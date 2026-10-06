Rio Ferdinand, mantan rekan setim Cristiano Ronaldo di Manchester United, berbicara tentang kasus yang melibatkan bintang Portugal itu, yang meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah berselisih dengan pelatih tim nasionalnya: "Jorge Jesus akan diwajibkan meminta maaf, kalau tidak dia akan dipecat. Dia harus tampil ke depan dan berkata: "Oke, saya salah menilai situasi ini". Setelah itu dia harus berbicara dengan CR7 dan menjelaskan dengan tegas apa yang dia inginkan".
Getty Images / Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Rio Ferdinand: "Dalam kasus Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus harus meminta maaf atau dia akan dipecat"
PATUHI KESEPAKATAN
"Masa depan Ronaldo di Portugal? Saya kira dia masih bisa memberi kontribusi. Dia harus berbicara dengan pelatih tim nasional dan memutuskan seperti apa perannya serta bagaimana dia bisa dimanfaatkan. Lalu, yang terpenting adalah menghormati kesepakatan yang telah diambil. Para pelatih ini dibayar untuk mengelola sebuah tim, tetapi mereka juga dibayar untuk mengelola orang-orang".
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami