RESMI: Man City Tuntaskan Transfer £20 Juta Marc Guehi Yang Diberi Kontrak Menggiurkan

City mengatakan dalam sebuah pernyataan: 'Manchester City dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Marc Guéhi dari Crystal Palace. Pemain berusia 25 tahun itu telah menandatangani kontrak lima setengah tahun yang akan membuatnya tetap di Etihad Stadium hingga musim panas 2031. Seorang pemain internasional Inggris dengan 26 caps, Guéhi memulai karirnya di Chelsea. Setelah masa pinjaman impresif dengan Swansea City pada kampanye 2020-21 - di mana ia membantu mereka mencapai final play-off Championship - ia menandatangani kontrak dengan Crystal Palace.

'Setelah musim panas yang luar biasa di EURO 2024, di mana ia menjadi pemain yang menonjol untuk Inggris dalam perjalanan mereka ke final, ia diangkat menjadi kapten klub oleh tim Oliver Glasner menjelang kampanye 2024-25. Musim pertama Guéhi sebagai kapten Palace melihatnya memimpin mereka meraih trofi besar dan sepak bola Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka setelah mengangkat Piala FA melawan City pada Mei lalu. Kesuksesan ini diikuti dengan memenangkan FA Community Shield pada bulan Agustus, mengalahkan Liverpool di Stadion Wembley. Bek ini telah bermain dalam 188 pertandingan dan mencetak 11 gol untuk The Eagles.'

Guéhi adalah penandatanganan kedua City di jendela transfer Januari, setelah kedatangan Antoine Semenyo dari Bournemouth dan membawa pengeluaran klub menjadi £85 juta.