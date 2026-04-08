Rencana Manchester United untuk Andre Onana terungkap setelah kiper tersebut bertekad merebut kembali posisi kiper utama

Menurut The Daily Mail, United tidak berencana untuk memanggil kembali Onana ke skuad mereka musim panas ini. Kiper berusia 30 tahun itu saat ini sedang dipinjamkan ke Trabzonspor, namun masih tersisa dua tahun dalam kontraknya yang bernilai £120.000 per minggu. Ia sangat ingin kembali pada bulan Juni dan bersaing ketat dengan Lammens, yang telah mengukuhkan posisinya sebagai pilihan utama setelah didatangkan seharga £18 juta tahun lalu. Namun, klub telah memutuskan bahwa sangat tidak realistis untuk mempertahankan kiper cadangan dengan gaji tinggi di bangku cadangan dan sedang aktif mencari cara untuk melepas pemain asal Kamerun tersebut guna mengurangi beban gaji mereka.