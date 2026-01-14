Xabi Alonso Dipecat, Endrick Langsung Kembali Ke Real Madrid BULAN INI?!

Opsi peminjaman sudah lama dibicarakan sebelum Lyon bergerak, dengan wonderkid Brasil itu dikaitkan dengan banyak klub Eropa, termasuk dari Liga Inggris.

Akhirnya diputuskan bahwa Ligue 1 menjadi tempat terbaik untuk melanjutkan perkembangannya. Kesepakatan pinjaman berdurasi enam bulan hingga akhir musim 2025/26 pun tercapai. Lyon menyambut Endrick dengan antusias karena mereka membutuhkan inspirasi di lini depan.

Inspirasi itu langsung hadir di laga debut Endrick di Coupe de France. Menghadapi klubnya Calvin Verdonk, Lille, Endrick nyaris mencetak gol dalam lima menit pertama pada debutnya saat tembakannya membentur tiang. Gol perdananya akhirnya datang menjelang turun minum lewat sepakan volley kaki kiri. Performanya mencuri perhatian sebelum ditarik keluar di babak kedua, dan ia dipantau ketat oleh pihak Madrid yang kini menimbang apakah sang remaja masih bisa berperan musim ini.