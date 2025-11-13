Rizky Ridho - Persija 2025/26Persija
Sejajar Bintang Dunia! Gol Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho Bersaing Dengan Lamine Yamal & Declan Rice Di Nominasi Puskas Award 2025

Kabar membanggakan! Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho resmi masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025, bersaing dengan Lamine Yamal & Declan Rice.

Kabar yang sangat membanggakan datang dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Salah satu bek andalan tim nasional Indonesia dan pilar utama Persija Jakarta, Rizky Ridho, secara resmi telah masuk ke dalam daftar nominasi bergengsi untuk penghargaan FIFA Puskas Award 2025.

Nama Ridho kini bersanding dengan para superstar sepakbola dunia dalam daftar 11 pemain dengan gol terbaik tahun ini. Penghargaan yang diberikan untuk gol paling spektakuler ini juga mencantumkan nama-nama besar seperti wonderkid sensasional Barcelona Lamine Yamal dan gelandang mahal Arsenal Declan Rice.

Ridho mendapatkan nominasi prestisius ini atas gol indahnya yang ia cetak untuk Persija dalam pertandingan melawan Arema FC pada 9 Maret 2025 lalu. Gol tersebut kini secara resmi diakui oleh FIFA sebagai salah satu dari 11 gol terbaik yang tercipta di seluruh dunia selama periode penilaian.

Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa, tidak hanya bagi Ridho secara pribadi, tetapi juga bagi kompetisi Super League Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah gol dari liga domestik kita kini disejajarkan dengan gol-gol dari panggung LaLiga dan Liga Champions di level global.

  • Pengumuman Resmi & Momen Gol Spektakuler Rizky Ridho

    FIFA secara resmi telah merilis daftar 11 nama pemain yang akan bersaing untuk memperebutkan gelar pencetak gol terbaik dunia dalam ajang FIFA Puskas Award 2025. Di antara deretan nama-nama bintang internasional yang sudah tidak asing lagi, terselip satu nama yang menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia: Rizky Ridho.

    Bek tangguh yang juga menjabat sebagai kapten di Persija Jakarta dan menjadi pilar penting di lini pertahanan tim nasional Indonesia ini mendapatkan pengakuan global atas sebuah gol spektakuler. Momen ajaib itu ia ciptakan dalam sebuah pertandingan lanjutan kompetisi Super League melawan Arema FC.

    Gol yang terjadi pada 9 Maret 2025 tersebut kini akan diadu dengan gol-gol hebat lainnya. Masuknya nama Ridho ke dalam daftar elite ini adalah sebuah pencapaian yang sangat langka dan bersejarah bagi seorang pemain Indonesia, terutama yang saat ini masih aktif bermain di kompetisi domestik.

    Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa kualitas dan keindahan gol yang tercipta di Super League kini mulai mendapatkan perhatian dan pengakuan serius di level tertinggi sepakbola dunia. Gol Ridho kini akan bersaing untuk memperebutkan suara dari para penggemar di seluruh dunia serta panelis khusus yang terdiri dari para Legenda FIFA.

  • Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    Para Pesaing Berat: Lamine Yamal & Declan Rice Curi Perhatian

    Perjuangan Ridho untuk bisa memenangkan penghargaan Puskas Award 2025 dipastikan tidak akan berjalan dengan mudah. Ia harus bersaing dengan nama-nama yang sedang berada di puncak popularitas sepakbola global, yang menjadi sorotan utama dalam daftar nominasi bergengsi tahun ini.

    Pesaing terberat pertama datang dari wonderkid sensasional milik Barcelona Lamine Yamal. Pemain remaja ini masuk ke dalam nominasi berkat gol solo briliannya ke gawang Espanyol. Dalam aksi tersebut, ia menusuk dari sisi kanan sebelum melepaskan sebuah tendangan melengkung magis yang memastikan gelar LaLiga bagi timnya.

    Pesaing kelas berat lainnya adalah bintang lini tengah Arsenal Declan Rice. Gelandang tim nasional Inggris ini mengejutkan dunia lewat sebuah gol tendangan bebas yang sangat berani dan spektakuler. Ia melepaskan tembakan dari sudut yang hampir mustahil untuk bisa menaklukkan kiper Real Madrid di ajang perempat-final Liga Champions.

    Selain kedua nama besar tersebut, daftar nominasi juga diisi oleh gol-gol fantastis lainnya dari berbagai belahan dunia. Di antaranya adalah gol dari Alerrandro (Brasil), Santiago Montiel (Argentina), dan Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) yang mencetak gol indah ke gawang Borussia Dortmund dalam sebuah laga persahabatan.

    Daftar Nominsai FIFA Puskas Award 2025

    Alerrandro | Vitoria vs. Cruzeiro | 19 Agustus 2024

    Alessandro Deiola | Cagliari vs. Venezia | 18 Mei 2025

    Pedro de la Vega | Cruz Azul vs. Seattle Sounders | 31 Juli 2025

    Santiago Montiel | Independiente vs. Independiente Rivadavia | 11 Mei 2025

    Amr Nasser | Al Ahly vs. Pharco | 17 April 2025

    Carlos Orrantía | Querétaro vs. Atlas | 16 April 2025

    Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | 21 Juni 2025

    Declan Rice | Arsenal vs. Real Madrid | 8 April 2025

    Rizky Ridho | Persija Jakarta vs. Arema | 9 Maret 2025

    Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs. Rizespor | 9 Februari 2025

    Lamine Yamal | Espanyol vs. Barcelona | 15 Mei 2025

  • Tradisi Puskas Award & Para Pemenang Ikonik di Masa Lalu

    Dengan masuknya ke dalam daftar nominasi ini, Ridho kini memiliki peluang untuk bisa menorehkan namanya dalam daftar pemenang Puskas Award. Ini adalah sebuah penghargaan yang pertama kali diperkenalkan oleh FIFA pada 2009 untuk menghormati nama besar legenda Real Madrid dan Hongaria, Ferenc Puskas.

