Sejajar Bintang Dunia! Gol Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho Bersaing Dengan Lamine Yamal & Declan Rice Di Nominasi Puskas Award 2025

Kabar yang sangat membanggakan datang dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Salah satu bek andalan tim nasional Indonesia dan pilar utama Persija Jakarta, Rizky Ridho, secara resmi telah masuk ke dalam daftar nominasi bergengsi untuk penghargaan FIFA Puskas Award 2025.

Nama Ridho kini bersanding dengan para superstar sepakbola dunia dalam daftar 11 pemain dengan gol terbaik tahun ini. Penghargaan yang diberikan untuk gol paling spektakuler ini juga mencantumkan nama-nama besar seperti wonderkid sensasional Barcelona Lamine Yamal dan gelandang mahal Arsenal Declan Rice.

Ridho mendapatkan nominasi prestisius ini atas gol indahnya yang ia cetak untuk Persija dalam pertandingan melawan Arema FC pada 9 Maret 2025 lalu. Gol tersebut kini secara resmi diakui oleh FIFA sebagai salah satu dari 11 gol terbaik yang tercipta di seluruh dunia selama periode penilaian.

Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa, tidak hanya bagi Ridho secara pribadi, tetapi juga bagi kompetisi Super League Indonesia. Untuk pertama kalinya, sebuah gol dari liga domestik kita kini disejajarkan dengan gol-gol dari panggung LaLiga dan Liga Champions di level global.