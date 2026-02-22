Ambisi Scudetto AC Milan Hancur Usai Rekor Tak Terkalahkan Diputus Parma Di San Siro

Laga ini sejatinya sudah diawali dengan berbagai kendala berat bagi kubu tuan rumah sebelum sepak mula dilakukan. Skuad Rossoneri harus tampil tanpa didampingi oleh sang pelatih kepala, Massimiliano Allegri, yang tengah menjalani masa hukuman larangan mendampingi tim akibat kartu merah yang diterimanya pada laga tengah pekan melawan Como. Kesialan mereka berlanjut pada sesi pemanasan ketika bek tengah Matteo Gabbia tiba-tiba mengalami cedera, sehingga posisinya terpaksa digantikan secara mendadak oleh Koni De Winter.

Situasi di atas lapangan memburuk saat pertandingan baru berjalan sebelas menit. Gelandang andalan mereka, Ruben Loftus-Cheek, harus ditandu keluar lapangan setelah terlibat benturan kepala yang mengerikan dengan penjaga gawang Parma Edoardo Corvi. Meski terus mendominasi jalannya penguasaan bola hingga mencapai angka 66 persen, Milan kehilangan ketajaman serta efisiensi di sepertiga akhir lapangan. Christian Pulisic sempat memberikan ancaman serius lewat tembakan dari sudut sempit sebelum akhirnya membuang sebuah peluang emas dari jarak dekat menjelang turun minum. Ketidakberuntungan tuan rumah mencapai puncaknya pada menit ke-64, saat tendangan voli akrobatik Rafael Leao sukses menaklukkan kiper namun hanya membentur bagian dalam tiang gawang, bergulir menyusuri garis, dan keluar tanpa membuahkan hasil.