AFP
Diterjemahkan oleh
RESMI: Mohamed Salah menandatangani kontrak dua tahun dengan Trabzonspor
Salah menuntaskan kepindahan mengejutkan ke Trabzonspor
Salah resmi menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub Turki Trabzonspor setelah hengkang dari Liverpool pada musim panas ini. Winger berusia 34 tahun itu tiba di kota pesisir Trabzon pada Rabu untuk menuntaskan kesepakatan yang sangat dinantikan tersebut. Klub Super Lig itu secara resmi mengonfirmasi transfer besar tersebut pada Kamis, sekaligus langsung mengakhiri spekulasi besar di seluruh dunia soal masa depannya. Salah datang ke Turki dengan status bebas transfer berprofil tinggi menjelang kampanye Eropa yang akan datang.
Kepindahan ini menandai akhir yang pasti dari periode luar biasanya selama sembilan tahun di Merseyside. Ia meninggalkan sepak bola Inggris setelah benar-benar menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah Premier League.
- AFP
Sambutan luar biasa untuk pemain Mesir
Salah disambut ribuan pendukung fanatik Trabzonspor saat mendarat di bandara. Winger veteran itu, yang sudah dengan bangga mengenakan seragam klub barunya, tampak terharu oleh sambutan luar biasa tersebut.
Berbicara dalam seremoni penyambutannya yang meriah, pemain berusia 34 tahun itu langsung memaparkan ambisinya yang tinggi. "Saya sangat senang berada di lingkungan yang luar biasa ini. Saya tidak ingat pernah melihat hal seperti ini sebelumnya," kata Salah. "Ada 25.000 orang di sini, ini luar biasa! Saya belum pernah melihat yang seperti ini," tambahnya. "Saya telah sukses di mana pun. Saya juga ingin merasakan kesuksesan di Trabzonspor."
Meninggalkan warisan legendaris di Anfield
Salah pada akhirnya meninggalkan Liverpool setelah membukukan catatan luar biasa, yakni 257 gol dan 123 assist dalam 442 penampilan di semua kompetisi. Penyerang Mesir itu membantu Liverpool meraih dua gelar Premier League, satu Liga Champions, satu Piala FA, dan satu Piala Carabao. Musim terakhirnya di Anfield terbukti secara mengejutkan berjalan sulit karena Liverpool merosot di klasemen dan performanya menurun secara nyata. Salah hanya mencetak tujuh gol liga dalam 27 penampilan, gagal mencapai dua digit untuk pertama kalinya dalam kariernya yang penuh prestasi bersama Liverpool.
Namun, ia tetap menjadi sosok yang sangat penting di panggung internasional. Salah baru-baru ini memimpin Mesir sebagai kapten hingga babak 16 besar Piala Dunia 2026, saat mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol dan menelan kekalahan tipis 3-2 dari juara bertahan Argentina.
- AFP
Mengejar lebih banyak trofi di Super Lig
Trabzonspor akan secara resmi memperkenalkan superstar baru mereka kepada para pendukung di stadion Papara Park berkapasitas 41.000 penonton pada Kamis malam pukul 19.30 waktu setempat. Salah akan segera beradaptasi dengan skuad yang finis di posisi ketiga Super Lig musim lalu. Mereka mengakhiri kampanye domestik hanya delapan poin di belakang juara Galatasaray, sekaligus juga meraih trofi dengan menjuarai Piala Turki.
Kedatangan sang penyerang legendaris menjadi suntikan besar bagi Trabzonspor saat bersiap mengarungi Liga Europa musim ini. Para pendukung tentu sangat berharap kualitasnya yang sudah terbukti dan berkelas dunia bisa menginspirasi mereka untuk meraih gelar liga pertama sejak musim 2021-22.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami