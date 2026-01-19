Manchester City
RESMI: Man City Tuntaskan Transfer £20 Juta Marc Guehi Yang Diberi Kontrak Menggiurkan
Guehi menyelesaikan kepindahan ke Etihad
City mengatakan dalam sebuah pernyataan: 'Manchester City dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Marc Guéhi dari Crystal Palace. Pemain berusia 25 tahun itu telah menandatangani kontrak lima setengah tahun yang akan membuatnya tetap di Etihad Stadium hingga musim panas 2031. Seorang pemain internasional Inggris dengan 26 caps, Guéhi memulai karirnya di Chelsea. Setelah masa pinjaman impresif dengan Swansea City pada kampanye 2020-21 - di mana ia membantu mereka mencapai final play-off Championship - ia menandatangani kontrak dengan Crystal Palace.
'Setelah musim panas yang luar biasa di EURO 2024, di mana ia menjadi pemain yang menonjol untuk Inggris dalam perjalanan mereka ke final, ia diangkat menjadi kapten klub oleh tim Oliver Glasner menjelang kampanye 2024-25. Musim pertama Guéhi sebagai kapten Palace melihatnya memimpin mereka meraih trofi besar dan sepak bola Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka setelah mengangkat Piala FA melawan City pada Mei lalu. Kesuksesan ini diikuti dengan memenangkan FA Community Shield pada bulan Agustus, mengalahkan Liverpool di Stadion Wembley. Bek ini telah bermain dalam 188 pertandingan dan mencetak 11 gol untuk The Eagles.'
Guéhi adalah penandatanganan kedua City di jendela transfer Januari, setelah kedatangan Antoine Semenyo dari Bournemouth dan membawa pengeluaran klub menjadi £85 juta.
Apa yang dikatakan Guehi
Guehi mengatakan kepada situs resmi City: "Saya sangat senang dan sangat bangga menjadi pemain Manchester City. Kepindahan ini terasa seperti puncak dari semua kerja keras yang telah saya lakukan dalam karier saya. Saya sekarang berada di klub terbaik di Inggris dan bagian dari skuad pemain yang luar biasa. Rasanya menyenangkan bisa mengatakannya. Saya ingin berkembang sebagai pemain dan pribadi, dan saya tahu di klub ini itu akan terjadi. Saya mencintai sepak bola – itu telah memberi saya begitu banyak untuk waktu yang lama – dan bisa melanjutkan pengembangan saya di Manchester City adalah momen yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga saya.
"Saya benar-benar tidak sabar untuk memulai sekarang. Saya ingin bertemu rekan setim saya, berlatih keras, memahami apa yang diharapkan manajer dari saya dan kemudian menunjukkan kepada penggemar City apa yang bisa saya lakukan."
Viana: 'Bakat yang luar biasa'
Direktur sepak bola City Hugo Viana menambahkan: "Jelas bahwa Marc telah menjadi salah satu bek terbaik di sepak bola Inggris selama beberapa waktu sekarang, jadi kami sangat senang dapat membawanya ke Manchester City. Saya merasa kami telah merekrut bakat besar yang akan membantu kami berkembang. Dia baru berusia 25 tahun, tetapi dia telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin, profesional yang cemerlang, dan seseorang yang sangat ingin berkembang. Dia kuat, memiliki kualitas bertahan yang luar biasa, seorang pembaca permainan yang cerdas, dan membawa semangat serta energi setiap kali dia melangkah ke lapangan. Saya sangat senang bahwa kami adalah pilihan yang dia pilih. Marc memasuki tahun-tahun puncak kariernya. Saya yakin setiap penggemar City bersemangat untuk melihat seberapa baik dia bisa dalam seragam biru langit."
Guehi menantikan debut kandang melawan Wolves
Guehi hampir bergabung dengan Liverpool pada musim panas hanya untuk melihat Palace menghalangi kepindahannya pada hari batas akhir transfer. Dia sekarang bergabung dengan tim City yang masih dalam perebutan gelar Liga Premier, tertinggal tujuh poin dari Arsenal. City juga memiliki satu kaki di final Piala Carabao setelah mengalahkan Newcastle 2-0 di leg pertama semifinal mereka dan berada di putaran keempat Piala FA. Guehi dilarang bermain untuk City dalam pertandingan Liga Champions mereka melawan Bodo/Glimt dan Galatasaray tetapi dia akan bebas bermain di babak knockout jika tim Guardiola melaju.
Dia dijadwalkan untuk debut untuk City di kandang melawan Wolves pada hari Sabtu di Liga Premier.
"Ini adalah skuad dengan pengalaman luar biasa," tambah pemain baru tersebut. "Ada begitu banyak pemain yang telah bermain di level yang sangat tinggi dan memenangkan banyak hal. Ada begitu banyak pemain muda yang menarik juga yang telah masuk ke dalam skuad dan ingin melakukan yang terbaik. Dengan kedatangan Antoine [Semenyo] yang merupakan pemain luar biasa dan dia telah membuktikan dirinya di Liga Premier - ini fantastis dan saya hanya ingin datang dan membantu serta melakukan bagian saya, menjadi salah satu dari mereka dan hanya mencoba untuk meningkatkan."
