Goretzka sudah tidak asing dengan atmosfer unik di Villa Park, setelah baru-baru ini menghadapi klub tersebut di kompetisi Eropa. Ia mengakui bahwa energi suporter tuan rumah turut berperan dalam keputusannya untuk bergabung. "Saya ingat itu adalah atmosfer yang benar-benar spesial dan energi yang luar biasa di stadion. Bagi kami, bersama Bayern, itu bukan pengalaman terbaik yang pernah kami rasakan. Bagi kalian, itu mungkin salah satu yang terbaik. Saya benar-benar menantikan untuk merasakan malam-malam seperti ini lagi," kenangnya, merujuk pada kekalahan 1-0 Bayern dari Villa di Liga Champions pada Oktober 2024.

Beradaptasi ke kasta tertinggi sepakbola Inggris adalah tantangan yang menurut Goretzka siap ia hadapi setelah hampir satu dekade bermain di level tertinggi sepakbola Jerman. Ia menyebut intensitas yang lebih tinggi dan kualitas di seluruh divisi sebagai motivasi utama di balik kepindahan ini. "Jelas bagi saya ini adalah liga baru. Saya benar-benar menantikan bermain dalam laga-laga besar seperti ini setiap beberapa hari, dan ini mungkin perbedaan terbesar dengan Bundesliga, di mana Anda hanya memiliki beberapa pertandingan hebat melawan lawan-lawan besar."