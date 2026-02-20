Mantan Bos Real Madrid Xabi Alonso Sudah TOLAK Tawaran Melatih Dari Klub "Ngaco"

Alasan “kacau” yang kabarnya disebut Alonso bukan sekadar soal hasil di lapangan. Setelah De Zerbi hengkang usai tersingkir dari Liga Champions dan dibantai PSG 5-0, situasi internal Marseille ikut memanas. Direktur olahraga Mehdi Benatia bahkan sempat mundur sebelum akhirnya kembali menjabat hingga akhir musim. Ketidakstabilan manajemen inilah yang diyakini membuat Alonso mundur teratur.

Marseille akhirnya menunjuk mantan pemain mereka, Habib Beye, sebagai pelatih baru. Klub menyatakan bahwa “kedekatan emosional Beye dengan Olympique de Marseille serta pemahamannya terhadap lingkungan klub menjadi modal penting untuk membawa tim ke level berikutnya.” Beye, yang pernah bermain di Liga Inggrisbersama Newcastle dan Aston Villa, sebenarnya baru saja dipecat oleh Rennes usai gagal menang di lima laga terakhirnya termasuk empat kekalahan beruntun. Ironisnya lagi, Rennes langsung mengalahkan PSG 3-1 usai memecat Beye.

Pria 48 tahun itu kini menandatangani kontrak hingga 2027 bersama Marseille dan akan memulai tugasnya dengan bertandang ke Brest, Sabtu (21/2) dini hari WIB. Saat ini Marseille berada di posisi keempat klasemen Ligue 1.