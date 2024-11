Kekuatan Merata, Ini Delapan Tim Regional Surabaya & Solo Yang Lolos Ke Grand Finale Meet The World With SKF

Babak regional Surabaya dan Solo digelar pada 9 dan 10 November kemarin.

Sebanyak delapan tim terbaik dari regional Surabaya dan Solo berhasil melangkah ke babak Grand Finale Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025. Babak regional itu sendiri digelar pada 9 dan 10 November 2024 kemarin.

Total 64 tim dari regional Surabaya dan Solo saling sikut, di mana 32 tim di masing-masing kota dibagi ke dalam delapan grup, yang akhirnya menyisakan delapan tim terbaik.

Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 Babak Regional Surabaya digelar di Lapangan Sriti Arhanud Gedangan, Sidoarjo. Sedangkan di Solo, pertandingan berlangsung di Lapangan Banaran Grogol, Sukoharjo.