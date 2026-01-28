RESMI! Chelsea Rampungkan Transfer Perdana Era Liam Rosenior, Beli Bek Incaran Manchester United & Liverpool

Chelsea memenangi persaingan untuk merekrut bek kiri remaja Sheffield Wednesday, Yisa Alao. Pemain berusia 17 tahun itu juga diminati Manchester United dan Liverpool, namun memilih berlabuh ke London barat dalam transfer bernilai sekitar £500.000 plus bonus tambahan.

Melalui pernyataan resmi di situs klub, Chelsea mengonfirmasi transfer tersebut: “Chelsea dengan senang hati mengumumkan perekrutan Yisa Alao. Bek kiri ini menandatangani kontrak bersama The Blues hingga 2028. Pemain 17 tahun ini merupakan produk akademi Sheffield Wednesday dan menjalani debut seniornya untuk The Owls pada Agustus lalu. Sejak itu ia tampil dalam empat pertandingan tambahan, termasuk menjadi starter di laga Piala FA kontra Brentford dan pertandingan Championship melawan Portsmouth. Selamat datang di Chelsea, Yisa!”