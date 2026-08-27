Roberto De Zerbi memasang target dua digit gol untuk Savio setelah debut impian melawan Tottenham

De Zerbi menyambut dampak instan dari rekrutan baru itu, tetapi juga tanpa membuang waktu langsung menantangnya untuk mencatat jumlah gol yang lebih tinggi demi menajamkan serangan tim. Membahas ekspektasi untuk winger tersebut, De Zerbi berkata: "Ya, itu adalah hari yang sempurna untuknya. Saya pikir langkah terbesar dan peningkatan terbesarnya adalah menambah jumlah gol. Dengan kualitas yang dia miliki, dia adalah salah satu winger terbaik. Tetapi winger terbaik mencetak banyak gol.

"Saya berbicara dengannya kemarin, dua hari lalu. Kami memasang target 10 sampai 12 gol karena kami membutuhkan gol-gol itu dari para winger. Musim lalu, saya pikir kami terlalu menderita. Juga, karena jumlah golnya tidak cukup untuk bersaing untuk apa pun selain posisi itu."