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RESMI: Aston Villa datangkan mantan bintang Bayern Goretzka dengan status bebas transfer
Pemenang Liga Champions tiba di Villa Park
Aston Villa telah mengamankan rekrutan besar dengan menuntaskan perekrutan mantan gelandang Bayern Munich, Goretzka, dengan status bebas transfer. Pemain internasional Jerman berusia 31 tahun itu tersedia sebagai agen bebas setelah kebersamaannya dalam jangka panjang dengan raksasa Bavaria tersebut berakhir pada musim panas ini.
Lemari trofi Goretzka sangat penuh, dengan koleksi tujuh gelar Bundesliga dan trofi Liga Champions 2020. Dengan 73 caps untuk Jerman, termasuk tiga penampilan di Piala Dunia terbaru, gelandang itu menawarkan pedigree internasional yang sangat dibutuhkan Villa setelah musim panas yang diwarnai perubahan besar dalam skuad.
- Getty Images Sport
Mengatasi krisis lini tengah di bawah Emery
Kedatangan Goretzka terjadi pada momen krusial bagi Villa, yang telah melihat beberapa pemain paling berpengaruh mereka hengkang pada bursa transfer saat ini. Skuad mereka terkuras setelah Ezri Konsa pindah ke Arsenal dengan nilai £51 juta dan Morgan Rogers ke Chelsea dengan angka fantastis £117 juta. Selain itu, gelandang kunci Youri Tielemans pindah ke Manchester United pada bulan Juli, sementara Lucas Digne kembali ke Paris Saint-Germain.
"Rasanya sangat menyenangkan bisa bergabung di sini," kata Goretzka kepada VillaTV dalam wawancara resmi pertamanya. "Saya menjalani liburan yang cukup panjang, dan ada proses untuk mencari tahu apa yang benar-benar saya inginkan. Sejak momen pertama, saya punya perasaan yang sangat bagus, dan saya benar-benar senang berada di sini. Saya juga punya perasaan yang bagus sejak percakapan pertama dengan pelatih. Aston Villa, bagi saya, adalah klub yang sangat besar. Saya ingin membantu tim mencapai target mereka dan membawa pengalaman yang saya miliki dari sepanjang karier saya. Mari jalani musim yang bagus," ujarnya.
Kembali ke suasana yang akrab
Goretzka sudah tidak asing dengan atmosfer unik di Villa Park, setelah baru-baru ini menghadapi klub tersebut di kompetisi Eropa. Ia mengakui bahwa energi suporter tuan rumah turut berperan dalam keputusannya untuk bergabung. "Saya ingat itu adalah atmosfer yang benar-benar spesial dan energi yang luar biasa di stadion. Bagi kami, bersama Bayern, itu bukan pengalaman terbaik yang pernah kami rasakan. Bagi kalian, itu mungkin salah satu yang terbaik. Saya benar-benar menantikan untuk merasakan malam-malam seperti ini lagi," kenangnya, merujuk pada kekalahan 1-0 Bayern dari Villa di Liga Champions pada Oktober 2024.
Beradaptasi ke kasta tertinggi sepakbola Inggris adalah tantangan yang menurut Goretzka siap ia hadapi setelah hampir satu dekade bermain di level tertinggi sepakbola Jerman. Ia menyebut intensitas yang lebih tinggi dan kualitas di seluruh divisi sebagai motivasi utama di balik kepindahan ini. "Jelas bagi saya ini adalah liga baru. Saya benar-benar menantikan bermain dalam laga-laga besar seperti ini setiap beberapa hari, dan ini mungkin perbedaan terbesar dengan Bundesliga, di mana Anda hanya memiliki beberapa pertandingan hebat melawan lawan-lawan besar."
- Getty Images Sport
Nomor punggung baru dan ujian berat menanti
Internasional Jerman itu akan mengenakan jersey No. 27, yang lowong setelah kepindahan Rogers ke Chelsea pada awal musim panas ini, beralih dari jersey No. 8 yang ia kenakan dengan gemilang bersama Bayern Munich dan Jerman.
Setelah menelan kekalahan telak 4-0 dari Brighton pada laga pembuka Premier League mereka, Aston Villa menghadapi ujian berat pada Senin malam saat bersiap menjamu juara bertahan Arsenal di Villa Park.
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