya pikir kami sedang membangun tim yang sangat bagus, dengan beberapa pemain baru yang sangat penting, dan kami memulai proyek ini di babak baru dalam sejarah klub," kata De Zerbi.

“Saya menghabiskan banyak waktu (untuk memahami klub) sebelum bergabung pada bulan April dan saya sangat memahami visi pemilik klub; rencananya sudah jelas sebelum pertandingan melawan Everton. Kini kami sudah berada di dalam (proyek ini), kami sangat antusias dengan gagasan untuk membangun tim yang sangat kuat. Sekarang kami harus menyelesaikannya karena bursa transfer kami—baik masuk maupun keluar—belum selesai, namun saat ini saya sangat bahagia, sangat bangga, dan sangat optimis.”







