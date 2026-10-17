Saeed terus mengungkapkan kekecewaannya dalam video tersebut dan mempertanyakan rasa hormat para penggemar terhadap mantan bek itu. Ia berkata: "Ada orang-orang di sekitar Anda yang menghormati Anda. Apa yang patut dihormati jika Anda berbicara seperti ini di media sosial?"

Ia juga menegaskan keteguhan dirinya: "Itu tidak memengaruhi saya karena saya sudah mengalami banyak hal di media sosial dan, yang terpenting, saya pernah menjadi sasaran pelecehan rasial. Jadi, saya sudah terbiasa menghadapinya. Ketika saya meminta Anda bertanggung jawab dan Anda justru menanggapinya seperti itu... Itu menunjukkan segalanya tentang diri Anda."