Robert Lewandowski harus mengenakan masker wajah saat kembali ke Barcelona, setelah striker senior tersebut diizinkan bermain kembali setelah mengalami patah tulang
Kembalinya Lewandowski memberikan dorongan setelah kegagalan di turnamen piala.
Pemain berusia 37 tahun itu terpaksa menonton dari pinggir lapangan saat Barcelona hampir melakukan comeback sensasional melawan Atletico Madrid, memberikan dukungan vokal untuk rekan-rekannya dari tribun penonton saat mereka berjuang dalam pertandingan berintensitas tinggi. Kehadirannya sangat dirindukan di area pertahanan lawan saat Barcelona tersingkir dari semifinal Copa del Rey setelah kalah agregat 4-3, meskipun menang 3-0 pada pertandingan tersebut. Meskipun tersingkir, pembaruan medis terbaru dari lapangan latihan menunjukkan bahwa Hansi Flick akan memiliki penyerang andalannya tersedia untuk rangkaian pertandingan mendatang, dimulai dengan perjalanan menantang ke markas Athletic Club pada Sabtu mendatang.
Persiapan untuk San Mames
Lewandowski terlihat kembali berlatih di lapangan padaRabu ini, meskipun awalnya ia berlatih sendiri untuk beradaptasi dengan peralatan barunya. Sebelum bergabung dengan kelompok utama untuk sesi taktik penuh, pemain asal Polandia itu menghabiskan waktu untuk menguji kenyamanan dan visibilitas pelindung karbon-fiber. Masker khusus ini dirancang untuk melindungi tulang orbital yang rentan dari benturan tambahan atau patah tulang sekunder pada rongga matanya selama pertarungan fisik.
Waktu pemulihannya menjadi dorongan besar bagi raksasa Catalan saat mereka bersiap untuk Matchday 27. Sementara sisa skuad fokus pada pemulihan setelah pertandingan intens melawan Atletico, Lewandowski memanfaatkan sesi tersebut untuk membuktikan kesiapannya. Ia berharap dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam starting eleven untuk pertandingan malam Sabtu, menyadari bahwa ketajaman finishingnya akan menjadi kunci bagi Barcelona untuk mempertahankan momentum mereka dalam perburuan gelar.
Penampilan yang sudah familiar bagi orang Polandia
Meskipun pemandangan Lewandowski yang mengenakan masker mungkin terasa aneh bagi sebagian penggemar, ini adalah rutinitas yang telah berhasil dijalani oleh striker tersebut di masa lalu. Ini bukanlah kali pertama mantan pemain Borussia Dortmund ini harus menggunakan perlindungan ortopedi. Pada Mei 2015, selama masa kejayaannya bersama Bayern Munich, ia terpaksa mengenakan masker serupa setelah mengalami patah tulang pada septum hidung dan rahangnya. Menariknya, ia terkenal mengenakan perlindungan tersebut saat menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions.
Pengalaman sebelumnya tersebut seharusnya membantunya beradaptasi dengan batasan penglihatan perifer yang datang bersama pelindung wajah. Tim medis yakin bahwa patah tulang tersebut cukup stabil untuk bermain secara kompetitif, asalkan masker tetap terpasang selama 90 menit. Flick diperkirakan akan memantau striker tersebut secara ketat selama sesi latihan terakhir pekan ini untuk memastikan tidak ada ketidaknyamanan yang dapat mengganggu performanya dalam pertandingan krusial di Bilbao.
Perubahan logistik dan rotasi tim
Kembalinya pemain nomor sembilan mereka terjadi pada saat klub mengalami perubahan logistik. Barcelona telah mengubah rencana perjalanan mereka, memilih untuk terbang langsung dari Bilbao ke Newcastle setelah pertandingan akhir pekan untuk mempermudah persiapan mereka untuk komitmen Eropa. Memiliki Lewandowski yang bugar dan terlindungi untuk jadwal perjalanan yang intens ini sangat penting, terutama karena pemain muda seperti Marc Bernal terus tampil apik dan memberikan daya serang di lini depan dalam ketidakhadiran kepemimpinan veteran di area final.
Saat Blaugrana memasuki fase krusial musim ini, ketersediaan pemain berpengalaman mereka memberikan dorongan psikologis saat mereka berusaha mempertahankan keunggulan empat poin atas Real Madrid. Sementara rival mereka menghadapi masalah cedera yang melibatkan bintang seperti Kylian Mbappé dan Jude Bellingham, Barcelona akan lega melihat talisman mereka kembali masuk dalam daftar pemain. Bahkan jika ia datang sebagai pemain yang tidak dikenal, kehadiran Lewandowski saja sudah cukup untuk membuat para bek Athletic Club was-was saat persaingan untuk supremasi La Liga semakin memanas.
