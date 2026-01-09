Getty/GOAL
RESMI! Manchester City Boyong Antoine Semenyo Dari Bournemouth, Liverpool & Man United Gigit Jari
Semenyo salah satu penyerang paling ditakuti di Liga Inggris
Reputasi Antoine Semenyo meroket sejak meninggalkan Bristol City ke Bournemouth pada Januari 2023. Nilai pasarnya pun turut meningkat pesat musim lalu setelah mencatatkan 13 gol di semua kompetisi.
Musim ini, torehan golnya sudah menembus dua digit dan Manchester City menganggapnya sebagai "salah satu penyerang paling ditakuti di Liga Inggris". Bintang berusia 26 tahun itu akan langsung masuk rencana Pep Guardiola dan bisa melakoni debutnya dalam pertandingan leg pertama semifinal Piala Liga melawan Newcastle United, Rabu (14/1) dini hari WIB.
Apa kata Semenyo usai pindah ke Manchester City?
Semenyo mengaku sangat antusias menyambut tantangan barunya di Man City, sekaligus menjelaskan mengapa bekerja di bawah Pep Guardiola menjadi faktor kunci dalam keputusannya.
“Saya sangat bangga bisa bergabung dengan Manchester City. Selama satu dekade terakhir saya melihat Man City di bawah Pep Guardiola mendominasi Liga Inggris dan meraih hal-hal luar biasa di Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga,” ujarnya kepada situs resmi klub. “Mereka menetapkan standar tertinggi. Ini klub dengan pemain kelas dunia, fasilitas kelas dunia, dan salah satu manajer terbaik sepanjang masa dalam diri Pep."
"Saya masih punya banyak ruang untuk berkembang, jadi berada di klub ini, pada fase karier saya sekarang, terasa sangat sempurna. Ini sebuah kehormatan.”
“Saya yakin permainan terbaik saya belum terlihat. Man City berada di posisi yang bagus, masih bersaing di empat kompetisi dan saya merasa bisa membantu mereka menjalani paruh kedua musim dengan kuat. Etihad adalah rumah baru saya. Saya tak sabar bermain di depan para fans.”
Manchester City bikin Liverpool gigit jari
The Citizens berhasil mengamankan Semenyo dengan nilai sedikit di bawah klausul rilis £65 juta yang tercantum dalam kontraknya di Bournemouth. Dalam kesepakatan ini, The Cherries juga menyertakan klausul sell-on sebesar 10 persen.
Sebelumnya, Semenyo kencang dikaitkan dengan Liverpool, di tengah ketidakpastian masa depan Mohamed Salah di Anfield. Manchester United juga disebut tertarik. Namun pada akhirnya, Etihad menjadi tujuan sang winger.
Direktur sepakbola Man City, Hugo Viana, menyambut transfer ini dengan antusias. “Antoine adalah rekrutan yang sangat menarik. Sejak awal dia sudah menegaskan bahwa Man City adalah klub yang ingin ia tuju. Antusiasmenya terlihat jelas sepanjang proses.”
“Dia punya kualitas besar: dua kaki yang sama-sama kuat, kecepatan, kekuatan, kemampuan memengaruhi permainan, dan yang terpenting masih punya ruang berkembang. Saya tak sabar melihat pemain seperti apa Antoine dalam beberapa pekan, bulan, dan tahun ke depan."
"Kami selalu mengamati pemain dari berbagai belahan dunia. Antoine yang paling kami inginkan. Dia menunjukkan bahwa bisa tampil di Liga Inggris. Dia rendah hati, pekerja keras, profesional, dan sepenuhnya fokus untuk menjadi pemain yang lebih baik. Dia sangat cocok untuk kami.”
Target Semenyo dan Manchester City
Man City berkata soal pemain anyar mereka: “Dengan bakat alami yang luar biasa, kecepatan luar biasa, dan insting tajam untuk mencetak gol, Antoine Semenyo memiliki serangkaian kualitas sempurna untuk benar-benar bersinar di Man City."
“Memang, dengan keterampilan yang melimpah, Antoine terasa seperti dibuat khusus untuk berkembang dalam gaya sepakbola menyerang, yang telah menjadi ciri khas dari masa bakti Pep Guardiola di Man City."
“Yang terpenting, dia tiba di Etihad dengan sudah dipersenjatai banyak pengalaman di level tertinggi berkat kiprahnya di Bournemouth di mana dia berkembang selama tiga tahun terakhir. Selain itu, Semenyo juga memiliki kelas permainan internasional dengan kaliber tertinggi.”
Semenyo memiliki 32 penampilan senior untuk timnas Ghana dan akan berharap tampil untuk The Black Stars melawan Inggris di fase grup Piala Dunia 2026. Sebelum itu, dia memiliki peluang merebut gelar di empat kompetisi di level klub - dengan Man City masih berjuang untuk meraih gelar Liga Inggris, Liga Champions, Piala Liga, dan Piala FA.
