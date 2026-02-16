Robert Lewandowski tak percaya dengan apa yang dilihatnya! Pau Cubarsi mengatakan striker Barcelona mempertanyakan usianya setelah penampilan debut yang mengesankan dan mengungkapkan bahwa Lamine Yamal 'menggodaku sepanjang minggu' setelah insiden latihan yang memalukan

Transisi dari prospek La Masia menjadi pemain inti tim utama terjadi begitu cepat bagi Cubarsí hingga membuat Lewandowski terheran-heran. Bintang muda itu melakukan debut resminya pada Januari 2024 dalam laga Copa del Rey melawan Unionistas de Salamanca, hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17.

Tiga hari kemudian, ia melakukan debut penuh di La Liga melawan Real Betis dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam hingga menimbulkan percakapan lucu dengan mantan pemain Bayern Munich.

Bek tersebut mengatakan kepada L’Équipe: "Hari setelah debut saya sebagai starter, Xavi mengucapkan selamat dan mengucapkan selamat ulang tahun di depan semua orang. Robert Lewandowski mendekati saya: 'Apakah kamu benar-benar berusia 17 tahun?'. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mungkin saya masih terlihat seperti anak-anak."