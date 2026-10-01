Beppe Riso, salah satu agen Italia paling terkenal, menjadi tamu pada akhir Agustus di 'Colpi da Maestro', format YouTube milik Marco Nosotti. Di antara topik yang dibahas, ada masa depan Frattesi: "Transfer ke Lazio lahir dari fakta bahwa karena jarang bermain dia tidak bisa lagi bertahan di Inter. Dia adalah anak muda dengan hati yang luar biasa dan gairah yang sangat besar. Saya tidak melihatnya bahagia, saya melihatnya sedih dan redup. Beberapa jendela transfer sebelumnya kami mencoba melakukan sesuatu, tetapi Inter tidak ingin melepaskannya. Tahun ini dia tiba di Lazio, dia bisa pergi ke klub lain tetapi dia memilih seperti itu, dia perlu merasa kembali menjadi protagonis. Saya menganggap Lotito seorang jenius tetapi tidak pernah mudah bekerja dengannya, dia sangat rumit. Semua orang membicarakan bagian ekonomi, tetapi untuk melihat klien saya dengan senyum itu saya akan membayarnya dari kantong saya sendiri".





Odds Pemenang Serie A, taruhan tentang siapa yang akan memenangkan Scudetto 2027







