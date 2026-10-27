Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
DFB-All-Stars v Azzurri Legends - Friendly MatchGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Rivera: "Jabatan presiden FIGC? Malagò dan Galliani tidak mampu, seharusnya saya yang menjabat"

AC Milan
Italy
G. Rivera
Serie A

Mantan peraih Ballon d'Or: "Saya akan pergi ke sana dan mengurus sepak bola, dua orang itu tidak mampu

"Galliani atau Malagò menjadi presiden Federasi Sepak Bola Italia? Saya bilang Rivera. Seharusnya saya yang menjabat, tetapi mereka kurang memahami itu. Saya tidak tahu apakah mereka mampu."


Demikian kata Gianni Rivera, legenda AC Milan dan timnas Italia sekaligus peraih Ballon d'Or 1969, saat berbicara dalam acara Un Giorno da Pecora di Radio1.


Rivera, kelahiran 1943, menambahkan: "Jika orang yang memahami sepak bola menduduki jabatan itu, itu berbahaya. Saya akan pergi ke sana dan mengurus sepak bola. Mereka berdua tidak mampu."

  • Mengenai kemenangan Harry Kane meraih Ballon d'Or, Rivera (salah satu dari lima orang Italia yang pernah memenanginya, bersama Omar Sivori, Paolo Rossi, Roberto Baggio, dan Fabio Cannavaro) mengatakan: "Itu pilihan yang tepat, saya juga akan memberikan penghargaan itu kepada penyerang Inggris tersebut."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

28 Okt 2026

BOL

BOL

ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA