Wuih! Robert Lewandowski Gabung Klub Eksklusif Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Usai Bantu Barcelona Sikat Mallorca 3-0

Pertanyaan mengenai berapa lama Robert Lewandowski akan bertahan di Barcelona terus mengemuka, terutama karena saat ini kontraknya akan segera berakhir. Ada pula wacana bahwa Blaugrana bisa menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 12 bulan.

Terlepas dari spekulasi tersebut, Lewandowski kembali menunjukkan bahwa insting golnya masih tajam. Hansi Flick memberinya kepercayaan sebagai starter saat menghadapi Real Mallorca, Sabtu (7/2), sementara Ferran Torres, yang musim ini kerap menjadi andalan Barca di lini depan, dicadangkan.

Lewandowski membuka jalan bagi kemenangan Barcelona yang semakin mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen La Liga. Ia memecah kebuntuan sebelum setengah jam pertandingan berjalan, menyelesaikan peluang dengan tenang setelah bola jatuh ke kakinya di jarak sekitar 10 meter dari gawang.