    Pemenang Puskas Award edisi perdana adalah Cristiano Ronaldo. Ia meraihnya berkat sebuah gol tendangan "geledek" dari jarak hampir 40 yard yang tak akan pernah terlupakan ke gawang FC Porto saat ia masih membela Manchester United di ajang Liga Champions.

    Nama-nama besar lainnya yang juga pernah memenangkan trofi individu paling bergengsi untuk sebuah gol ini termasuk Neymar Jr. pada 2011. Saat itu, ia yang masih berusia 19 tahun melakukan sebuah aksi slalom magis dengan melewati empat pemain bertahan lawan sebelum mencetak gol untuk Santos.

    Mohamed Salah juga pernah membawa pulang penghargaan ini pada 2018 berkat gol solo dribble-nya yang luar biasa dalam laga Derby Merseyside melawan Everton. Dengan masuknya nama Ridho ke dalam nominasi, ia kini berada dalam satu perbincangan yang sama dengan para pemenang ikonik lainnya seperti Zlatan Ibrahimović dan Son Heung-min.

  • The Best FIFA Football Awards - ShowGetty Images Sport

    Penghargaan Paralel: Marta Award untuk Sepakbola Wanita

    Bersamaan dengan pengumuman nominasi Puskas Award untuk gol pria terbaik, FIFA juga secara resmi meluncurkan daftar nominasi untuk penghargaan serupa di kategori sepakbola wanita. Sebuah langkah bersejarah diambil tahun ini, di mana penghargaan tersebut kini secara resmi dinamai "Marta Award".

    Nama ini diambil untuk menghormati legenda hidup sepakbola wanita asal Brasil, Marta Vieira da Silva, yang dianggap sebagai salah satu pemain wanita terhebat sepanjang masa. Menariknya, Marta sendiri justru masuk ke dalam daftar nominasi untuk penghargaan yang menggunakan namanya tersebut, atas golnya untuk Orlando Pride.

    Selain Marta, daftar nominasi Marta Award ini juga diisi oleh para bintang top dunia lainnya. Di antaranya adalah bintang Barcelona yang kini bermain untuk Olympique Lyon Mariona Caldentey, serta penyerang legendaris asal Belanda yang kini membela Arsenal, Vivianne Miedema.

    Sama seperti Puskas Award, nominasi Marta Award juga datang dari berbagai kompetisi di seluruh dunia, termasuk dari tim nasional Korea Utara (Jon Ryong-jong), Amerika Serikat (Ally Sentnor), dan Australia (Kyra Cooney-Cross), yang menunjukkan jangkauan global dari sepakbola wanita.

    Nominasi FIFA Marta Award 2025

    Jordyn Bugg | North Carolina Courage vs. Seattle Reign | 22 Maret 2025

    Mariona Caldentey | Olympique Lyon vs. Arsenal |27 April 2025

    Ashley Cheatley | Brentford vs. Ascot United | 3 November 2024

    Kyra Cooney-Cross | Germany vs. Australia | 28 Oktober 2024

    Jon Ryong-jong | Korea Utara vs. Argentina | 2 September 2024

    Marta | Orlando Pride vs. Kansas City Current | 17 November 2024

    Vivianne Miedema | Wales vs. Belanda | 5 Juli 2025

    Kishi Núñez| Argentina vs. Kosta Rika | 8 September 2024

    Lizbeth Ovalle | Tigres vs. Guadalajara | 3 Maret 2025

    Ally Sentnor | AS vs. Kolombia | 20 Februari 2025

    Khadija Shaw | Hammarby vs. Manchester City | 21 November 202

  • Mekanisme Voting & Cara Mendukung Rizky Ridho

    Kemenangan Rizky Ridho dalam ajang Puskas Award 2025 kini tidak hanya bergantung pada penilaian para ahli, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan penuh dari para penggemar sepakbola di seluruh dunia, dan khususnya dari seluruh rakyat Indonesia. FIFA secara resmi membuka periode pemungutan suara (voting) untuk publik.

    Para penggemar dapat berpartisipasi secara langsung dan memberikan dukungan mereka dengan cara mengunjungi situs resmi FIFA (FIFA.com). Di sana, seluruh video dari 11 nominasi gol, termasuk tentu saja gol spektakuler dari Rizky Ridho, telah tersedia untuk ditonton dan dipilih.

    Mekanisme penentuan pemenang untuk penghargaan ini akan dibagi secara adil berdasarkan dua komponen utama. Hasil akhir akan ditentukan berdasarkan gabungan suara: 50 persen berasal dari hasil voting publik secara online, dan 50 persen sisanya berasal dari penilaian sebuah panelis khusus yang terdiri dari para "Legenda FIFA".

    Pemenang dari Puskas Award (dan juga Marta Award) akan diumumkan secara resmi dalam sebuah malam penghargaan yang sangat bergengsi. Pemenang akan dinobatkan sebagai pencetak gol terbaik dunia di atas panggung The Best FIFA Football Awards 2025.

    Vote Rizky Ridho di sini!

