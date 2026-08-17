Real Madrid menawarkan kepada Jose Mourinho pada musim panas ini opsi untuk mendatangkan kembali dua pemain akademi klub, Chema Andres dan Jacobo Ramon, yang tampil gemilang di luar Stadion Santiago Bernabeu, guna memperkuat lini tengah dan pertahanan, dua posisi terlemah di tim tersebut, menurut situs Defensa Central.

Pelatih asal Portugal itu dan klub telah sepakat untuk menunda persoalan tersebut selama satu tahun lagi dalam kedua kasus itu. Mourinho menilai kedua pemain itu berkembang dengan baik, dan ia menyetujui untuk memantau keduanya secara dekat sepanjang musim, meski rencana awal Real Madrid adalah menunggu hingga 2027. Mengingat kelemahan tim di lini pertahanan dan tengah, Mourinho ditawari kemungkinan untuk menambahkan kedua pemain tersebut ke dalam skuadnya. Klub percaya pada kemampuan keduanya untuk bermain di Bernabeu, tetapi menilai keduanya masih membutuhkan waktu. Mourinho pun sependapat dengan pandangan ini, di mana ia menolak opsi membeli kembali kedua pemain lulusan akademi klub itu untuk memantau perkembangan keduanya secara dekat selama musim 2026-2027.

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