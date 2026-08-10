"Situasinya akan rumit, tetapi kami akan terus bersikeras karena kami percaya pada apa yang kami lakukan".. inilah pesan yang disampaikan lingkungan terdekat pemain Julian Alvarez, setiap kali ditanya mengenai kemungkinan meninggalkan Atletico Madrid dan bergabung dengan Barcelona.

Keinginan Julian Alvarez masih tetap ada, tetapi seiring berjalannya hari, prosesnya menjadi semakin rumit, dan orang-orang di sekitar penyerang Argentina itu benar-benar menyadari bahwa waktu mulai bekerja melawannya.

Julian Alvarez sedianya akan menjalani pemeriksaan medis rutin pada Senin kemarin sebelum memulai latihan bersama Atletico, tetapi sang pemain langsung menjalani pemeriksaan medis, bersama Alex Baena dan Marcos Llorente di sebuah klinik di ibu kota Madrid yang digunakan oleh Atleti, lalu meninggalkan fasilitas tersebut.

Langkah selanjutnya bagi Alvarez adalah bergabung dengan latihan secara sepenuhnya normal, dan di sinilah muncul nama Miguel Angel Gil Marin, eksekutif tertinggi di Atletico Madrid.

Menurut surat kabar "Sport", Gil Marin telah mengetahui sejak beberapa hari lalu tentang keinginan sang pemain, setelah hal itu sampai kepadanya melalui berbagai saluran, namun demikian, hingga kini ia belum melihat perlunya melakukan pembicaraan baru, karena ia menilai sikap klub sudah cukup jelas.

Namun lingkungan terdekat Julian Alvarez berpikir dengan cara yang berbeda, karena mereka menilai penting bagi sang penyerang untuk dapat menjelaskan sikapnya secara langsung, dan agar ia didengarkan sebelum keputusan akhir diambil.

Mereka juga menilai bahwa mempertahankan seorang pemain yang telah menyatakan keinginannya untuk berganti suasana selama satu musim penuh, pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi semua pihak.

Selain itu, lingkungan terdekat pemain Argentina itu mengingat sebuah pembicaraan yang terjadi beberapa waktu lalu dengan Gil Marin, yang mana Julian memahami dari pembicaraan itu, menurut sumber yang sama, bahwa ia akan mendapatkan kemudahan untuk meninggalkan Atletico jika suatu hari menyatakan keinginannya untuk itu.. dan kini ia menilai bahwa momen tersebut telah tiba, dan menunggu agar dapat berbicara secara langsung dengan sang pejabat.