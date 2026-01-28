AFP
RESMI! Chelsea Rampungkan Transfer Perdana Era Liam Rosenior, Beli Bek Incaran Manchester United & Liverpool
Chelsea rekrut Yisa Alao
Chelsea memenangi persaingan untuk merekrut bek kiri remaja Sheffield Wednesday, Yisa Alao. Pemain berusia 17 tahun itu juga diminati Manchester United dan Liverpool, namun memilih berlabuh ke London barat dalam transfer bernilai sekitar £500.000 plus bonus tambahan.
Melalui pernyataan resmi di situs klub, Chelsea mengonfirmasi transfer tersebut: “Chelsea dengan senang hati mengumumkan perekrutan Yisa Alao. Bek kiri ini menandatangani kontrak bersama The Blues hingga 2028. Pemain 17 tahun ini merupakan produk akademi Sheffield Wednesday dan menjalani debut seniornya untuk The Owls pada Agustus lalu. Sejak itu ia tampil dalam empat pertandingan tambahan, termasuk menjadi starter di laga Piala FA kontra Brentford dan pertandingan Championship melawan Portsmouth. Selamat datang di Chelsea, Yisa!”
Alao mengucapkan selamat tinggal kepada Sheffield Wednesday
Alao menyampaikan salam perpisahan kepada Wednesday lewat unggahan media sosial: “10 tahun, kenangan yang tak terhitung. Dari staf, rekan setim, hingga para penggemar. Selamanya bersyukur. Terima kasih Sheffield Wednesday.”
Pihak administrator Sheffield Wednesday juga memberikan penjelasan terkait penjualan tersebut: “Transfer ini mencakup pembayaran di muka yang signifikan, disertai perlindungan tambahan agar klub tetap mendapat manfaat apabila Yisa mampu memenuhi potensi yang telah ia tunjukkan. Ini termasuk bonus berbasis performa dan klausul penjualan kembali yang bernilai besar. Seluruh detail finansial tidak diungkapkan. Tanggung jawab kami adalah bertindak demi kepentingan jangka panjang Sheffield Wednesday dan para krediturnya. Kesepakatan ini menyeimbangkan nilai langsung bagi klub sekaligus perlindungan untuk masa depan, jika karier Yisa berkembang seperti yang kita semua harapkan.”
Apa yang bisa Chelsea harapkan dari Alao?
Dengan baru lima penampilan senior sejauh ini, Alao kemungkinan belum akan langsung tampil di tim utama Chelsea. Ia diperkirakan memulai kariernya di skuad U-18 atau U-21, atau bahkan dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain reguler, menurut The Athletic.
Alao dikenal sebagai full-back berkarakter menyerang dan merupakan produk murni akademi Sheffield Wednesday. Ia mencatat debut senior pada usia 16 tahun di ajang Piala Liga melawan Bolton, serta tampil di Piala FA musim ini saat Wednesday disingkirkan Brentford.
Apa selanjutnya untuk Chelsea?
Kedatangan Alao lagi-lagi menegaskan strategi Chelsea memburu talenta muda berpotensi tinggi, dengan harapan sang pemain kelak mampu menembus tim utama atau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Sementara itu, Rosenior dan pasukannya tengah bersiap menghadapi laga terakhir fase grup Liga Champions dengan bertandang ke markas Napoli, Kamis (29/1) dini hari WIB.
