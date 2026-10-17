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Rio Ferdinand dicap “memalukan” oleh penggemar Manchester United setelah mengejek berat badan influencer ternama
Perdebatan sengit pecah di dunia maya
Menurut Daily Express, perselisihan bermula ketika Ferdinand mengunggah foto bersama Michael Carrick sambil mengutip pernyataan manajer Manchester United itu tentang kebesaran klub. Saeed menanggapinya dengan mendesak Ferdinand agar mengecam para pemilik klub. Ia menulis: "Berhenti mengoceh dan kritik para pemilik!" Ferdinand membalas dengan komentar yang sangat kontroversial hingga mengejutkan banyak suporter.
Ia secara langsung menyasar penampilan fisik kreator konten tersebut dengan menulis: "Berhenti mengoceh dan angkat ts-mu, mengetik saja sudah kehabisan napas!" Balasan keras itu langsung memicu perdebatan sengit di berbagai platform media sosial, dengan para penggemar terbelah.
Saeed membalas pengamat tersebut
Saeed awalnya membalas: "Benar-benar orang aneh. Beralih ke hinaan pribadi karena kedokmu sudah jelas terbongkar! Itu menunjukkan seperti apa dirimu sebagai seorang pria!" Ia kemudian membahas situasi tersebut dalam sebuah video terperinci, dengan mengecam keras perilaku Ferdinand sebagai figur publik ternama. "Kamu sudah dewasa dan ini tanggapan yang kamu unggah di media sosial," kata Saeed. "Ada anak-anak yang menyaksikanmu. Kamu adalah panutan bagi begitu banyak orang di seluruh dunia, tetapi begini caramu bersikap di hadapan dunia. Ini benar-benar memalukan."
Tegas melawan pelecehan di dunia maya
Saeed terus mengungkapkan kekecewaannya dalam video tersebut dan mempertanyakan rasa hormat para penggemar terhadap mantan bek itu. Ia berkata: "Ada orang-orang di sekitar Anda yang menghormati Anda. Apa yang patut dihormati jika Anda berbicara seperti ini di media sosial?"
Ia juga menegaskan keteguhan dirinya: "Itu tidak memengaruhi saya karena saya sudah mengalami banyak hal di media sosial dan, yang terpenting, saya pernah menjadi sasaran pelecehan rasial. Jadi, saya sudah terbiasa menghadapinya. Ketika saya meminta Anda bertanggung jawab dan Anda justru menanggapinya seperti itu... Itu menunjukkan segalanya tentang diri Anda."
- Getty Images Sport
Perhatian kembali tertuju ke lapangan
Di tengah perdebatan di dunia maya ini, Manchester United bersiap menghadapi Leeds United di Liga Primer besok. Klub tersebut kini berada di peringkat ke-13 klasemen setelah hanya meraih enam poin dari enam pertandingan pembuka, dengan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan. Sementara itu, para penggemar akan mencermati apakah Ferdinand menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataannya yang kontroversial dalam beberapa hari mendatang.
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