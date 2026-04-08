Rencana Manchester United untuk Andre Onana terungkap setelah kiper tersebut bertekad merebut kembali posisi kiper utama
Manchester United diprediksi akan menolak permohonan Onana
Menurut The Daily Mail, United tidak berencana untuk memanggil kembali Onana ke skuad mereka musim panas ini. Kiper berusia 30 tahun itu saat ini sedang dipinjamkan ke Trabzonspor, namun masih tersisa dua tahun dalam kontraknya yang bernilai £120.000 per minggu. Ia sangat ingin kembali pada bulan Juni dan bersaing ketat dengan Lammens, yang telah mengukuhkan posisinya sebagai pilihan utama setelah didatangkan seharga £18 juta tahun lalu. Namun, klub telah memutuskan bahwa sangat tidak realistis untuk mempertahankan kiper cadangan dengan gaji tinggi di bangku cadangan dan sedang aktif mencari cara untuk melepas pemain asal Kamerun tersebut guna mengurangi beban gaji mereka.
Lammens tampil gemilang saat United memburu posisi teratas
Lammens telah membuktikan sepenuhnya kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh klub. Setelah menggantikan Altay Bayindir, yang tampil dalam enam pertandingan di awal musim, kiper asal Belgia ini telah tampil dalam 25 pertandingan Liga Premier musim ini. Ia telah kebobolan 32 gol dan mencatatkan lima clean sheet, dengan penampilan konsisten yang telah membantu United naik ke peringkat ketiga klasemen dengan 55 poin, hanya tertinggal dari Arsenal dan Manchester City. Fondasi pertahanan yang kokoh ini semakin meyakinkan jajaran manajemen bahwa ia adalah solusi jangka panjang mereka, sehingga menyisakan sedikit peluang bagi Onana untuk merebut kembali posisinya sebagai kiper utama.
Minat untuk merekrut mantan bintang Inter semakin meningkat
Perwakilan Onana diperkirakan akan mengadakan pembicaraan resmi dengan United bulan ini, dengan kemungkinan terbesar ia akan hengkang secara permanen atau dipinjamkan. Klub berharap dapat mengembalikan sebagian besar dari £47 juta yang awalnya mereka bayarkan kepada Inter pada 2023. Trabzonspor sangat ingin mempertahankannya, sementara rival Turki mereka, Besiktas, juga telah menunjukkan minat yang konkret. Monaco, yang ditawari biaya sebesar £30 juta musim panas lalu, mungkin akan kembali dengan tawaran lain, dan Arab Saudi tetap menjadi opsi yang aktif menyusul hubungan sebelumnya dengan Neom. Sementara itu, Bayindir juga diperkirakan akan hengkang setelah transfernya pada Januari ditolak.
Bagaimana masa depan bagi posisi penjaga gawang
Ke depan, United harus segera mencari pembeli yang tepat untuk Onana dan Bayindir guna menyelesaikan restrukturisasi posisi penjaga gawang mereka. Dengan Tom Heaton yang diperkirakan akan menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun untuk membimbing Lammens, klub telah menetapkan visi operasional yang jelas. Jendela transfer musim panas mendatang akan menjadi ujian berat bagi kemampuan mereka dalam mengeksekusi rencana tersebut.