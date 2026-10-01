Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Grafica Carlos Augusto Inter 2025 26 desktopCalciomercato
Diterjemahkan oleh

Riso: "Frattesi di Milan sudah padam dan sedih. Saya sangat marah kepada Inter soal Carlos Augusto"

Transfers
Inter
C. Augusto
D. Frattesi

Beppe Riso, salah satu agen Italia paling terkenal, menjadi tamu pada akhir Agustus di 'Colpi da Maestro', format YouTube milik Marco Nosotti. Di antara topik yang dibahas, ada masa depan Frattesi: "Transfer ke Lazio lahir dari fakta bahwa karena jarang bermain dia tidak bisa lagi bertahan di Inter. Dia adalah anak muda dengan hati yang luar biasa dan gairah yang sangat besar. Saya tidak melihatnya bahagia, saya melihatnya sedih dan redup. Beberapa jendela transfer sebelumnya kami mencoba melakukan sesuatu, tetapi Inter tidak ingin melepaskannya. Tahun ini dia tiba di Lazio, dia bisa pergi ke klub lain tetapi dia memilih seperti itu, dia perlu merasa kembali menjadi protagonis. Saya menganggap Lotito seorang jenius tetapi tidak pernah mudah bekerja dengannya, dia sangat rumit. Semua orang membicarakan bagian ekonomi, tetapi untuk melihat klien saya dengan senyum itu saya akan membayarnya dari kantong saya sendiri".


Odds Pemenang Serie A, taruhan tentang siapa yang akan memenangkan Scudetto 2027



  • Carlos Augusto dan hubungannya dengan Inter

    Setelah perbincangan itu, Riso diminta mengurutkan rekrutan transfernya dari pertama hingga kesepuluh dan ketika nama Carlos Augusto disebut kepadanya, sambil tersenyum, dia menjawab begini: "Saya menaruhnya di posisi kesepuluh karena sonoc. Tapi mereka sudah tahu".

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Inter crest
Inter
INT
Lumezzane crest
Lumezzane
LUM