Lewandowski terlihat kembali berlatih di lapangan padaRabu ini, meskipun awalnya ia berlatih sendiri untuk beradaptasi dengan peralatan barunya. Sebelum bergabung dengan kelompok utama untuk sesi taktik penuh, pemain asal Polandia itu menghabiskan waktu untuk menguji kenyamanan dan visibilitas pelindung karbon-fiber. Masker khusus ini dirancang untuk melindungi tulang orbital yang rentan dari benturan tambahan atau patah tulang sekunder pada rongga matanya selama pertarungan fisik.

Waktu pemulihannya menjadi dorongan besar bagi raksasa Catalan saat mereka bersiap untuk Matchday 27. Sementara sisa skuad fokus pada pemulihan setelah pertandingan intens melawan Atletico, Lewandowski memanfaatkan sesi tersebut untuk membuktikan kesiapannya. Ia berharap dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam starting eleven untuk pertandingan malam Sabtu, menyadari bahwa ketajaman finishingnya akan menjadi kunci bagi Barcelona untuk mempertahankan momentum mereka dalam perburuan gelar.