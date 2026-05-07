Rencana jitu Luis Enrique dalam tiga langkah: begitulah cara Paris Saint-Germain menguasai Bayern München sepenuhnya

Pertandingan pada Rabu malam di Allianz Arena tidak se-spektakuler leg pertama—yang saat itu berakhir dengan skor 5-4 untuk keunggulan Paris Saint-Germain—namun dari segi taktik, ini kembali menjadi laga yang sangat menarik. PSG berhasil mencetak gol pada menit ketiga dan memperlebar keunggulan agregat menjadi dua gol, lalu berhasil mempertahankan keunggulan tersebut dengan baik.
Namun, bagaimana pelatih PSG Luis Enrique menghadapi kekuatan serangan Bayern, dan penyesuaian apa yang dilakukannya dibandingkan pekan lalu? Voetbalzone menonton pertandingan tersebut dan mengidentifikasi tiga langkah konkret dalam strategi sang pelatih asal Spanyol: tekanan satu lawan satu untuk menghalangi Bayern membangun serangan, peran yang lebih defensif bagi Ousmane Dembélé, serta kelincahan Khvicha Kvaratskhelia sebagai ancaman serangan dalam transisi.