Klub Baru Mo Salah? Rencana Transfer Liga Pro Saudi Terungkap Usai Kepindahan Mengejutkan Karim Benzema & Drama Cristiano Ronaldo

Penggemar Liga Pro Saudi dikejutkan pada hari Senin ketika terungkap bahwa Benzema akan meninggalkan Al-Ittihad menuju Al-Hilal. Mantan striker Real Madrid itu telah bersama tim yang berbasis di Jeddah sejak 2023, membantu mereka memenangkan gelar Liga Pro Saudi 2024/25. Namun, upaya mempertahankan gelar berjalan buruk sejauh ini; mereka terpuruk di urutan keenam dengan hanya 34 poin dari 19 pertandingan.

Tim barunya, yang seperti Al-Ittihad juga dimiliki oleh Dana Investasi Publik (PIF), berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Al-Hilal duduk di peringkat pertama, unggul satu poin dari Al-Nassr. Penambahan Benzema ke tim yang sudah diperkuat Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Darwin Nunez, dan Theo Hernandez merupakan dorongan besar bagi pelatih kepala Simone Inzaghi.

Al-Ittihad akan membutuhkan jimat baru setelah kepergian Benzema dan Salah sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah. Sekarang, langkah-langkah dilaporkan sedang disiapkan agar hal itu menjadi kenyataan.