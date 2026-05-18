Resmi: Hansi Flick memperpanjang kontraknya di Barcelona hingga 2028
Komitmen terhadap proyek Catalunya
Kesepakatan tersebut disahkan pada hari Senin di kantor eksekutif klub, tempat Flick bertemu dengan sejumlah tokoh penting, termasuk wakil presiden Rafa Yuste dan direktur olahraga Deco. Meskipun kontraknya sebelumnya berlaku hingga 2027, klub dan sang manajer berkeinginan kuat untuk memperkuat kemitraan mereka setelah periode kesuksesan yang berkelanjutan di lapangan. Yang menarik, ketentuan baru tersebut juga mencakup opsi perpanjangan satu musim lagi, yang berpotensi mempertahankan Flick di bangku cadangan hingga 2029.
Membangun budaya kemenangan
Sejak menggantikan Xavi Hernandez, Flick telah menjadi arsitek tim yang tak terkalahkan, dengan meraih lima dari delapan trofi yang tersedia. Koleksi gelarnya mencakup dua gelar La Liga, dua Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey, yang mengembalikan status Barcelona sebagai kekuatan utama dalam sepak bola Spanyol di atas rivalnya, Real Madrid.
Pihak manajemen klub, termasuk presiden Joan Laporta, sangat puas dengan kemampuan sang manajer dalam mempertahankan identitas serangan klub sambil tetap meraih hasil. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan ingin menunggu hingga gelar liga terbaru secara matematis dipastikan sebelum menyelesaikan negosiasi agar tetap fokus pada tujuan olahraganya.
Membangun generasi penerus di La Masia
Selain gelar juara, Flick telah menuai pujian besar atas upayanya dalam mengintegrasikan pemain muda. Ia telah memberikan debut di tim utama kepada 13 pemain dari akademi ternama La Masia, yang membuktikan kesediaannya untuk mempercayai bakat-bakat internal klub daripada hanya mengandalkan transfer pemain bintang.
Komitmen terhadap pemain muda ini telah memungkinkan generasi baru bintang-bintang untuk berkembang bersama para pemain senior yang sudah mapan. Dengan memadukan disiplin taktis ini dengan filosofi tradisional klub, Flick telah memastikan bahwa DNA Barca tetap menjadi yang terdepan dalam evolusi tim di bawah kepemimpinannya.
Menatap masa depan yang cerah
Kesepakatan ini menandakan pernyataan niat terkait ambisi klub di kancah Eropa. Dengan dominasi di level domestik yang telah kembali terukir, fokus kini beralih ke upaya merebut kembali posisi di puncak elit Eropa.
Flick mengatakan di kantor resmi Barca setelah menandatangani perpanjangan kontrak: "Tujuannya adalah untuk memenangkan lebih banyak gelar, mungkin juga Liga Champions, kami akan bekerja untuk itu, agar mimpi itu menjadi kenyataan. Barca lebih dari sekadar klub, dan merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk melanjutkan perjalanan ini."