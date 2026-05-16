Resmi: Robert Lewandowski akan hengkang dari Barcelona

Penyerang berusia 37 tahun itu telah memberitahukan keputusannya kepada rekan-rekan setim dan staf pelatih, dengan menyampaikan pidato yang mengharukan selama sesi latihan awal pekan ini, menurut The Athletic. Dalam pesan yang menggema di seluruh klub, ia menggambarkan empat musimnya bersama klub ternama tersebut sebagai "babak paling luar biasa" dalam karier profesionalnya yang gemilang.

Mengonfirmasi berita tersebut melalui media sosial pada hari Sabtu, Lewandowski mengungkapkan rasa terima kasihnya atas waktunya di klub, di mana ia tetap menjadi pilar serangan di bawah berbagai manajer. Meskipun baru-baru ini merayakan gelar liga lainnya, ikon asal Polandia ini merasa waktunya tepat untuk pindah saat klub menatap era baru di bawah Hansi Flick.

Ia menulis: "Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah selesai. 4 musim, 3 gelar juara. Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang saya terima dari para penggemar sejak hari-hari pertama saya. Catalonia adalah tempat saya di dunia. Terima kasih kepada semua orang yang saya temui selama empat tahun yang indah ini. Terima kasih khusus kepada Presiden Laporta karena telah memberi saya kesempatan untuk menjalani bab paling luar biasa dalam karier saya. Barca kembali ke tempatnya semula. Visca el Barca. Visca Catalunya."