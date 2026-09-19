Zinedine Zidane secara resmi mengumumkan skuad perdana Prancis berisi 23 pemain di markas FFF di Paris, menandai pergeseran generasi yang jelas. Menggantikan Didier Deschamps setelah masa tugasnya selama 12 tahun, pelatih kepala baru itu memberikan panggilan perdana ke tim nasional senior kepada Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes, dan Esteban Lepaul.

Kelima debutan itu akan langsung melapor ke pusat sepak bola nasional di Clairefontaine pada Senin.

Zidane memilih grup ringkas berisi 23 pemain untuk memastikan setiap pemain tetap terlibat aktif sepanjang jeda internasional mendatang.