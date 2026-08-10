Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rencana baru: Alvarez menolak menyerah di hadapan kekukuhan Atletico

FEATURES
LaLiga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

"Situasinya akan rumit, tetapi kami akan terus bersikeras karena kami percaya pada apa yang kami lakukan".. inilah pesan yang disampaikan lingkungan terdekat pemain Julian Alvarez, setiap kali ditanya mengenai kemungkinan meninggalkan Atletico Madrid dan bergabung dengan Barcelona.

Keinginan Julian Alvarez masih tetap ada, tetapi seiring berjalannya hari, prosesnya menjadi semakin rumit, dan orang-orang di sekitar penyerang Argentina itu benar-benar menyadari bahwa waktu mulai bekerja melawannya.

Julian Alvarez sedianya akan menjalani pemeriksaan medis rutin pada Senin kemarin sebelum memulai latihan bersama Atletico, tetapi sang pemain langsung menjalani pemeriksaan medis, bersama Alex Baena dan Marcos Llorente di sebuah klinik di ibu kota Madrid yang digunakan oleh Atleti, lalu meninggalkan fasilitas tersebut.

Langkah selanjutnya bagi Alvarez adalah bergabung dengan latihan secara sepenuhnya normal, dan di sinilah muncul nama Miguel Angel Gil Marin, eksekutif tertinggi di Atletico Madrid.

Menurut surat kabar "Sport", Gil Marin telah mengetahui sejak beberapa hari lalu tentang keinginan sang pemain, setelah hal itu sampai kepadanya melalui berbagai saluran, namun demikian, hingga kini ia belum melihat perlunya melakukan pembicaraan baru, karena ia menilai sikap klub sudah cukup jelas.

Namun lingkungan terdekat Julian Alvarez berpikir dengan cara yang berbeda, karena mereka menilai penting bagi sang penyerang untuk dapat menjelaskan sikapnya secara langsung, dan agar ia didengarkan sebelum keputusan akhir diambil. 

Mereka juga menilai bahwa mempertahankan seorang pemain yang telah menyatakan keinginannya untuk berganti suasana selama satu musim penuh, pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi semua pihak.

Selain itu, lingkungan terdekat pemain Argentina itu mengingat sebuah pembicaraan yang terjadi beberapa waktu lalu dengan Gil Marin, yang mana Julian memahami dari pembicaraan itu, menurut sumber yang sama, bahwa ia akan mendapatkan kemudahan untuk meninggalkan Atletico jika suatu hari menyatakan keinginannya untuk itu.. dan kini ia menilai bahwa momen tersebut telah tiba, dan menunggu agar dapat berbicara secara langsung dengan sang pejabat.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Alvarez berkomunikasi hampir setiap hari dengan para perwakilannya

    Sang penyerang bahkan telah mengambil langkah terbuka selama Piala Dunia. Setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria, ia mengakui di zona campuran bahwa ia telah berbicara dengan Atletico, dan menyatakan bahwa menurutnya yang terbaik adalah merampungkan transfer agar ia bisa mewujudkan impiannya. Sejak saat itu, ia menghindari peningkatan ketegangan secara terbuka.

    Sejalan dengan itu, Fernando Hidalgo dan Sergio Diaz menggelar pertemuan panjang dengan Julian Alvarez, kemarin Senin, yang berlangsung sekitar dua setengah jam. 

    Pertemuan ini berlangsung dalam kerangka komunikasi yang nyaris berlangsung setiap hari antara Alvarez dan para perwakilannya, sehingga kalangan di sekitar pemain menghindari memberi pertemuan tersebut arti yang lebih besar dari kenyataannya.

    Namun, hal itu tidak berarti bahwa waktunya tidak penting, sebab Julian Alvarez dan para agennya tengah mempelajari cara menghadapi hari-hari mendatang, khususnya cara yang memungkinkan terwujudnya dialog tersebut dengan Gil Marin.

    • Iklan
  • Julian AlvarezGetty Images

    Menemukan jalan keluar melalui dialog dalam transfer Alvarez

    Prioritasnya tetaplah menemukan jalan keluar melalui dialog, tanpa mengambil langkah pembangkangan atau keputusan yang bisa menempatkan sang penyerang dalam konfrontasi dengan para pendukung Atletico Madrid.

    Situasi menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu, dan semua pihak menyadari hal itu. Atletico bersikeras bahwa mereka mengandalkan Julian Alvarez, sementara Barcelona juga tidak bisa menunggu tanpa batas waktu, dan tengah menggarap sejumlah opsi lain untuk memperkuat lini serangnya.

    Namun saga Julian Alvarez belum tuntas, sebab langkah berikutnya yang diupayakan oleh lingkaran pemain bukanlah mengeluarkan pernyataan atau menyampaikan komentar terbuka yang baru, melainkan duduk dan berbicara secara langsung, serta mengupayakan agar Atletico mendengar langsung dari sang pemain klub mana yang ingin ia bela pada musim mendatang.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Marseille crest
Marseille
OM
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR