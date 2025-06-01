"Lebih Baik Ditolak!" - Merasa Tak Mendapat Respek Habis Dibantai PSG, Veteran Inter Milan Francesco Acerbi Abaikan Panggilan Timnas Italia
Bek Inter Francesco Acerbi menolak panggilan ke tim nasional Italia sembari menyiratkan kurangnya rasa hormat dari pelatih Luciano Spalletti.
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- Acerbi menolak panggilan dari timnas Italia
- Mengisyaratkan kurangnya rasa hormat
- Terakhir bermain pada November 2023