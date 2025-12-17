Getty Images Sport
BOOM! Robert Lewandowski "Terbuka" Tinggalkan Barcelona, Gabung Klub Kejutan Ini
Lewandowski sudah berbicara dengan Chicago Fire
Robert Lewandowski bisa menjadi bintang Eropa terbaru yang hijrah ke MLS via transfer gratis. Menurut laporan BBC Sport, striker Barcelona itu sudah menggelar pembicaraan dengan Chicago Fire dan bersikap terbuka terhadap kemungkinan pindah. Gajinya pun diyakini tidak akan menjadi kendala bagi klub MLS tersebut.
Chicago Fire dikabarkan telah memasukkan nama Lewandowski ke dalam daftar penemuan atau discovery list, yang berarti klub MLS lain yang ingin merekrutnya harus membayar kompensasi pada mereka. Sebelumnya, muncul spekulasi bahwa Lewandowski tergoda menyusul Lionel Messi ke Inter Miami, bahkan The Herons disebut-sebut sudah mulai mencarikan rumah untuknya di Amerika Serikat. Namun kini tampaknya Fire yang berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan penyerang timnas Polandia itu.
Saatnya berpisah dengan Barcelona?
Peluang Lewandowski mengucapkan salam perpisahan kepada Barcelona kian besar setelah tiga musim membela klub Catalonia tersebut. Ia direkrut dari Bayern Munich pada 2022 dan sukses mempersembahkan gelar La Liga, Copa del Rey, serta Supercopa de Espana. Lewandowski juga meraih trofi Pichichi pada musim 2022/23 sebagai pencetak gol terbanyak La Liga, membuktikan dirinya sebagai rekrutan yang sukses. Namun, di usia 37 tahun, ia tak lagi selalu menjadi pilihan utama di skuad Hansi Flick. Serangkaian cedera otot juga sempat membuatnya absen beberapa kali musim ini.
Meski perannya berkurang, Lewandowski masih mampu mencetak delapan gol di semua kompetisi bersama Blaugrana. Namun dengan menit bermain yang menurun, tak akan mengejutkan jika Barca memilih tidak memperpanjang kontraknya pada musim panas mendatang.
Siapa pengganti Lewandowski di Barcelona?
Jika Lewandowski benar-benar pergi, maka Barcelona kemungkinan akan terjun ke bursa transfer untuk mencari pengganti—tentunya jika kondisi finansial memungkinkan. Nama-nama besar seperti Harry Kane, Erling Haaland, dan Julian Alvarez sempat dikaitkan dengan Camp Nou, meski ketiganya dinilai berada di luar jangkauan daya finansial klub.
Alternatif lain yang masuk dalam radar Camp Nou adalah striker Galatasaray Victor Osimhen, bomber Borussia Dortmund Serhou Guirassy, serta bintang muda Levante Etta Eyong. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan bahwa klub memiliki ruang finansial jika memang diperlukan.
“Kami mampu melakukan investasi besar, tapi kami tidak akan gegabah di bursa transfer,” ujar Laporta, seperti dikutip Mundo Deportivo. “Ada opsi finansial yang tersedia untuk Barca. Jika kami merasa perlu merekrut pemain tertentu untuk memperbaiki tim, kami bisa melakukannya. Tapi itu bukan keharusan. Kami punya inti tim yang sangat kuat."
"Banyak pemain tidak berhasil, dan sudah ada contohnya... Barca dapat melakukan investasi apa pun jika kita anggap perlu. Kami tidak perlu menghabiskan banyak uang."
Apa selanjutnya untuk Lewandowski dan Barcelona?
Lewandowski dipastikan akan menuntaskan musim ini bersama Barcelona dan berharap bisa menambah koleksi trofinya pada 2025/26. Blaugrana akan menutup kalender pertandingan tahun ini dengan menghadapi Villarreal pada Minggu (21/12), dengan target meraih delapan kemenangan beruntun di La Liga.
Setelah itu, Lewandowski akan memiliki waktu untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ada pula spekulasi bahwa ia bisa memilih pensiun jika Barca tak menawarkan kontrak baru. AC Milan serta klub-klub Arab Saudi juga disebut siap mencoba membujuknya pada musim panas.
Mantan bomber Dortmund dan Bayern Munich itu juga masih menargetkan tampil di Piala Dunia 2026. Polandia harus melanjutkan ke babak play-off dan akan menghadapi Albania di semifinal pada Maret nanti. Pemenangnya akan melaju ke final melawan Ukraina atau Swedia.
