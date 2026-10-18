Roberto De Zerbi konfirmasi kabar sangat baik soal cedera Dejan Kulusevski bagi Tottenham, tetapi ungkap dua kabar buruk baru

De Zerbi memastikan Kulusevski akhirnya siap kembali masuk skuad untuk laga melawan Coventry pada Senin. Pemain timnas Swedia itu telah menjalani masa absen yang berat dan tidak tampil dalam pertandingan kompetitif selama hampir 18 bulan akibat masalah kompleks pada tempurung lutut. Setelah berhasil mengikuti latihan 11 lawan 11 selama jeda internasional, pemain sayap itu kini siap duduk di bangku cadangan.

Pelatih asal Italia itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya menyambut kembali sosok penting tersebut ke Tottenham Hotspur Stadium. Berbicara kepada media menjelang pertandingan, De Zerbi menekankan dorongan moral yang diberikan kembalinya Kulusevski bagi seluruh klub. “Ya, staf medis sudah memberikan lampu hijau. Ini mungkin kabar terbaik sejak pertandingan melawan Everton,” kata De Zerbi. Menyinggung sisi emosional dari kembalinya Kulusevski, sang pelatih menambahkan: “Dia sudah terlalu banyak menderita. Saya memberitahunya kemarin dan dia tersenyum lebar.”