Resmi: Hansi Flick memperpanjang kontraknya di Barcelona hingga 2028

Sejak menggantikan Xavi Hernandez, Flick telah menjadi arsitek tim yang tak terkalahkan, dengan meraih lima dari delapan trofi yang tersedia. Koleksi gelarnya mencakup dua gelar La Liga, dua Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey, yang mengembalikan status Barcelona sebagai kekuatan utama dalam sepak bola Spanyol di atas rivalnya, Real Madrid.

Pihak manajemen klub, termasuk presiden Joan Laporta, sangat puas dengan kemampuan sang manajer dalam mempertahankan identitas serangan klub sambil tetap meraih hasil. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan ingin menunggu hingga gelar liga terbaru secara matematis dipastikan sebelum menyelesaikan negosiasi agar tetap fokus pada tujuan olahraganya.



