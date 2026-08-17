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FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Rencana atasi titik lemah: Mourinho tunda comeback dua permata Real Madrid

Transfers
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
C. Andres
J. Ramon
J. Mourinho
VfB Stuttgart
Como
Spanyol
Portugal
Jerman
Italia

Keputusan bersama dengan manajemen Real Madrid

Real Madrid tampaknya belum memutuskan bentuk akhir masa depan dua pemain mudanya, karena klub membuka pintu bagi perkembangan yang bisa mengembalikan keduanya ke "Santiago Bernabeu" setelah berakhirnya musim depan.

Mourinho meyakini bahwa kedua pemain itu berkembang dengan baik, dan ia telah menyetujui untuk memantau mereka dari dekat.


  • Kesan positif: kesepakatan antara Real Madrid dan Mourinho

    Real Madrid menawarkan kepada Jose Mourinho pada musim panas ini opsi untuk mendatangkan kembali dua pemain akademi klub, Chema Andres dan Jacobo Ramon, yang tampil gemilang di luar Stadion Santiago Bernabeu, guna memperkuat lini tengah dan pertahanan, dua posisi terlemah di tim tersebut, menurut situs Defensa Central.

    Pelatih asal Portugal itu dan klub telah sepakat untuk menunda persoalan tersebut selama satu tahun lagi dalam kedua kasus itu. Mourinho menilai kedua pemain itu berkembang dengan baik, dan ia menyetujui untuk memantau keduanya secara dekat sepanjang musim, meski rencana awal Real Madrid adalah menunggu hingga 2027. Mengingat kelemahan tim di lini pertahanan dan tengah, Mourinho ditawari kemungkinan untuk menambahkan kedua pemain tersebut ke dalam skuadnya. Klub percaya pada kemampuan keduanya untuk bermain di Bernabeu, tetapi menilai keduanya masih membutuhkan waktu. Mourinho pun sependapat dengan pandangan ini, di mana ia menolak opsi membeli kembali kedua pemain lulusan akademi klub itu untuk memantau perkembangan keduanya secara dekat selama musim 2026-2027.

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  • nilai pembelian kembali

    Real Madrid dapat memulangkan kembali Chema Andres pada musim panas 2027 dengan harga 18 juta euro, sementara nilai klausul pembelian kembali Jacobo Ramon berkisar antara 9 hingga 10 juta euro. Dengan demikian, biaya untuk memulangkan kembali kedua pemain secara bersamaan tidak akan melebihi 30 juta euro, sebuah nilai yang dianggap sesuai oleh klub, terutama karena mereka telah memperoleh keuntungan finansial dari penjualan keduanya pada musim panas lalu.

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  • Keputusan musim depan: keuntungan finansial atau teknis?

    Mourinho berniat memantau Xima Andrés (Stuttgart) dan Jacobo Ramón (Como) secara pribadi, dengan menyaksikan perkembangan dan penampilan mereka bersama klub masing-masing di Jerman dan Italia, kemudian menyampaikan rekomendasinya kepada manajemen Real Madrid terkait kembalinya mereka.

    Jika klub memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali, hal itu tidak berarti berakhirnya keuntungan yang bisa diperoleh dari kedua pemain tersebut, karena Real Madrid bisa saja meraih pemasukan finansial baru dari penjualan mereka di masa depan, seiring gemilangnya penampilan mereka di luar ibu kota Spanyol.

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