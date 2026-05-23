Resmi: David Alaba akan hengkang dari Real Madrid
Sebuah era telah berakhir
Tirai akan ditutup untuk masa bakti Alaba yang sangat sukses bersama Real Madrid. Sejak bergabung secara gratis dari Bayern Munich pada 2021, pemain internasional Austria ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu legenda modern di Bernabeu, dengan meraih sembilan trofi termasuk dua gelar La Liga dan dua gelar Liga Champions. Namun, klub mengonfirmasi pada Jumat bahwa kontraknya yang akan berakhir tidak akan diperpanjang, sehingga ia dapat mencari tantangan baru.
Presiden Madrid, Florentino Perez, memimpin ucapan penghormatan kepada bintang yang akan hengkang tersebut, menyoroti dampaknya terhadap warisan Eropa klub. “David Alaba telah mendapatkan kasih sayang dari semua penggemar Madrid atas dedikasinya, kerja kerasnya, dan citra ikoniknya dalam perjalanan kami menuju Piala Eropa ke-14, yang melambangkan perayaan kemenangan dan kini menjadi bagian dari sejarah klub kami,” kata Perez. “Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya.”
Masalah cedera dan kedalaman skuad
Terlepas dari statusnya, musim-musim terakhir Alaba sangat terhambat oleh masalah kebugaran. Musim 2024-25-nya terasa sangat sulit, karena ia hanya mampu tampil dalam 14 pertandingan setelah kembali dari cedera ligamen anterior cruciate yang parah pada Januari 2025. Nasib buruk kembali menimpanya pada April tahun itu ketika ia mengalami robekan meniskus, yang memaksanya absen di tahap akhir musim domestik dan Piala Dunia Antarklub. Musim ini mengikuti pola yang serupa, dengan bek serba bisa ini hanya tampil dalam 15 pertandingan dan empat kali menjadi starter di La Liga. Munculnya talenta-talenta muda dan konsistensi para bintang mapan membuat Alaba tergeser dari urutan prioritas. Saat ini, Antonio Rudiger, Eder Militao, Raul Asencio, dan Dean Huijsen dianggap lebih diutamakan darinya dalam rotasi pertahanan, seiring dengan upaya klub untuk membangun masa depan yang lebih muda.
Tujuan selanjutnya Alaba
Terlepas dari riwayat cedera yang dialaminya belakangan ini, Alaba tetap menjadi aset yang sangat diminati di bursa transfer. Pengalaman dan keserbagunaannya menjadikannya pilihan yang menarik bagi sejumlah klub raksasa Eropa yang kini dapat merekrutnya tanpa biaya transfer. Klub raksasa Italia, AC Milan, dikabarkan sedang memantau dengan cermat situasi pemain berusia 33 tahun tersebut.
Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya tidak terbatas di Eropa. Laporan menunjukkan bahwa pindah ke MLS di Amerika Serikat atau Liga Pro Saudi yang menggiurkan juga menjadi opsi potensial bagi kapten Austria tersebut. Sebelum memutuskan destinasi domestik berikutnya, Alaba akan memimpin negaranya di Piala Dunia musim panas ini, setelah masuk dalam skuad final Ralf Rangnick untuk turnamen tersebut.
Musim panas penuh perubahan di Bernabeu
Alaba bukanlah satu-satunya pemain ternama yang diperkirakan akan hengkang musim panas ini seiring upaya Real Madrid untuk memperbarui skuadnya. Bek tersebut mengikuti jejak kapten klub Dani Carvajal, yang kepergiannya sebagai pemain bebas transfer juga telah dikonfirmasi. Perombakan ini menandai perubahan signifikan di ruang ganti, sekaligus membuka ruang dalam anggaran gaji setelah investasi besar-besaran untuk Alvaro Carreras dan Huijsen tahun lalu.
Pemain asal Austria ini akan mendapatkan momen penghormatan terakhir di hadapan para Madridistas akhir pekan ini. Real Madrid mengonfirmasi akan ada upacara perpisahan di Bernabeu sebelum pertandingan kandang terakhir melawan Athletic Club. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk berterima kasih kepada pemain yang mewakili DNA kemenangan klub selama salah satu periode sukses mereka.