Getty Images Sport
Menuju Ke Rival! Man City Bersiap Kehilangan Pemain Paling Setia Mereka
Nottingham Forest dan Man City mencapai kesepakatan untuk Ortega
Menurut reporter sepak bola Jerman Florian Plettenberg, Ortega dilaporkan hampir bergabung dengan Forest di bawah Sean Dyche setelah klub mencapai kesepakatan dengan City yang dipimpin Guardiola pada hari Sabtu.
Laporan tersebut mengklaim Ortega - yang secara lisan setuju untuk bergabung dengan Forest sementara kedua klub menyepakati syarat-syarat transfer - akan bergabung dengan Tricky Trees dengan kesepakatan permanen hingga akhir musim.
Laporan terpisah dari BBC Sport mengklaim bahwa Forest akan membayar City biaya hingga £500,000 ($685,000) untuk mendapatkan tanda tangan Ortega sebelum pasar musim dingin ditutup pada hari Senin 2 Februari.
- Getty Images Sport
Pemain keenam siap tinggalkan City bulan ini
Jika transfer Ortega berjalan sesuai harapan, pemain berusia 33 tahun itu akan menjadi pemain keenam yang meninggalkan City bulan ini, setelah Oscar Bobb, Jadel Katongo, dan Will Dickson telah mendapatkan transfer permanen ke Fulham, Kayserispor, dan Chesterfield, sementara Jaden Heskey dan Claudio Echeverri menyelesaikan transfer pinjaman ke Sheffield Wednesday dan Girona.
Sementara itu, Forest bergerak cepat untuk mendatangkan kiper baru setelah John Victor mengalami cedera lutut yang membuatnya absen hingga akhir musim 2025-26.
Tim asuhan Dyche - yang saat ini berada di peringkat ke-17 di Liga Primer dan lima poin di atas zona degradasi - telah aktif di bursa transfer Januari, mendatangkan striker Napoli Lorenzo Lucca dengan status pinjaman selama satu musim, sementara mereka juga mengajukan tawaran sebesar £35 juta ($48 juta) untuk penyerang Jean-Philippe Mateta yang ingin pergi, tetapi ditolak oleh Crystal Palace.
Ortega melakukan penyelamatan krusial saat City memenangkan gelar PL 2023-24
Meski City memiliki stok yang baik dalam hal penjaga gawang, dengan Gianluigi Donnarumma dan James Trafford sebagai nomor satu dan dua masing-masing, kepergian Ortega membuat manajer Guardiola kehilangan pemain yang sangat ia sukai.
Setelah bergabung dengan City dari klub Jerman Armenia Bielefeld pada tahun 2022, Ortega telah tampil 56 kali di bawah asuhan Guardiola, membantu klub memenangkan tujuh gelar utama termasuk treble bersejarah selama musim 2022-23.
Dalam mungkin momen terbaiknya dengan seragam City, Ortega membuat penyelamatan satu lawan satu yang sangat penting untuk menggagalkan Son Heung-min dan membantu timnya mengamankan tiga poin penting atas Tottenham Hotspur pada Mei 2024.
Baik penyelamatan Ortega maupun kemenangan City memiliki dampak besar pada perebutan gelar Liga Premier musim itu, ketika pasukan Guardiola akhirnya mengalahkan Arsenal yang diasuh Mikel Arteta dengan selisih dua poin.
Setelah aksinya melawan Spurs, Guardiola mengatakan tentang Ortega: “Dia menyelamatkan kami – jika tidak, Arsenal yang jadi juara. Itulah kenyataannya. Margin sangat tipis. Penyelamatan dari Son. Itu luar biasa. Satu lawan satu, Stefan adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Itu budaya Jerman – berdiri, jangan jatuh.”
- AFP
City asuhan Guardiola akan berhadapan dengan Tottenham pada hari Minggu.
Sementara Ortega mengakhiri masa tiga setengah tahunnya di Manchester, City akan berupaya meraih tiga kemenangan berturut-turut saat mereka kembali ke laga liga melawan Tottenham yang dibesut Thomas Frank pada hari Minggu.
Setelah menderita kekalahan beruntun dari Manchester United dan Bodo/Glimt, pasukan Guardiola bangkit kembali dengan kemenangan atas Wolverhampton Wanderers yang berada di dasar klasemen dan Galatasaray di Liga Premier dan Liga Champions.
Setelah kemenangan mereka atas raksasa Turki Galatasaray pada hari Rabu, City memastikan lolos otomatis ke fase knockout Liga Champions setelah meraih posisi kedelapan di fase liga kompetisi klub elit Eropa.
Berbicara setelah kemenangan di tengah pekan, Guardiola mengatakan: “Kami sangat senang bisa finis di delapan besar mengingat bagaimana Liga Champions saat ini. Ketika saya mulai 16 atau 17 tahun yang lalu, kualifikasi tidak begitu sulit. Hari ini, setiap tim sangat, sangat tangguh, dan saya sangat senang dan semoga kami dapat tiba di bulan Maret [di babak 16 besar] dalam kondisi terbaik kami.”
Sementara itu, Ortega akan mengamati dengan saksama di City Ground akhir pekan ini saat Forest menjamu Palace pada hari Minggu, dengan bos Eagles Oliver Glasner mengungkapkan Mateta - yang juga menarik minat kuat dari raksasa Serie A AC Milan - tidak akan dimasukkan dalam skuad pertandingan di tengah spekulasi intens tentang masa depannya.
Iklan