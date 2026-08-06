RESMI: Mohamed Salah menandatangani kontrak dua tahun dengan Trabzonspor

Salah resmi menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub Turki Trabzonspor setelah hengkang dari Liverpool pada musim panas ini. Winger berusia 34 tahun itu tiba di kota pesisir Trabzon pada Rabu untuk menuntaskan kesepakatan yang sangat dinantikan tersebut. Klub Super Lig itu secara resmi mengonfirmasi transfer besar tersebut pada Kamis, sekaligus langsung mengakhiri spekulasi besar di seluruh dunia soal masa depannya. Salah datang ke Turki dengan status bebas transfer berprofil tinggi menjelang kampanye Eropa yang akan datang.

Kepindahan ini menandai akhir yang pasti dari periode luar biasanya selama sembilan tahun di Merseyside. Ia meninggalkan sepak bola Inggris setelah benar-benar menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah Premier League.



