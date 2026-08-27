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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Roberto De Zerbi memasang target dua digit gol untuk Savio setelah debut impian melawan Tottenham

R. De Zerbi
Savinho
Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic
Tottenham Hotspur
Charlton Athletic
Carabao Cup
Premier League

Manajer Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menantang rekrutan mahal Savio untuk menambahkan gol secara reguler ke permainannya setelah debut impresif dalam kemenangan telak 5-1 atas Charlton Athletic di Carabao Cup, Rabu. Winger Brasil seharga £85 juta itu masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol pada akhir laga, tetapi sang manajer menegaskan ia harus mencapai dua digit gol agar bisa dianggap elite.

  • Spurs yang dominan menghancurkan Charlton

    Tottenham Hotspur sudah sepenuhnya memegang kendali berkat gol-gol dari Mikey Moore, Dominic Solanke, dan Kevin Danso sebelum Savio menjalani debutnya dari bangku cadangan pada menit ke-71. Winger asal Brasil itu hanya membutuhkan 11 menit untuk menunjukkan pengaruhnya, dengan bergerak ke dalam lalu mengarahkan tembakan rendah keras ke sudut bawah gawang. Ia kemudian gagal mencatatkan dwigol pada debutnya ketika upaya yang mengarah ke gawang itu dihitung sebagai gol Ben Davies setelah terjadi defleksi besar.

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    Bos menuntut jumlah dua digit

    De Zerbi menyambut dampak instan dari rekrutan baru itu, tetapi juga tanpa membuang waktu langsung menantangnya untuk mencatat jumlah gol yang lebih tinggi demi menajamkan serangan tim. Membahas ekspektasi untuk winger tersebut, De Zerbi berkata: "Ya, itu adalah hari yang sempurna untuknya. Saya pikir langkah terbesar dan peningkatan terbesarnya adalah menambah jumlah gol. Dengan kualitas yang dia miliki, dia adalah salah satu winger terbaik. Tetapi winger terbaik mencetak banyak gol.

    "Saya berbicara dengannya kemarin, dua hari lalu. Kami memasang target 10 sampai 12 gol karena kami membutuhkan gol-gol itu dari para winger. Musim lalu, saya pikir kami terlalu menderita. Juga, karena jumlah golnya tidak cukup untuk bersaing untuk apa pun selain posisi itu."

  • Tekanan dari banderol harga yang mahal

    Ekspektasi besar mengikuti winger tersebut setelah Tottenham menyepakati kesepakatan senilai £85 juta dengan Manchester City pada awal pekan ini untuk mengamankan jasanya. Selama membela raksasa Premier League itu, ia mencatatkan tujuh gol dan 13 assist dalam 84 penampilan di semua kompetisi. Kemenangan telak itu juga memperpanjang catatan kandang kuat Tottenham di Carabao Cup, setelah memenangkan tujuh dari delapan pertandingan terakhir mereka di London Utara.

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    Laga besar Liverpool menanti

    Kemenangan telak itu menyiapkan laga putaran ketiga Carabao Cup yang menggugah selera melawan Liverpool, memberi Tottenham peluang untuk membalas dendam setelah tersingkir di semifinal 2024-25. Sebelum bentrok di ajang piala itu, fokus langsung De Zerbi kembali ke Premier League saat Tottenham menjamu Newcastle United akhir pekan ini. Menjaga momentum menyerang ini akan sangat penting untuk melewati rangkaian jadwal yang berat.

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