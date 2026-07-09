Menurut informasi dari Sky, kepindahan pemain tim nasional Swiss tersebut ke Newcastle United hampir pasti terjadi.
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Rekor transfer baru: Bintang muda Piala Dunia Johan Manzambi tampaknya akan hengkang dari SC Freiburg
Dengan demikian, hanya tinggal beberapa detail terakhir yang perlu diklarifikasi sebelum transfer ini dapat terlaksana. Kedua klub dilaporkan telah menyepakati biaya transfer sebesar 60 juta euro, yang akan menjadikan Manzambi sebagai rekor penjualan termahal bagi klub asal Breisgau tersebut.
Selama ini, rekor tersebut dipegang oleh Kevin Schade dan Merlin Röhl — keduanya juga pernah mencoba peruntungan di Liga Premier dan pindah ke FC Brentford (Schade) serta FC Everton (Röhl).
Tanda-tanda kepindahan Manzambi ke "The Magpies" semakin menguat dalam beberapa hari terakhir. Di Newcastle, pemain berusia 20 tahun ini diharapkan mengikuti jejak Sandro Tonali, yang bergabung dengan Tottenham Hotspur dengan biaya transfer yang dikabarkan melampaui angka 100 juta euro.
Di Freiburg, kontrak Manzambi masih berlaku hingga 30 Juni 2030, dan tidak ada klausul pelepasan. Oleh karena itu, penampilan apik sang gelandang di Piala Dunia justru menguntungkan klub tersebut.
- AFP
Johan Manzambi tampil menonjol untuk Swiss di Piala Dunia 2026
Dalam turnamen yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko, pemain berusia 20 tahun ini tampil memukau dengan penampilan luar biasa saat membela tim nasional Swiss. Pada pertandingan grup kedua melawan Bosnia, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 dan menjadi pahlawan pertandingan berkat dua gol yang dicetaknya di menit-menit akhir.
Selanjutnya, pada pertandingan penutup babak penyisihan grup melawan Kanada, ia untuk pertama kalinya di turnamen ini diangkat sebagai starter, dan ia membalas kepercayaan pelatih Murat Yakin dengan mencetak satu gol serta memberikan satu assist. Ia juga memberikan assist pada babak 16 besar melawan Aljazair.
Setelah kemenangan tipis 4-3 melalui adu penalti atas Kolombia—di mana Manzambi tidak dapat ikut bermain karena cedera lutut—tim Swiss kini melaju ke babak delapan besar. Di sana, pada malam Minggu ke Senin (pukul 03.00 waktu Jerman), mereka akan menghadapi juara dunia bertahan, Argentina, sebagai lawan.
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