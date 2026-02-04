Goal.com
Koln InterGetty Images
Adhe Makayasa

VIDEO: Rekor Gila! 50.000 Fans Padati Laga UEFA Youth League FC Koln Vs Inter Milan Di Tengah Keterpurukan Tim Senior

Sekitar 50.000 penggemar FC Koln hadir pada Rabu malam untuk menyaksikan tim U-19 melawan Inter di UEFA Youth League. Meski tim senior sedang menjalani musim yang berat di Bundesliga, suporter menunjukkan antusiasme luar biasa dengan memadati RheinEnergieStadion demi melihat aksi generasi penerus melawan raksasa Serie A.

  • Fans FC Koln Pecahkan Rekor

    Fans FC Koln membuat sejarah pada Rabu saat mereka memadati stadion untuk melihat para pemain muda klub menghadapi Inter di Babak 32 Besar UEFA Youth League.

    Angka penonton resmi mencapai 50.000, memecahkan rekor sebelumnya sebanyak 40.368 penonton yang tercipta saat Inter bertemu Trabzonspor pada April 2025. FC Koln adalah salah satu tim dengan dukungan terbaik di Jerman dan memiliki stadion dengan kapasitas terbesar ketujuh di Bundesliga.

    Namun, ini adalah musim yang berat sejauh ini bagi tim senior setelah mereka promosi kembali ke kasta tertinggi. FC Koln saat ini duduk di posisi kesepuluh dan baru memenangkan enam dari 20 pertandingan sejauh ini di musim 2025/26.

  • Tonton Cuplikannya

  • Akhir Laga yang Menegangkan

    Tim U-19 FC Koln tentu tidak kekurangan dukungan saat melawan Inter, tetapi mereka gagal meraih kemenangan setelah Nerazzurri menang 3-1.

    Leonardo Bovio membuka skor untuk tim tamu, tetapi FC Koln membalas pada menit ke-80 melalui Fynn Schenten. Inter kemudian memastikan kemenangan lewat gol masa injury time dari Dilan Zarate dan Roberts Kukulis. Hasil ini membuat Inter melaju ke babak 16 besar kompetisi.

  • FBL-EUR-YOUTH LEAGUE-TRABZONSPOR-BARCELONAAFP

    Berikutnya?

    Babak 32 besar menghadirkan beberapa kejutan di UEFA Youth League, dengan juara bertahan Barcelona disingkirkan oleh Maccabi Haifa. Inter melaju bersama tim kelas berat lainnya seperti Chelsea, PSG, dan Real Madrid. Mereka akan mengetahui lawan mereka di babak 16 besar saat undian dilakukan pada Jumat.

