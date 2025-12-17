BOOM! Robert Lewandowski "Terbuka" Tinggalkan Barcelona, Gabung Klub Kejutan Ini

Jika Lewandowski benar-benar pergi, maka Barcelona kemungkinan akan terjun ke bursa transfer untuk mencari pengganti—tentunya jika kondisi finansial memungkinkan. Nama-nama besar seperti Harry Kane, Erling Haaland, dan Julian Alvarez sempat dikaitkan dengan Camp Nou, meski ketiganya dinilai berada di luar jangkauan daya finansial klub.

Alternatif lain yang masuk dalam radar Camp Nou adalah striker Galatasaray Victor Osimhen, bomber Borussia Dortmund Serhou Guirassy, serta bintang muda Levante Etta Eyong. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan bahwa klub memiliki ruang finansial jika memang diperlukan.

“Kami mampu melakukan investasi besar, tapi kami tidak akan gegabah di bursa transfer,” ujar Laporta, seperti dikutip Mundo Deportivo. “Ada opsi finansial yang tersedia untuk Barca. Jika kami merasa perlu merekrut pemain tertentu untuk memperbaiki tim, kami bisa melakukannya. Tapi itu bukan keharusan. Kami punya inti tim yang sangat kuat."

"Banyak pemain tidak berhasil, dan sudah ada contohnya... Barca dapat melakukan investasi apa pun jika kita anggap perlu. Kami tidak perlu menghabiskan banyak uang."