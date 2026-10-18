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Roberto De Zerbi konfirmasi kabar sangat baik soal cedera Dejan Kulusevski bagi Tottenham, tetapi ungkap dua kabar buruk baru
Kulusevski siap untuk kembali dengan penuh emosi
De Zerbi memastikan Kulusevski akhirnya siap kembali masuk skuad untuk laga melawan Coventry pada Senin. Pemain timnas Swedia itu telah menjalani masa absen yang berat dan tidak tampil dalam pertandingan kompetitif selama hampir 18 bulan akibat masalah kompleks pada tempurung lutut. Setelah berhasil mengikuti latihan 11 lawan 11 selama jeda internasional, pemain sayap itu kini siap duduk di bangku cadangan.
Pelatih asal Italia itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya menyambut kembali sosok penting tersebut ke Tottenham Hotspur Stadium. Berbicara kepada media menjelang pertandingan, De Zerbi menekankan dorongan moral yang diberikan kembalinya Kulusevski bagi seluruh klub. “Ya, staf medis sudah memberikan lampu hijau. Ini mungkin kabar terbaik sejak pertandingan melawan Everton,” kata De Zerbi. Menyinggung sisi emosional dari kembalinya Kulusevski, sang pelatih menambahkan: “Dia sudah terlalu banyak menderita. Saya memberitahunya kemarin dan dia tersenyum lebar.”
- Getty Images Sport
Kekhawatiran baru terkait cedera Savio
Meski kabar mengenai Kulusevski sangat positif, klub asal London Utara itu mendapat pukulan telak terkait Savio, rekrutan musim panas mereka. Winger asal Brasil tersebut, yang beberapa kali menunjukkan kualitasnya sejak bergabung, harus menepi selama beberapa waktu setelah mengalami cedera otot saat jeda pertengahan musim. Waktu terjadinya cedera itu sangat mengecewakan bagi De Zerbi, yang berharap seluruh pemain serangnya tersedia.
Cedera itu terjadi tepat ketika skuad bersiap menjalani pemusatan latihan di Marbella, sehingga staf pelatih harus memikirkan kembali pendekatan taktis mereka untuk beberapa pekan mendatang. "Savio tidak ada. Sayangnya, pada Selasa sebelum berangkat ke Marbella, Savio merasakan masalah otot dan kami harus kehilangan dia selama beberapa pekan," kata De Zerbi.
Bergvall dan Porro harus menepi
Masalah cedera tak berhenti pada Savio. Pemain muda sensasional Lucas Bergvall juga harus menepi. Ia tampaknya mengalami cedera ringan saat timnya bermain imbang melawan Manchester United di Old Trafford baru-baru ini. Meski berani melanjutkan pertandingan setelah sempat mengalami masalah di awal, tim medis menilai sang gelandang perlu beristirahat agar kondisinya tidak semakin parah.
“Lucas Bergvall juga, karena ia mengalami masalah di Manchester sejak awal, saat menciptakan peluang pertama untuk Dominic Solanke. Ia merasakan nyeri di lutut, tetapi merasa baik-baik saja. Pada Minggu, ia datang ke tempat latihan dan akan absen selama dua pekan,” jelas pelatih Tottenham Hotspur.
- Getty Images Sport
Kedalaman skuad di lini pertahanan masih menjadi kekhawatiran
Masalah pemilihan pemain kian rumit karena bek sayap asal Spanyol, Pedro Porro, masih absen. Ia mengalami cedera hamstring. Meski sempat ada harapan Porro siap tampil dalam laga yang dimulai Senin malam, pertandingan ini ternyata datang terlalu cepat baginya. Tanpa Porro, Tottenham kemungkinan harus mengandalkan opsi lain di posisi bek kanan saat menghadapi tim yang baru promosi, sehingga kedalaman skuad mereka kembali diuji. Dengan tiga pemain kunci dipastikan absen dan satu pemain baru saja kembali ke bangku cadangan, De Zerbi harus menjaga keseimbangan agar timnya tetap mempertahankan momentum di Liga Primer Inggris.
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