Adhe Makayasa

Rekor Gila Liga Primer: Daftar Pertandingan Dengan Pencetak Gol Berbeda Terbanyak Dalam Sejarah, Newcastle Dan Man United Rajanya!

Drama delapan gol Man United vs Bournemouth ciptakan sejarah baru. Simak daftar laga Liga Primer dengan pencetak gol berbeda terbanyak sepanjang masa di sini!

Liga Primer Inggris dikenal sebagai panggung di mana hal-hal tak terduga sering terjadi, termasuk hujan gol yang melibatkan banyak pemain berbeda. Baru-baru ini, laga dramatis antara Manchester United dan Bournemouth yang berakhir imbang 4-4 menyita perhatian publik. Bukan hanya karena skornya yang mencolok, tetapi karena kedelapan gol tersebut dicetak oleh delapan pemain yang berbeda, sebuah fenomena langka yang jarang terjadi dalam sejarah kompetisi.

Peristiwa ini mengingatkan kita pada momen-momen bersejarah lainnya di mana papan skor stadion dipenuhi oleh nama-nama berbeda. Mulai dari pembantaian sepihak hingga drama derbi yang sengit, distribusi gol yang merata seringkali menjadi indikator kekuatan kolektif sebuah tim atau, sebaliknya, kekacauan pertahanan yang luar biasa. Rekor-rekor ini menjadi bukti betapa dinamisnya Liga Primer.

Dalam sejarahnya, ada pertandingan di mana satu tim saja bisa menyumbangkan hingga delapan pencetak gol berbeda, seperti yang dilakukan Newcastle United saat menghancurkan Sheffield United. Di sisi lain, ada juga laga di mana kedua tim saling berbalas gol lewat sembilan pemain berbeda, menciptakan tontonan yang memanjakan mata penikmat sepakbola netral namun menyiksa bagi para pelatih pertahanan.

GOAL, memanfaatkan data dari Opta, coba mengupas tuntas rekor-rekor tersebut, membedah pertandingan-pertandingan ikonik yang melibatkan paling banyak nama di papan skor. Dari dominasi mutlak The Magpies hingga derbi London Utara yang legendaris, mari kita telusuri kembali momen-momen di mana gawang bergetar dari berbagai arah dan kaki yang berbeda.

  • Sheffield United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Newcastle United: Raja Distribusi Gol (8 Pemain)

    Pada 24 September 2023, Newcastle United mencatatkan sejarah yang mungkin sulit disamai oleh tim manapun dalam waktu dekat. Bertandang ke markas Sheffield United di Bramall Lane, The Magpies menang telak dengan skor mencolok 8-0. Namun, yang membuat kemenangan ini unik bukan hanya skornya, melainkan fakta bahwa delapan gol tersebut dicetak oleh delapan pemain berbeda dari satu tim yang sama.

    Pertandingan dimulai dengan ketat di 20 menit awal, namun setelah keran gol terbuka, Newcastle tak terbendung. Sean Longstaff, Dan Burn, Sven Botman, Callum Wilson, Anthony Gordon, Miguel Almiron, Bruno Guimaraes, dan Alexander Isak bergantian mencatatkan nama mereka di papan skor. Tidak ada satu pun pemain yang mencetak brace atau hat-trick dalam laga ini, sebuah anomali statistik yang luar biasa.

    Pencapaian ini memecahkan rekor Liga Primer untuk jumlah pencetak gol berbeda terbanyak dari satu tim dalam satu pertandingan. Sebelumnya, rekor ini dipegang bersama oleh Chelsea dan Manchester United dengan tujuh pencetak gol. Distribusi gol yang begitu merata menunjukkan betapa cairnya sistem serangan Eddie Howe saat itu, di mana ancaman bisa datang dari lini belakang, tengah, hingga depan.

    Selain rekor pencetak gol, kemenangan ini juga tercatat sebagai kemenangan tandang terbesar kedua dalam sejarah Liga Primer, hanya kalah dari kemenangan 9-0 Leicester City atas Southampton. Newcastle membuktikan bahwa dominasi total tidak harus bergantung pada satu orang bintang, melainkan kekuatan kolektif yang menghancurkan mental lawan dari segala sisi.

