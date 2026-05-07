Bayern - PSGVoetbalzone
Rencana jitu Luis Enrique dalam tiga langkah: begitulah cara Paris Saint-Germain menguasai Bayern München sepenuhnya

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Pertandingan pada Rabu malam di Allianz Arena tidak se-spektakuler leg pertama—yang saat itu berakhir dengan skor 5-4 untuk keunggulan Paris Saint-Germain—namun dari segi taktik, ini kembali menjadi laga yang sangat menarik. PSG berhasil mencetak gol pada menit ketiga dan memperlebar keunggulan agregat menjadi dua gol, lalu berhasil mempertahankan keunggulan tersebut dengan baik.

Namun, bagaimana pelatih PSG Luis Enrique menghadapi kekuatan serangan Bayern, dan penyesuaian apa yang dilakukannya dibandingkan pekan lalu? Voetbalzone menonton pertandingan tersebut dan mengidentifikasi tiga langkah konkret dalam strategi sang pelatih asal Spanyol: tekanan satu lawan satu untuk menghalangi Bayern membangun serangan, peran yang lebih defensif bagi Ousmane Dembélé, serta kelincahan Khvicha Kvaratskhelia sebagai ancaman serangan dalam transisi.

  • Tekanan tinggi sebagai prinsip dasar

    Dibandingkan dengan Selasa malam, saat Arsenal dan Atlético Madrid saling berhadapan dalam laga leg kedua, pada Rabu malam terlihat dua tim yang memang ingin melakukan tekanan tinggi di lapangan dan berani mengambil risiko yang jauh lebih besar.

    Kedua tim memilih sistem pressing satu lawan satu yang intensif pada Rabu malam, sama seperti pada pertandingan leg pertama, di mana pasangan-pasangan yang jelas dibentuk. Keunggulan jumlah pemain +1 di lini belakang - yang sangat dijunjung tinggi oleh Arsenal dan Atlético - tidak diterapkan. Hal ini mengakibatkan lebih banyak risiko dan periode penguasaan bola yang lebih singkat.

    Dalam rekaman video terlihat jelas tugas apa yang diberikan Enrique kepada timnya: Kvaratskhelia mengawal salah satu bek tengah (seringkali Dayot Upamecano), sementara Désiré Doué bertanggung jawab atas bek tengah lainnya (seringkali Jonathan Tah). Hal ini meringankan beban para pemain sayap: mereka tidak perlu terus-menerus mengikuti pergerakan bek sayap yang berorientasi menyerang. Hal ini menguntungkan PSG baik dalam serangan maupun pertahanan, namun hal ini akan dibahas lebih lanjut nanti.

  • Pilihan cerdas di setiap sayap

    Saat Bayern mencoba membangun serangan dari sisi kiri, bek kanan dadakan Warren Zaïre-Emery maju menekan bek kiri Josip Stanisic, lalu Marquinhos mengawal Luis Díaz. Di lini belakang, PSG pun bermain satu lawan satu. Itu adalah gaya bermain yang berisiko, tetapi di saat yang sama memastikan Anda lebih sering merebut bola di area pertahanan lawan.

    Di sisi lain, bek kiri Nuno Mendes tetap berada di posisinya, tetapi gelandang Fabián Ruiz justru maju ke depan. Selain itu, terlihat bahwa bek kanan Bayern, Konrad Laimer, sering naik ke area lawan dan berfungsi sebagai gelandang tambahan. Hal itu menjadi alasan yang cukup bagi Enrique untuk tidak membiarkan Kvaratskhelia begitu saja mengikuti lawan langsungnya. Lagi pula, pemain asal Georgia itu harus bisa melakukan serangan balik.

  • Peran baru Dembélé

    Dengan pendekatan ini, Dembélé harus memainkan peran yang lebih besar dalam pertahanan, di mana ia mendapat lebih banyak tugas defensif dibandingkan pada leg pertama. Pada pertandingan leg pertama, pemain Prancis itu sering bisa tetap berada di posisi yang lebih dalam, sesuatu yang kurang berhasil dilakukan pada Rabu malam. Ia harus mengawal Joshua Kimmich atau Aleksandar Pavlovic dan, jika salah satu dari mereka naik ke posisi yang lebih tinggi, ikut bergerak. Pasalnya, tim Paris bermain dengan formasi man-to-man. Maka tidak mengherankan jika Dembélé diganti pada menit ke-65 dengan pemain segar, Bradley Barcola.

