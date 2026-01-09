RESMI! Manchester City Boyong Antoine Semenyo Dari Bournemouth, Liverpool & Man United Gigit Jari

Semenyo mengaku sangat antusias menyambut tantangan barunya di Man City, sekaligus menjelaskan mengapa bekerja di bawah Pep Guardiola menjadi faktor kunci dalam keputusannya.

“Saya sangat bangga bisa bergabung dengan Manchester City. Selama satu dekade terakhir saya melihat Man City di bawah Pep Guardiola mendominasi Liga Inggris dan meraih hal-hal luar biasa di Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga,” ujarnya kepada situs resmi klub. “Mereka menetapkan standar tertinggi. Ini klub dengan pemain kelas dunia, fasilitas kelas dunia, dan salah satu manajer terbaik sepanjang masa dalam diri Pep."

"Saya masih punya banyak ruang untuk berkembang, jadi berada di klub ini, pada fase karier saya sekarang, terasa sangat sempurna. Ini sebuah kehormatan.”

“Saya yakin permainan terbaik saya belum terlihat. Man City berada di posisi yang bagus, masih bersaing di empat kompetisi dan saya merasa bisa membantu mereka menjalani paruh kedua musim dengan kuat. Etihad adalah rumah baru saya. Saya tak sabar bermain di depan para fans.”