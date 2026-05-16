Resmi: Robert Lewandowski akan hengkang dari Barcelona
Perpisahan yang mengharukan dengan Blaugrana
Penyerang berusia 37 tahun itu telah memberitahukan keputusannya kepada rekan-rekan setim dan staf pelatih, dengan menyampaikan pidato yang mengharukan selama sesi latihan awal pekan ini, menurut The Athletic. Dalam pesan yang menggema di seluruh klub, ia menggambarkan empat musimnya bersama klub ternama tersebut sebagai "babak paling luar biasa" dalam karier profesionalnya yang gemilang.
Mengonfirmasi berita tersebut melalui media sosial pada hari Sabtu, Lewandowski mengungkapkan rasa terima kasihnya atas waktunya di klub, di mana ia tetap menjadi pilar serangan di bawah berbagai manajer. Meskipun baru-baru ini merayakan gelar liga lainnya, ikon asal Polandia ini merasa waktunya tepat untuk pindah saat klub menatap era baru di bawah Hansi Flick.
Ia menulis: "Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah selesai. 4 musim, 3 gelar juara. Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang saya terima dari para penggemar sejak hari-hari pertama saya. Catalonia adalah tempat saya di dunia. Terima kasih kepada semua orang yang saya temui selama empat tahun yang indah ini. Terima kasih khusus kepada Presiden Laporta karena telah memberi saya kesempatan untuk menjalani bab paling luar biasa dalam karier saya. Barca kembali ke tempatnya semula. Visca el Barca. Visca Catalunya."
Warisan seorang penembak jitu kelas dunia
Pemain veteran asal Polandia ini meninggalkan Barcelona setelah memastikan tempatnya secara permanen dalam sejarah klub. Sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa, klub raksasa Catalan tersebut merilis pernyataan resmi yang berbunyi: “Robert Lewandowski akan mengakhiri masa baktinya sebagai pemain FC Barcelona pada akhir musim ini. Striker asal Polandia ini hengkang setelah empat musim mengenakan seragam Blaugrana, dengan meninggalkan jejak melalui gol-golnya, kepemimpinan, serta mentalitas kompetitif yang patut dicontoh.”
Sejak bergabung dengan biaya transfer €50 juta pada 2022, ia telah mencetak 119 gol dalam 191 penampilan, menempatkannya di peringkat ke-14 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Musim debutnya sangat berkesan, karena ia meraih Trofi Pichichi dan membawa Barca meraih gelar domestik. Namun, dampaknya tidak terbatas pada tahun pertamanya. Ia memainkan peran penting dalam treble domestik klub pada musim 2024-25, mencetak 42 gol dalam satu musim. Selama empat tahun di Spanyol, ia telah mengumpulkan tujuh trofi, termasuk tiga gelar La Liga dan tiga Piala Super Spanyol, membuktikan bahwa mentalitas pemenangnya tetap tajam seperti biasa.
Penawaran yang menggiurkan dan minat dari Arab Saudi
Saat sang penyerang bersiap memasuki bursa transfer bebas, spekulasi mengenai destinasi berikutnya semakin memanas. Meskipun Juventus dan beberapa klub MLS dikaitkan dengan dirinya, minat yang paling konkret tampaknya datang dari Timur Tengah. Laporan menunjukkan bahwa raksasa Liga Pro Saudi, Al-Hilal, telah mengajukan tawaran kontrak resmi kepada sang veteran. Ketentuan finansial yang ditawarkan dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, dengan klub yang berbasis di Riyadh itu bersedia menawarkan gaji sekitar €90 juta per musim. Jika kepindahan ini terwujud, Lewandowski akan bersatu kembali dengan mantan bintang-bintang Eropa seperti Karim Benzema dan Kalidou Koulibaly, yang berpotensi mengakhiri kariernya sebagai wajah dari sebuah proyek ambisius di Asia.
Sedang mempertimbangkan untuk pindah ke liga yang lebih rendah
Meskipun tergoda oleh tawaran gaji yang sangat besar di Arab Saudi, Lewandowski juga mengisyaratkan kemungkinan pindah ke liga yang intensitas fisiknya lebih rendah. Namanya sering dikaitkan dengan klub MLS Chicago Fire dan ia mengakui bahwa ia sedang mempertimbangkan pilihannya dengan cermat menjelang ulang tahunnya yang ke-38. Ia menyebutkan bahwa kontraknya saat ini masih tersisa 51 hari sebelum ia mengambil keputusan akhir.
“Mungkin ada opsi di liga yang lebih rendah. Saya hampir berusia 38 tahun, tapi saya merasa bugar secara fisik, jadi saya mempertimbangkannya,” katanya baru-baru ini. Untuk saat ini, fokusnya tetap pada penampilan terakhirnya di Spotify Camp Nou, di mana ia akan berusaha mengakhiri kariernya dengan penampilan gemilang mencetak gol melawan Real Betis.