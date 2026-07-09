Dengan demikian, hanya tinggal beberapa detail terakhir yang perlu diklarifikasi sebelum transfer ini dapat terlaksana. Kedua klub dilaporkan telah menyepakati biaya transfer sebesar 60 juta euro, yang akan menjadikan Manzambi sebagai rekor penjualan termahal bagi klub asal Breisgau tersebut.

Selama ini, rekor tersebut dipegang oleh Kevin Schade dan Merlin Röhl — keduanya juga pernah mencoba peruntungan di Liga Premier dan pindah ke FC Brentford (Schade) serta FC Everton (Röhl).

Tanda-tanda kepindahan Manzambi ke "The Magpies" semakin menguat dalam beberapa hari terakhir. Di Newcastle, pemain berusia 20 tahun ini diharapkan mengikuti jejak Sandro Tonali, yang bergabung dengan Tottenham Hotspur dengan biaya transfer yang dikabarkan melampaui angka 100 juta euro.

Di Freiburg, kontrak Manzambi masih berlaku hingga 30 Juni 2030, dan tidak ada klausul pelepasan. Oleh karena itu, penampilan apik sang gelandang di Piala Dunia justru menguntungkan klub tersebut.