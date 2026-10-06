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cm grafica cristiano ronaldo portogallo 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Diterjemahkan oleh

Rio Ferdinand: "Dalam kasus Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus harus meminta maaf atau dia akan dipecat"

Portugal
C. Ronaldo

Rio Ferdinand, mantan rekan setim Cristiano Ronaldo di Manchester United, berbicara tentang kasus yang melibatkan bintang Portugal itu, yang meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah berselisih dengan pelatih tim nasionalnya: "Jorge Jesus akan diwajibkan meminta maaf, kalau tidak dia akan dipecat. Dia harus tampil ke depan dan berkata: "Oke, saya salah menilai situasi ini". Setelah itu dia harus berbicara dengan CR7 dan menjelaskan dengan tegas apa yang dia inginkan".

  • PATUHI KESEPAKATAN

    "Masa depan Ronaldo di Portugal? Saya kira dia masih bisa memberi kontribusi. Dia harus berbicara dengan pelatih tim nasional dan memutuskan seperti apa perannya serta bagaimana dia bisa dimanfaatkan. Lalu, yang terpenting adalah menghormati kesepakatan yang telah diambil. Para pelatih ini dibayar untuk mengelola sebuah tim, tetapi mereka juga dibayar untuk mengelola orang-orang".

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