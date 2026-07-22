Getty Images
Diterjemahkan oleh
Roberto De Zerbi menegaskan bahwa Tottenham 'belum selesai' di bursa transfer setelah membelanjakan £237 juta
Perombakan besar-besaran di London Utara
Tottenham sedang mengalami transformasi radikal di bawah kepemimpinan De Zerbi, yang mengambil alih kendali setelah kepergian Igor Tudor pada bulan Maret. Setelah melewati musim yang penuh gejolak di mana mereka finis di peringkat ke-17 dan nyaris terhindar dari degradasi pada hari terakhir, klub ini telah mendukung manajer barunya dengan investasi musim panas yang fantastis sebesar £237 juta.
Berbicara kepada SpursPlay, De Zerbi mengungkapkan kepuasannya yang luar biasa atas kemajuan yang telah dicapai sejauh ini, namun menegaskan bahwa perekrutan pemain belum akan berhenti. "Saya merasa sangat baik karena kami bekerja dengan baik. Saya pikir kami sedang membangun tim yang sangat bagus, dengan beberapa pemain baru yang sangat penting, dan kami memulai proyek ini di babak baru dalam sejarah klub," kata De Zerbi.
“Saya menghabiskan banyak waktu (untuk memahami klub) sebelum bergabung pada bulan April dan saya sangat memahami visi pemilik klub; rencananya sudah jelas sebelum pertandingan melawan Everton. Kini kami sudah berada di dalam (proyek ini), kami sangat antusias dengan gagasan untuk membangun tim yang sangat kuat. Sekarang kami harus menyelesaikannya karena bursa transfer kami—baik masuk maupun keluar—belum selesai, namun saat ini saya sangat bahagia, sangat bangga, dan sangat optimis.”
- Getty Images Sport
Tonali memimpin daftar pemain ternama yang baru bergabung
Pusat perhatian dari aktivitas musim panas ini tak diragukan lagi adalah kedatangan Sandro Tonali dari Newcastle United, yang bergabung melalui transfer senilai rekor klub yang pada akhirnya bisa mencapai £100 juta, menandai pernyataan niat yang signifikan. Ia didampingi oleh Mateus Fernandes, yang datang dari West Ham dengan nilai transfer sebesar £85 juta, serta bek asal Belanda Jan Paul van Hecke, yang mengikuti mantan manajernya di Brighton, De Zerbi, ke London melalui kesepakatan senilai £52 juta. Kedatangan para pemain ternama ini dilengkapi dengan perekrutan cerdas dari bursa bebas, termasuk kiper Martin Dubravka, bek sayap berpengalaman Andy Robertson, dan bek tengah Marcos Senesi.
Meskipun fokus utama tertuju pada kedatangan pemain baru, De Zerbi juga sedang mengelola masa transisi terkait kepergian pemain. Dua pemain muda yang sangat menjanjikan, Will Lankshear dan Luka Vuskovic, telah hengkang dengan total biaya transfer sebesar £70 juta ke Middlesbrough dan Brighton.
Membangun identitas dan jiwa yang baru
Bagi De Zerbi, investasi besar ini bukan sekadar soal mengumpulkan talenta; melainkan tentang membangun budaya dan mentalitas tertentu di dalam skuad. Ia berfokus pada pembentukan kembali karakter tim untuk memastikan mereka tak akan pernah lagi terjebak dalam pertarungan degradasi. Pelatih asal Italia ini menuntut komitmen penuh dari para pemainnya, dengan menegaskan bahwa menjadi pemain Tottenham adalah pola pikir penuh waktu yang melampaui batas lapangan latihan.
"Untuk membangun jiwa, untuk membangun tim baru yang tentu saja memiliki kualitas, tetapi juga memiliki jiwa, gairah, serta semua nilai yang kita miliki," kata De Zerbi. "Sepak bola saat ini tidak hanya terjadi di lapangan, tidak hanya dengan bola, tetapi juga dimulai dari kehidupan pribadi; ini tentang berapa jam dalam sehari Anda merasa sedang menjalankan tugas Anda, dan mereka harus merasa bahagia serta bangga berada di Tottenham."
- Getty
Target untuk musim mendatang
Saat Tottenham bersiap menghadapi MK Dons dalam laga persahabatan pramusim pertama mereka di lapangan latihan Enfield, ekspektasi terhadap De Zerbi sangat tinggi mengingat dukungan finansial yang telah diterimanya. Manajer tersebut tidak menutup mata terhadap kesulitan yang ada di Liga Premier, namun tetap yakin bahwa metodenya akan membuahkan hasil.
"Saya pikir Tottenham layak bersaing untuk memperebutkan posisi teratas di Liga Premier. Saya sangat menyadari bahwa Liga Premier sangat berat, tetapi jika para pemain memiliki motivasi yang kuat, serta organisasi yang baik baik di dalam maupun di luar lapangan, saya yakin kita akan bekerja dengan baik dan pada akhirnya mencapai target kita," tutup De Zerbi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami