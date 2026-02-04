VIDEO: Rekor Gila! 50.000 Fans Padati Laga UEFA Youth League FC Koln Vs Inter Milan Di Tengah Keterpurukan Tim Senior

Fans FC Koln membuat sejarah pada Rabu saat mereka memadati stadion untuk melihat para pemain muda klub menghadapi Inter di Babak 32 Besar UEFA Youth League.

Angka penonton resmi mencapai 50.000, memecahkan rekor sebelumnya sebanyak 40.368 penonton yang tercipta saat Inter bertemu Trabzonspor pada April 2025. FC Koln adalah salah satu tim dengan dukungan terbaik di Jerman dan memiliki stadion dengan kapasitas terbesar ketujuh di Bundesliga.

Namun, ini adalah musim yang berat sejauh ini bagi tim senior setelah mereka promosi kembali ke kasta tertinggi. FC Koln saat ini duduk di posisi kesepuluh dan baru memenangkan enam dari 20 pertandingan sejauh ini di musim 2025/26.