Wuih! Robert Lewandowski Gabung Klub Eksklusif Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Usai Bantu Barcelona Sikat Mallorca 3-0
Status bebas transfer menanti Lewandowski
Pertanyaan mengenai berapa lama Robert Lewandowski akan bertahan di Barcelona terus mengemuka, terutama karena saat ini kontraknya akan segera berakhir. Ada pula wacana bahwa Blaugrana bisa menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 12 bulan.
Terlepas dari spekulasi tersebut, Lewandowski kembali menunjukkan bahwa insting golnya masih tajam. Hansi Flick memberinya kepercayaan sebagai starter saat menghadapi Real Mallorca, Sabtu (7/2), sementara Ferran Torres, yang musim ini kerap menjadi andalan Barca di lini depan, dicadangkan.
Lewandowski membuka jalan bagi kemenangan Barcelona yang semakin mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen La Liga. Ia memecah kebuntuan sebelum setengah jam pertandingan berjalan, menyelesaikan peluang dengan tenang setelah bola jatuh ke kakinya di jarak sekitar 10 meter dari gawang.
Lewandowski samai Messi & Ronaldo
Musim lalu, Lewandowski mencetak 42 gol di semua kompetisi yang menjadi catatan terbaiknya sejak bermain di Spanyol. Musim ini, ia sudah mengoleksi 13 gol lintas kompetisi dan kembali menembus dua digit gol di La Liga.
Di sinilah Lewandowski meniru prestasi Lionel Messi & Cristiano Ronaldo. Ia menjadi pemain ketiga di abad ke-21 yang mampu mencetak 10 gol atau lebih di lima liga top Eropa selama 15 musim berturut-turut.
Messi, mantan bintang Barcelona dan PSG, mencatatkan rekor serupa selama 15 musim beruntun. Sementara Ronaldo, ikon Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, bahkan membukukan 16 musim berturut-turut.
Rangkaian Lewandowski dimulai pada musim keduanya di Borussia Dortmund pada 2011/12, lalu berlanjut bersama Bayern Munich hingga kini di Barcelona. Sejak saat itu, ia tak pernah berhenti menjadi sumber gol yang konsisten. Kini, keputusan besar terkait masa depannya mulai mendekat.
Barcelona dan Lewandowski belum ambil keputusan
Flick menegaskan bahwa pembahasan soal masa depan Lewandowski belum menjadi prioritas. Ia mengatakan: “Kami sudah berbicara soal situasinya, tapi musim belum berakhir. Dia harus tetap fokus dan menikmati momen ini. Saya tahu dia ingin bermain lebih banyak, tetapi dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Saya berharap dia menikmati situasi saat ini bersama klub. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masa depan, dan kami semua tahu kondisi klub. Saya cukup tenang karena kami melakukan banyak hal dengan benar.”
Winger Barcelona, Raphinha, juga menyampaikan kekagumannya terhadap sosok Lewandowski: “Ya, dia orang yang baik. Bukan hanya itu, dia juga punya rasa lapar yang besar untuk menang dan meraih prestasi. Di usianya sekarang, dia tetap luar biasa. Dia bekerja sangat keras untuk berada di level terbaiknya.”
Kata istri Lewandowski
Istri Lewandowski, Anna Lewandowska, masih enggan memberi banyak petunjuk soal rencana setelah musim 2025/26. Keduanya bertekad menikmati sepenuhnya masa-masa di Barcelona, dengan Lewandowski akan genap berusia 38 tahun pada Agustus mendatang.
Lewandowska berbicara kepada One: “Kita lihat bagaimana musim ini berjalan di Barcelona, karena bisa dibilang ini mungkin akan menjadi musim terakhir suami saya di sini. Jadi kami benar-benar memaksimalkannya seperti memeras habis sebuah lemon. Kami menikmati setiap momen, setiap pertandingan bersama para fans, karena kami tahu suatu hari nanti semua ini tidak akan ada lagi.”
Ia menambahkan: “Setelah itu apa? Kami tidak tahu. Tapi itulah jalan seorang atlet besar, terutama olahragawan hebat, dan kami siap menghadapinya. Saya ingin orang-orang terus membicarakan dia selama bertahun-tahun ke depan dan generasi mendatang tidak melupakannya. Karena dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, dan saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat bangga dengan semua yang telah terjadi.”
Lewandowski dilirik Arab Saudi & MLS
Barcelona dikabarkan tengah menyiapkan tawaran baru yang mengharuskan Lewandowski menerima pemotongan gaji jika ingin bertahan di Camp Nou. Jika memilih pergi, namanya sudah dikaitkan dengan sejumlah klub dari Liga Pro Saudi dan MLS.
