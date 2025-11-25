Dikira Kena 'Prank' Subuh-Subuh! Reaksi Rizky Ridho Saat Tahu Golnya Masuk Nominasi Puskas FIFA

Sejarah baru tercipta bagi sepakbola Indonesia. Rizky Ridho, bek tengah andalan Persija Jakarta, berhasil menembus jajaran elite dengan menjadi pemain dari Tanah Air pertama yang masuk dalam nominasi FIFA Puskas Award. Penghargaan bergengsi ini diberikan untuk gol terindah tahunan, menyejajarkan namanya dengan legenda hidup seperti Cristiano Ronaldo dan Neymar.

Gol spektakuler tersebut tercipta pada laga Liga 1 Indonesia melawan Arema FC pada 9 Maret 2025. Bermula dari inisiatif memotong serangan lawan, Ridho melepaskan tendangan jarak jauh dari tengah lapangan yang menghujam gawang lawan. Momen magis ini tidak hanya viral di media sosial, tetapi juga menarik perhatian panelis FIFA, membuktikan bahwa talenta dari Asia Tenggara mampu bersaing di panggung global.

Dalam wawancara eksklusif dengan FIFA, Ridho menceritakan sisi lain dari pencapaian ini yang penuh dengan kerendahan hati. Ia mengaku bahwa berita besar ini datang di saat yang paling tidak terduga, bahkan sempat mengira kabar tersebut hanyalah lelucon belaka. Reaksi polos namun tulus ini menggambarkan karakter sang pemain yang tetap membumi meski namanya kini diperbincangkan dunia.

Kisah di balik gol ini bukan hanya soal teknik, melainkan juga tentang insting, keberanian mengambil keputusan di situasi kritis, dan dukungan orang-orang terdekat. Dari pesan orang tua di pagi buta hingga inspirasi dari rekan setimnya, Jordi Amat, inilah cerita lengkap di balik nominasi bersejarah Ridho.