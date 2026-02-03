Getty Images Sport
Klub Baru Mo Salah? Rencana Transfer Liga Pro Saudi Terungkap Usai Kepindahan Mengejutkan Karim Benzema & Drama Cristiano Ronaldo
Benzema Tinggalkan Al-Ittihad demi Al-Hilal dalam Transfer Mengejutkan
Penggemar Liga Pro Saudi dikejutkan pada hari Senin ketika terungkap bahwa Benzema akan meninggalkan Al-Ittihad menuju Al-Hilal. Mantan striker Real Madrid itu telah bersama tim yang berbasis di Jeddah sejak 2023, membantu mereka memenangkan gelar Liga Pro Saudi 2024/25. Namun, upaya mempertahankan gelar berjalan buruk sejauh ini; mereka terpuruk di urutan keenam dengan hanya 34 poin dari 19 pertandingan.
Tim barunya, yang seperti Al-Ittihad juga dimiliki oleh Dana Investasi Publik (PIF), berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Al-Hilal duduk di peringkat pertama, unggul satu poin dari Al-Nassr. Penambahan Benzema ke tim yang sudah diperkuat Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Darwin Nunez, dan Theo Hernandez merupakan dorongan besar bagi pelatih kepala Simone Inzaghi.
Al-Ittihad akan membutuhkan jimat baru setelah kepergian Benzema dan Salah sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah. Sekarang, langkah-langkah dilaporkan sedang disiapkan agar hal itu menjadi kenyataan.
Salah Dibidik Jadi Pengganti Benzema
Menurut winwin, situasi Salah kini "dipantau secara ketat" dengan Al-Ittihad sedang mencari superstar baru. Kebutuhan mereka untuk menemukan pemain itu semakin mendesak mengingat pemain sayap Moussa Diaby tampaknya ingin meninggalkan klub di musim panas.
Jendela transfer Arab Saudi sekarang ditutup, yang berarti klub mereka tidak dapat merekrut pemain lagi saat ini, tetapi minat Al-Ittihad mungkin akan berkembang menjadi tawaran konkret di musim panas.
Mereka sebelumnya mengajukan tawaran £150 juta ($205 juta) untuk Salah yang ditolak oleh Liverpool pada 2024, dan sang penyerang sendiri mengakui bahwa mereka "serius" selama diskusi yang dia lakukan dengan pejabat tertentu.
Setelah dia mengecam Liverpool karena dianggap "mengorbankannya" pada Desember, minat Al-Ittihad kembali terlihat jelas, meski tidak ada kesepakatan Januari yang hampir terwujud.
Ronaldo 'Tidak Bahagia' di Al-Nassr di Tengah Rumor Hengkang
Ini tentu menjadi hari-hari yang penuh gejolak di Liga Pro Saudi. Negara ini ingin menjaga profil sepakbola tetap tinggi dan ingin terus merekrut bintang-bintang mapan dari seluruh dunia, terutama dengan mempertimbangkan Piala Dunia 2034.
Namun, ada laporan tentang pemain yang menjadi tidak bahagia di Negara Teluk itu. Ronaldo, rekrutan terbesar mereka sejauh ini, tampaknya mulai merasa kesal di Al-Nassr.
Mantan bintang Real Madrid dan Manchester United itu dilaporkan kecewa dengan perlakuan yang diterimanya dari PIF. Ia meyakini dana kekayaan kedaulatan itu sengaja merekayasa kepindahan Benzema ke Al-Hilal untuk membantu mereka memenangkan gelar Liga Pro Saudi. Ronaldo sendiri belum memenangkan gelar liga sejak kedatangannya pada 2023 dan diperkirakan merasa dikecewakan oleh kurangnya dukungan.
Kepergian Lain Bisa Guncang Liga Pro Saudi
Al-Ittihad mungkin kehilangan Benzema tetapi mereka bisa lebih dirugikan dengan keluarnya pemain lain. N'Golo Kante telah menjadi target klub Turki Fenerbahce sepanjang jendela transfer musim dingin dan kesepakatan tampaknya mendekati penyelesaian, namun kesalahan administrasi menyebabkannya gagal.
Pemain internasional Prancis itu masih ingin transfer tersebut terwujud, dan dilaporkan absen latihan pada hari Selasa. Meski jendela transfer Turki masih terbuka, Al-Ittihad tidak akan dapat merekrut penggantinya sekarang.
Jika Kante akhirnya pergi, itu akan menjadi pukulan lain dalam upaya mempertahankan gelar yang buruk dari Al-Ittihad musim ini. Terlepas dari apa yang terjadi, mereka perlu menyegarkan skuad di musim panas, dan Salah bisa menjadi rekrutan bintang yang sangat mereka inginkan.
