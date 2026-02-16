Getty/GOAL
Robert Lewandowski tak percaya dengan apa yang dilihatnya! Pau Cubarsi mengatakan striker Barcelona mempertanyakan usianya setelah penampilan debut yang mengesankan dan mengungkapkan bahwa Lamine Yamal 'menggodaku sepanjang minggu' setelah insiden latihan yang memalukan
Ketidakpercayaan veteran Polandia
Transisi dari prospek La Masia menjadi pemain inti tim utama terjadi begitu cepat bagi Cubarsí hingga membuat Lewandowski terheran-heran. Bintang muda itu melakukan debut resminya pada Januari 2024 dalam laga Copa del Rey melawan Unionistas de Salamanca, hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17.
Tiga hari kemudian, ia melakukan debut penuh di La Liga melawan Real Betis dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam hingga menimbulkan percakapan lucu dengan mantan pemain Bayern Munich.
Bek tersebut mengatakan kepada L’Équipe: "Hari setelah debut saya sebagai starter, Xavi mengucapkan selamat dan mengucapkan selamat ulang tahun di depan semua orang. Robert Lewandowski mendekati saya: 'Apakah kamu benar-benar berusia 17 tahun?'. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mungkin saya masih terlihat seperti anak-anak."
Latihan Lamine Yamal yang memalukan
Perjalanan Cubarsi menuju puncak kariernya telah diikuti oleh sahabat dekatnya dan rekan jenius lainnya, Lamine Yamal. Duo ini telah naik pangkat bersama-sama, meskipun Cubarsi mengakui bahwa bermain melawan winger tersebut, bahkan dalam latihan, bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi ego seseorang. Ia mengungkapkan momen spesifik di mana trik Yamal membuatnya malu selama sesi latihan, yang berujung pada seminggu ejekan tanpa henti dari pemenang Euro 2024.
"Lamine dan saya memiliki jalur karier profesional yang hampir sama. Dia berkembang lebih cepat. Sangat mudah bermain dengannya. Anda memberinya bola dan dia yang menentukan hasil pertandingan. Sejak kecil, dia sudah memiliki bakat untuk menentukan hasil pertandingan. Suatu kali, dalam sesi latihan, saat satu lawan satu, dia menggiring bola melewati saya, saya terpeleset dan jatuh ke tanah. Dia mengolok-olok saya sepanjang minggu setelahnya. Tapi yang tidak dia sebutkan adalah dia menendang... langsung ke arah saya! Selama tidak berakhir dengan gol, bagi seorang bek, itu tidak masalah," jelas Cubarsi.
Insiden Helm 'Pelayan McDonald's'
Hidup di klub seperti Barcelona tidak selalu dipenuhi dengan pertemuan taktis yang serius dan pertandingan berisiko tinggi; budaya ruang ganti sering kali melibatkan ejekan yang cukup keras, seperti yang dialami Cubarsi setelah mengalami cedera parah. Setelah menderita luka serius di wajah selama pertandingan Liga Champions melawan Red Star Belgrade pada akhir 2024, bek tersebut terpaksa menggunakan penampilan yang cukup unik untuk pertandingan-pertandingan berikutnya demi memastikan keselamatannya di lapangan.
Menyikapi perlengkapan pelindung yang menjadi bahan pembicaraan di antara rekan-rekannya, bek tersebut bercanda bahwa pilihan fashionnya tidak disukai oleh sisa tim. "Untuk bisa bermain melawan Real Sociedad beberapa hari kemudian, saya harus menggunakan helm pelindung yang membuat saya terlihat seperti karyawan McDonald’s. Rekan-rekan setim saya memanggil saya 'pelayan McDonald's,'" katanya, menyoroti suasana santai yang ada di salah satu skuad muda paling berbakat di dunia.
Cubarsi menjalani kehidupan sederhana meskipun telah menjadi selebriti.
Kini berusia 19 tahun dan telah bermain dalam lebih dari 110 pertandingan, Cubarsi telah menjadi nama yang familiar di negaranya. Ia saat ini telah mengumpulkan 10 caps untuk Spanyol dan menjadi starter dalam tiga dari empat pertandingan terakhir tim nasional. Meskipun statusnya semakin meningkat, ia mengaku hidup dengan sederhana di luar lapangan.
"Di rumah orang tuaku ada domba, dua anjing, ayam, dan bebek," tambahnya. "Domba-domba itu merumput di halaman dan kami makan telur segar yang lezat yang dihasilkan oleh ayam-ayam kami. Saat aku pulang, aku benar-benar melepaskan diri dari semuanya."
