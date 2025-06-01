Italy v North Macedonia: Group C - UEFA EURO 2024 European QualifiersGetty Images Sport
Anugerah Pamuji

"Lebih Baik Ditolak!" - Merasa Tak Mendapat Respek Habis Dibantai PSG, Veteran Inter Milan Francesco Acerbi Abaikan Panggilan Timnas Italia

F. AcerbiItalyWorld Cup Qualification UEFAInterL. Spalletti

Bek Inter Francesco Acerbi menolak panggilan ke tim nasional Italia sembari menyiratkan kurangnya rasa hormat dari pelatih Luciano Spalletti.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Acerbi menolak panggilan dari timnas Italia
  • Mengisyaratkan kurangnya rasa hormat
  • Terakhir bermain pada November 2023
Ikuti GOAL di WhatsApp! 🟢📱

Pertandingan berikutnya