    Tabel Pencetak Gol Newcastle vs Sheffield United (24 Sept 2023)

    MenitPencetak GolSkor
    21'Sean Longstaff0-1
    31'Dan Burn0-2
    35'Sven Botman0-3
    56'Callum Wilson0-4
    61'Anthony Gordon0-5
    68'Miguel Almiron0-6
    73'Bruno Guimaraes0-7
    87'Alexander Isak0-8
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-SOUTHAMPTONAFP

    Pesta Gol Old Trafford dan Stamford Bridge (7 Pencetak Gol)

    Sebelum rekor Newcastle, Manchester United dan Chelsea memegang takhta ini. Pada 2 Februari 2021, Setan Merah menghancurkan Southampton dengan skor 9-0 di Old Trafford. Dalam laga tersebut, tujuh pemain berbeda dari United berhasil mencetak gol: Wan-Bissaka, Rashford, Cavani, Martial (2 gol), McTominay, Fernandes, dan James. Satu gol lainnya adalah gol bunuh diri bek lawan, Jan Bednarek.

    Pertandingan tersebut menjadi mimpi buruk bagi Southampton yang harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit kedua akibat kartu merah Alexandre Jankewitz. Situasi ini dimanfaatkan habis-habisan oleh United untuk mengeksploitasi setiap celah pertahanan lawan. Meski Anthony Martial mencetak dua gol, kontribusi merata dari enam rekan setimnya yang lain menjadikan laga ini masuk buku sejarah sebagai salah satu distribusi gol terbaik.

    Sementara itu, Chelsea mencatatkan prestasi serupa jauh sebelumnya, tepatnya pada 23 Desember 2012. Di bawah asuhan Rafa Benitez, The Blues melumat Aston Villa dengan skor telak 8-0. Tujuh pemain berbeda (Torres, David Luiz, Ivanovic, Lampard, Ramires, Oscar, Hazard) bergantian membobol gawang Villa, dengan Ramires menjadi satu-satunya pemain yang mencetak dua gol.

    Kemenangan ini menjadi salah satu kado Natal terindah bagi publik Stamford Bridge kala itu. Laga ini menunjukkan betapa menakutkannya lini serang Chelsea yang memiliki gelandang-gelandang produktif. Bahkan pemain debutan seperti Lucas Piazon nyaris menambah daftar pencetak gol jika penaltinya tidak gagal di menit akhir, yang bisa saja membuat rekor 8 pencetak gol terjadi lebih cepat.

    Daftar Tim dengan 7+ Pencetak Gol Berbeda dalam Satu Laga

    TimLawanSkorTanggalJumlah Pencetak Gol
    NewcastleSheffield Utd8-024/09/20238
    Man UtdSouthampton9-002/02/20217
    ChelseaAston Villa8-023/12/20127



  • Tottenham Hotspur v ArsenalGetty Images Sport

    Rekor Absolut: Drama Derbi London Utara (9 Pencetak Gol)

    Jika bicara soal total pencetak gol berbeda dari kedua tim dalam satu pertandingan, rekor absolutnya masih dipegang oleh Derbi London Utara yang legendaris. Pada 13 November 2004, Arsenal mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 5-4 di White Hart Lane. Laga gila ini diwarnai oleh sembilan nama berbeda yang tercatat di papan skor, sebuah rekor yang belum terpecahkan hingga kini.

    Pertandingan dimulai dengan ketat di babak pertama yang berakhir 1-1 lewat gol Naybet (Spurs) dan Henry (Arsenal). Namun, babak kedua berubah menjadi festival gol yang kacau balau. Lauren, Vieira, Ljungberg, dan Pires menambah gol bagi Arsenal, sementara Defoe, King, dan Kanoute membalas untuk Tottenham. Total sembilan pemain berbeda mencatatkan namanya dalam satu laga 90 menit.

    Laga ini menjadi simbol rivalitas sengit kedua tim di era The Invincibles Arsenal. Pertahanan kedua tim tampak begitu rapuh menghadapi serangan lawan, namun di sisi lain, efektivitas para pemain dalam memanfaatkan peluang sangat tinggi. Bahkan pemain bertahan seperti Ledley King dan Lauren turut serta dalam pesta gol tersebut.

    Hingga hari ini, belum ada pertandingan Liga Primer lain yang mampu menyamai rekor sembilan pemain berbeda mencetak gol. Ini adalah bukti betapa uniknya dinamika pertandingan tersebut, di mana taktik bertahan seolah dilupakan demi hasrat menyerang dan gengsi derbi. Sebuah pertandingan klasik yang akan selalu dikenang sebagai puncak hiburan Liga Primer.

