Rio Ferdinand: "Dalam kasus Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus harus meminta maaf atau dia akan dipecat"

Rio Ferdinand, mantan rekan setim Cristiano Ronaldo di Manchester United, berbicara tentang kasus yang melibatkan bintang Portugal itu, yang meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah berselisih dengan pelatih tim nasionalnya: "Jorge Jesus akan diwajibkan meminta maaf, kalau tidak dia akan dipecat. Dia harus tampil ke depan dan berkata: "Oke, saya salah menilai situasi ini". Setelah itu dia harus berbicara dengan CR7 dan menjelaskan dengan tegas apa yang dia inginkan".