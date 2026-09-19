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Revolusi muda Zizou! Zidane menurunkan debutan Jacquet, Diouf, dan Da Cunha dalam perombakan berani Prancis
Zidane memulai era baru dengan lima debutan
Zinedine Zidane secara resmi mengumumkan skuad perdana Prancis berisi 23 pemain di markas FFF di Paris, menandai pergeseran generasi yang jelas. Menggantikan Didier Deschamps setelah masa tugasnya selama 12 tahun, pelatih kepala baru itu memberikan panggilan perdana ke tim nasional senior kepada Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes, dan Esteban Lepaul.
Kelima debutan itu akan langsung melapor ke pusat sepak bola nasional di Clairefontaine pada Senin.
Zidane memilih grup ringkas berisi 23 pemain untuk memastikan setiap pemain tetap terlibat aktif sepanjang jeda internasional mendatang.
- AFP
Zidane mendukung masuknya Jacquet, Diouf, dan Da Cunha
Berbicara kepada media, Zidane memaparkan alasan taktis secara rinci atas pemilihannya terhadap para rekrutan baru, dengan menekankan performa saat ini dan potensi jangka panjang. Sang manajer menyoroti kedekatannya dengan bek tengah Liverpool Jacquet, sambil memuji gelandang Inter Milan Diouf dan bintang Como Da Cunha.
Ia mengonfirmasi bahwa motivasi utamanya tetap mengembangkan gaya bermain yang atraktif dan proaktif bersama generasi baru.
"Mereka adalah pemain yang pantas berada di sini, pemain yang ingin saya lihat," kata Zidane. "Yang menginspirasi saya adalah permainan. Saya ingin melihat para pemain ini dan tim ini bermain. Saya sangat menyukai profil Jacquet. Saya sudah lama mengikutinya karena dia bermain bersama putra saya di tim junior."
Pilihan taktis memastikan pemanggilan kembali dan pencoretan para pemain senior
Zidane menjelaskan lebih lanjut soal pilihannya dalam pemilihan skuad, dengan menyoroti fleksibilitas di lini tengah dan posisi bek sayap. Sang pelatih memanggil kembali Adrien Truffert bersama Diouf untuk memperkuat area sisi lapangan, sembari menjelaskan alasan pemenang Piala Dunia senior seperti N'Golo Kante dan Karim Benzema dicoret.
Ia menegaskan bahwa membangun untuk masa depan mengharuskannya memprioritaskan prospek yang lebih muda yang mampu menjalankan tuntutan taktiknya.
"Memilih Andy Diouf dan Truffert adalah pilihan yang kuat. Mereka mampu bermain di posisi ini," jelas Zidane. "N'Golo berusia 35 tahun dan saya telah membuat pilihan yang berbeda. Saya sangat menyayangi Karim, tetapi usianya sudah tertentu. Saya perlu melihat para pemain yang lebih muda dan apa yang akan kami lakukan bersama."
- ZUMA Press Wire
Prancis bersiap untuk empat laga Nations League
Prancis menghadapi jadwal yang menuntut dengan empat pertandingan internasional dalam 10 hari saat Zidane menerapkan ide-ide taktisnya. Prancis akan bertandang ke Izmir untuk menghadapi Turki pada Jumat, 25 September, sebelum mengunjungi Belgia di Brussels pada 28 September.
Jeda internasional itu ditutup dengan dua laga kandang beruntun di Saint-Denis melawan Italia pada 2 Oktober dan Belgia pada 5 Oktober.
Dengan Kylian Mbappe tetap dipertahankan sebagai kapten, Zidane ingin meletakkan fondasi taktis yang kuat untuk masa jabatannya.
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