    Daftar Pencetak Gol Tottenham 4-5 Arsenal (2004)

    TimPencetak Gol
    TottenhamNaybet, Defoe, King, Kanoute
    ArsenalHenry, Lauren, Vieira, Ljungberg, Pires
    Total9 Pemain Berbeda

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CHELSEAAFP

    Drama 8 Gol: Klub Eksklusif Pertandingan Gila

    Di bawah rekor 9 pencetak gol, terdapat "klub eksklusif" pertandingan yang melibatkan 8 pencetak gol berbeda. Laga Manchester United vs Bournemouth yang baru saja terjadi (4-4) pada Desember 2025 masuk dalam kategori bergengsi ini. Kedelapan gol dalam laga tersebut dicetak oleh pemain yang berbeda-beda, tanpa ada yang mendominasi dengan brace.

    Sebelumnya, sejarah mencatat laga-laga ikonik lainnya dengan statistik serupa. Salah satunya adalah thriller Liverpool 5-3 Chelsea pada Juli 2020, malam di mana The Reds mengangkat trofi Liga Primer. Laga tersebut diwarnai gol dari Keita, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Firmino, Chamberlain (Liverpool), serta Giroud, Abraham, dan Pulisic (Chelsea).

    Contoh klasik lainnya adalah drama Arsenal 4-4 Tottenham pada 2008. Laga ini juga melihat delapan pemain berbeda mencetak gol, termasuk gol jarak jauh David Bentley yang fenomenal. Pertandingan seperti ini biasanya terjadi ketika kedua tim bermain terbuka dan mengabaikan disiplin pertahanan demi mengejar ketertinggalan.

    Fakta bahwa rekor 8 pencetak gol berbeda ini cukup jarang terjadi menunjukkan betapa sulitnya mendistribusikan gol secara merata di level kompetisi setinggi Liga Primer. Biasanya, dalam laga dengan skor besar, akan ada satu atau dua pemain yang mencetak lebih dari satu gol. Namun dalam kasus-kasus ini, "berbagi" menjadi tema utamanya.

    Daftar Pertandingan dengan 8 Pencetak Gol Berbeda (Terpilih)

    • Man Utd 4-4 Bournemouth (15 Des 2025)

    • Brentford 5-3 Wolves (5 Okt 2024)

    • Man City 6-3 Leicester (26 Des 2021)

    • Liverpool 5-3 Chelsea (22 Juli 2020)

    • Norwich 4-5 Liverpool (23 Jan 2016)

    • Arsenal 4-4 Tottenham (29 Okt 2008)

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Makna di Balik Statistik

    Rekor-rekor distribusi gol ini bukan sekadar angka trivia semata, melainkan cerminan dari filosofi permainan. Bagi tim seperti Newcastle United pada 2023, memiliki 8 pencetak gol berbeda dari satu tim menunjukkan kolektivitas yang sempurna. Ini adalah mimpi setiap manajer modern: sebuah tim yang tidak bergantung pada satu sosok striker, di mana ancaman bisa datang dari siapa saja.

    Namun di sisi lain, banyaknya pencetak gol dalam satu laga yang melibatkan kedua tim (seperti kasus Tottenham vs Arsenal 4-5) juga bisa menjadi indikator kekacauan sistem pertahanan. Ketika gelandang bertahan, bek tengah, hingga pemain pengganti lawan bisa dengan mudah mencetak gol, itu adalah sinyal bahaya bagi struktur organisasi tim.

    Pertandingan dengan banyak pencetak gol berbeda sering kali menjadi yang paling menghibur bagi penonton netral karena elemen kejutan yang tinggi. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi pahlawan berikutnya. Apakah itu bek sayap yang naik membantu serangan, atau gelandang pengangkut air yang tiba-tiba melepaskan tembakan jarak jauh.

    Terlepas dari analisis taktisnya, laga-laga dengan distribusi gol "keroyokan" ini akan selalu dikenang sebagai momen magis dalam sejarah Liga Primer Inggris. Mereka mengingatkan kita bahwa sepakbola adalah permainan tim 11 lawan 11, di mana setiap individu di lapangan memiliki kesempatan untuk menjadi pembeda dan mencatatkan namanya dalam sejarah.

