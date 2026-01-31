Menuju Ke Rival! Man City Bersiap Kehilangan Pemain Paling Setia Mereka

Meski City memiliki stok yang baik dalam hal penjaga gawang, dengan Gianluigi Donnarumma dan James Trafford sebagai nomor satu dan dua masing-masing, kepergian Ortega membuat manajer Guardiola kehilangan pemain yang sangat ia sukai.

Setelah bergabung dengan City dari klub Jerman Armenia Bielefeld pada tahun 2022, Ortega telah tampil 56 kali di bawah asuhan Guardiola, membantu klub memenangkan tujuh gelar utama termasuk treble bersejarah selama musim 2022-23.

Dalam mungkin momen terbaiknya dengan seragam City, Ortega membuat penyelamatan satu lawan satu yang sangat penting untuk menggagalkan Son Heung-min dan membantu timnya mengamankan tiga poin penting atas Tottenham Hotspur pada Mei 2024.

Baik penyelamatan Ortega maupun kemenangan City memiliki dampak besar pada perebutan gelar Liga Premier musim itu, ketika pasukan Guardiola akhirnya mengalahkan Arsenal yang diasuh Mikel Arteta dengan selisih dua poin.

Setelah aksinya melawan Spurs, Guardiola mengatakan tentang Ortega: “Dia menyelamatkan kami – jika tidak, Arsenal yang jadi juara. Itulah kenyataannya. Margin sangat tipis. Penyelamatan dari Son. Itu luar biasa. Satu lawan satu, Stefan adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Itu budaya Jerman – berdiri, jangan jatuh.”