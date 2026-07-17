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Robert Lewandowski tidak bisa melakukan debutnya di MLS melawan Vancouver Whitecaps asuhan Thomas Müller karena pertandingan Chicago Fire ditunda
Penayangan perdana ditunda akibat asap kebakaran hutan
Pertandingan unggulan MLS antara Fire dan Whitecaps di Soldier Field secara resmi ditunda hingga 6 Oktober akibat kualitas udara yang buruk di Chicago. Asap dari kebakaran hutan di Kanada menyebabkan indeks kualitas udara kota tersebut mencapai tingkat yang sangat tidak sehat dan berbahaya. Akibatnya, pihak berwenang setempat segera menutup semua pantai dan kolam renang umum, sementara pengelola taman membatalkan semua kegiatan di luar ruangan demi menjamin keselamatan masyarakat.
- Getty Images Sport
Ketua klub mengutamakan keselamatan di atas segalanya
Pihak manajemen klub tuan rumah menyatakan penyesalan yang mendalam atas pembatalan pertandingan yang semula dijadwalkan menjadi pertandingan profesional pertama striker berusia 37 tahun itu di luar Eropa.
"Kami turut merasakan kekecewaan para penggemar, terutama mengingat antusiasme menjelang pertandingan pertama kami setelah jeda Piala Dunia FIFA serta harapan untuk menyambut lebih dari 40.000 penggemar di Soldier Field," kata Presiden Operasional Bisnis Fire, Dave Baldwin.
Ia menambahkan: "Malam ini diharapkan menjadi malam yang istimewa di Soldier Field. Meskipun kami menyadari keputusan ini mengecewakan, kesehatan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kami menghargai pengertian para penggemar dan berharap dapat menyambut mereka kembali dalam waktu dekat."
Liga ini gagal menarik perhatian dunia
Penundaan ini mengganggu momentum komersial MLS, yang secara sengaja menjadwalkan pertandingan unggulan antara semifinal dan final Piala Dunia untuk menarik perhatian dunia sepak bola ke Amerika Utara. Pertandingan tersebut sangat dinantikan, karena seharusnya menjadi pertemuan ke-23 antara Lewandowski dan mantan rekan setimnya di Bayern Munich, Thomas Müller, sebagai lawan.
Selain itu, penundaan tersebut juga menggagalkan rencana reuni keluarga Berhalter, yang semula akan mempertemukan pelatih kepala Fire, Gregg Berhalter, dengan putranya, gelandang Whitecaps sekaligus pemain MLS All-Star, Sebastian Berhalter.
- Getty Images Entertainment
Penyesuaian jadwal yang melelahkan menanti
Penjadwalan ulang pertandingan bulan Oktober ini pasti akan mempersulit manajemen kebugaran kedua tim selama periode krusial menjelang babak play-off liga domestik. Whitecaps harus mempertahankan konsistensi taktis mereka untuk mempertahankan posisi sebagai tim teratas di Wilayah Barat musim ini.
Sementara itu, staf pelatih Fire harus segera mengalihkan fokus dan mengelola kondisi fisik Lewandowski untuk memastikan ia tetap siap menghadapi debutnya yang tertunda dalam pertandingan mendatang.
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