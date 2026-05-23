Resmi: David Alaba akan hengkang dari Real Madrid

Tirai akan ditutup untuk masa bakti Alaba yang sangat sukses bersama Real Madrid. Sejak bergabung secara gratis dari Bayern Munich pada 2021, pemain internasional Austria ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu legenda modern di Bernabeu, dengan meraih sembilan trofi termasuk dua gelar La Liga dan dua gelar Liga Champions. Namun, klub mengonfirmasi pada Jumat bahwa kontraknya yang akan berakhir tidak akan diperpanjang, sehingga ia dapat mencari tantangan baru.

Presiden Madrid, Florentino Perez, memimpin ucapan penghormatan kepada bintang yang akan hengkang tersebut, menyoroti dampaknya terhadap warisan Eropa klub. “David Alaba telah mendapatkan kasih sayang dari semua penggemar Madrid atas dedikasinya, kerja kerasnya, dan citra ikoniknya dalam perjalanan kami menuju Piala Eropa ke-14, yang melambangkan perayaan kemenangan dan kini menjadi bagian dari sejarah klub kami,” kata Perez. “Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya.”