    Perbedaan posisi rata-rata antara kedua pertandingan tersebut memperjelas perubahan peran Dembélé. Di Parc des Princes sendiri, Dembélé masih menjadi pemain yang paling dalam. Namun, pada Rabu malam, peran itu diambil alih oleh Doué dan Kvaratskhelia, yang dapat langsung menjadi ancaman dalam serangan balik, justru karena mereka dapat tetap berada di posisi yang lebih tinggi di lapangan.

  • Terpaksa melakukan umpan panjang

    Akibat tekanan tinggi ini, Bayern sering kali terpaksa melakukan umpan-umpan panjang, sehingga tim asuhan Vincent Kompany sulit mengembangkan permainan dan menampilkan sepak bola yang rapi. Kedua tim banyak berebut bola kedua, sama seperti pada pertandingan leg pertama.

    Namun, PSG juga mengalami fase-fase di mana mereka bertahan lebih rendah dan blok-blok kompak terlihat, terutama karena tim tamu tidak perlu mengambil risiko berlebihan berkat keunggulan mereka, seperti pada contoh di bawah ini.

    Perbedaan besar dengan pertandingan Selasa malam - di mana kedua tim sebagian besar bertahan dalam blok rendah - adalah bahwa PSG justru secara aktif mencoba maju begitu lawan berhasil didorong ke belakang. Begitu Bayern mengoper bola ke belakang, PSG kembali memberikan tekanan tinggi untuk merebut bola di area atas lapangan. Dalam contoh tersebut, terlihat bahwa tim tamu dalam hitungan detik sudah berada 20 hingga 30 meter lebih ke depan di lapangan dan dapat langsung menekan tim Jerman, satu lawan satu. Sebaliknya, Atlético dan Arsenal tetap konsisten bertahan dalam blok pertahanan mereka.

  • Kvaratskhelia sebagai senjata serangan

    Dari segi serangan, PSG terutama berusaha memanfaatkan kelemahan Bayern — serta sistem permainan mereka yang berisiko — terutama melalui kelincahan Kvaratskhelia.

    Pemain asal Georgia ini sudah menunjukkan kemampuannya saat mencetak gol pembuka di menit ketiga, namun sebenarnya ia terus melakukannya sepanjang pertandingan. Bayern, yang juga bermain satu lawan satu, terlihat kesulitan menghadapi pergerakan mundurnya. Melalui gerakan larinya, ia beberapa kali menarik Upamecano, sehingga pemain Prancis itu meninggalkan ruang kosong yang sangat luas di belakangnya. Ketika Doué kemudian juga sedikit mundur dan menarik Tah keluar dari posisinya, tiba-tiba ada banyak ruang yang bisa dimanfaatkan - sesuatu yang dimanfaatkan secara optimal oleh Kvaratskhelia pada gol pembuka dan kemudian berhasil mencapai Dembélé.

  • Kesimpulan

    PSG memiliki rencana yang jelas pada Rabu malam dan melaksanakannya dengan hampir tanpa cela: menghalangi pembangunan serangan Bayern melalui tekanan satu lawan satu yang intensif, menjaga Kvaratskhelia dan Doué tetap bebas untuk serangan balik, serta memastikan Dembélé bersedia mengambil tanggung jawab defensif tambahan. Yang krusial adalah bahwa Enrique, melalui Kvaratskhelia, telah mengungkap kelemahan pertahanan Bayern sejak menit ketiga. Hal itu memungkinkan PSG mengendalikan sisa pertandingan dari posisi yang nyaman alih-alih harus mengejar; oleh karena itu, PSG hanya menguasai bola selama 34% dari waktu pertandingan.

    Ujian berikutnya akan datang pada 30 Mei saat tim Paris ini menghadapi Arsenal di final. Arsenal memiliki filosofi permainan yang sangat berbeda dari Bayern: sementara tim Jerman itu memberikan ruang dengan bermain tinggi dan agresif—dan karenanya lebih sering merebut bola di area atas lapangan—Arsenal justru melakukan hal sebaliknya. Tim asuhan Mikel Arteta bertahan secara kompak, jarang maju ke depan, dan secara konsisten mempertahankan keunggulan jumlah pemain di lini belakang. Ruang-ruang yang dimanfaatkan Kvaratskhelia dengan begitu kejam pada Rabu malam, akan lebih sedikit di Budapest.

    PSG harus mencari jawaban yang berbeda pada akhir Mei. Namun, siapa pun yang menonton dua pertandingan terakhir tahu bahwa Enrique jarang duduk di bangku cadangan tanpa rencana.

    Apa yang kamu perhatikan dalam pertandingan ini? Beritahu kami di kolom komentar!


