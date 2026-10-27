Rivera: "Jabatan presiden FIGC? Malagò dan Galliani tidak mampu, seharusnya saya yang menjabat"

"Galliani atau Malagò menjadi presiden Federasi Sepak Bola Italia? Saya bilang Rivera. Seharusnya saya yang menjabat, tetapi mereka kurang memahami itu. Saya tidak tahu apakah mereka mampu."





Demikian kata Gianni Rivera, legenda AC Milan dan timnas Italia sekaligus peraih Ballon d'Or 1969, saat berbicara dalam acara Un Giorno da Pecora di Radio1.





Rivera, kelahiran 1943, menambahkan: "Jika orang yang memahami sepak bola menduduki jabatan itu, itu berbahaya. Saya akan pergi ke sana dan mengurus sepak bola. Mereka berdua tidak mampu."