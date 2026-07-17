Robert Lewandowski tidak bisa melakukan debutnya di MLS melawan Vancouver Whitecaps asuhan Thomas Müller karena pertandingan Chicago Fire ditunda

Pihak manajemen klub tuan rumah menyatakan penyesalan yang mendalam atas pembatalan pertandingan yang semula dijadwalkan menjadi pertandingan profesional pertama striker berusia 37 tahun itu di luar Eropa.

"Kami turut merasakan kekecewaan para penggemar, terutama mengingat antusiasme menjelang pertandingan pertama kami setelah jeda Piala Dunia FIFA serta harapan untuk menyambut lebih dari 40.000 penggemar di Soldier Field," kata Presiden Operasional Bisnis Fire, Dave Baldwin.

Ia menambahkan: "Malam ini diharapkan menjadi malam yang istimewa di Soldier Field. Meskipun kami menyadari keputusan ini mengecewakan, kesehatan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kami menghargai pengertian para penggemar dan berharap dapat menyambut mereka kembali dalam waktu dekat."