Xabi Alonso Dipecat, Endrick Langsung Kembali Ke Real Madrid BULAN INI?!
Endrick jarang bermain di Real Madrid
Endrick hanya mencatat empat penampilan bersama Real Madrid di bawah Xabi Alonso, yang mengambil alih kursi pelatih pada musim panas 2025. Sejumlah cedera datang di waktu yang tidak tepat dan menghambat perkembangannya.
Striker 19 tahun itu juga mendapat kartu merah di bangku cadangan saat melawan Celta Vigo pada 7 Desember—yang kemudian menjadi keterlibatan terakhirnya di La Liga sebelum dipinjamkan ke Lyon. Ia belum mencetak gol untuk Los Blancos sejak 1 April 2025.
Endrick langsung cetak gol bersama Lyon
Opsi peminjaman sudah lama dibicarakan sebelum Lyon bergerak, dengan wonderkid Brasil itu dikaitkan dengan banyak klub Eropa, termasuk dari Liga Inggris.
Akhirnya diputuskan bahwa Ligue 1 menjadi tempat terbaik untuk melanjutkan perkembangannya. Kesepakatan pinjaman berdurasi enam bulan hingga akhir musim 2025/26 pun tercapai. Lyon menyambut Endrick dengan antusias karena mereka membutuhkan inspirasi di lini depan.
Inspirasi itu langsung hadir di laga debut Endrick di Coupe de France. Menghadapi klubnya Calvin Verdonk, Lille, Endrick nyaris mencetak gol dalam lima menit pertama pada debutnya saat tembakannya membentur tiang. Gol perdananya akhirnya datang menjelang turun minum lewat sepakan volley kaki kiri. Performanya mencuri perhatian sebelum ditarik keluar di babak kedua, dan ia dipantau ketat oleh pihak Madrid yang kini menimbang apakah sang remaja masih bisa berperan musim ini.
Tenggat waktu Endrick kembali ke Real Madrid
Alonso diberhentikan pada Senin (12/1), kurang dari 24 jam setelah Real Madrid kalah dari Barcelona di final Piala Super Spanyol di Arab Saudi. Era baru tengah dipersiapkan, dengan Alvaro Arbeloa bertindak sebagai pelatih sementara.
Dengan kemungkinan adanya manajer permanen anyar, Endrick berpotensi mendapat kesempatan baru. Dipastikan bahwa klausul recall atau pemanggilan kembali memang ada, namun harus diaktifkan sebelum 20 Januari.
Dengan kebutuhan menit bermain yang konsisten di fase krusial kariernya, kecil kemungkinan masa pinjamannya di Prancis diputus lebih awal. Fabrizio Romano juga sudah melaporkan hal itu.
Lewat media sosial dan kepada DAZN Espana, Romano menyatakan: “Real Madrid punya klausul recall dalam kesepakatan Endrick dengan Olympique Lyon, tetapi tidak ada rencana mengaktifkannya setelah Xabi Alonso pergi. Klausul hanya berlaku hingga 20 Januari. Real sangat senang dengan start Endrick di OL dan pemainnya juga sangat bahagia setelah gol debut.”
Kapan kontrak Endrick di Real Madrid berakhir?
Usai mencetak gol debut, Endrick mengungkapkan kebahagiaannya menikmati sepakbola lagi. “Saya sangat senang, ini pertandingan pertama saya. Yang terpenting adalah lolos. Laga ini sulit; kami tahu mereka lawan yang kuat. Saya bersyukur atas peluang mencetak gol,” katanya.
“Saya senang bisa kembali bermain dan tersenyum lagi. Rasanya luar biasa, bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya bisa bercanda dengan seluruh tim, sudah mengenal semua orang, saya berbicara bahasa Spanyol dan Inggris. Saya merasa seperti di rumah. Terima kasih kepada staf dan semua orang.”
Untuk memutus masa pinjaman, Endrick sendiri yang harus mendorongnya—namun kecil kemungkinan ia akan melakukannya. Ia masih punya masa depan di Real Madrid, mengingat kontraknya berlaku hingga musim panas 2030.
