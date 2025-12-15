Real Madrid Bikin Xabi Alonso 'Terisolasi'! Petinggi Bayer Leverkusen Ini Pertanyakan Perlakuan Florentino Perez

Berbicara kepada Sky, Carro tidak berbasa-basi ketika membandingkan lingkungan suportif di Leverkusen dengan politik keras di Madrid.

"Kami tidak menasihatinya tentang apapun," kata Carro ketika ditanya apakah dia telah berbicara kepada Alonso tentang situasinya saat ini. "Pada saat itu kami ingin dia tetap di sini, tetapi kami tahu dia adalah pelatih dengan bakat luar biasa yang, ya, berada dalam konteks yang berbeda di Madrid.

"Jika presiden mengatakan bahwa pelatih adalah kejahatan yang diperlukan, jika pelatih dibiarkan sendirian dan selalu dia yang menerima kritik, maka situasinya sangat berbeda dari yang dia alami di Leverkusen, di mana kami semua bergerak ke arah yang sama dan tidak meninggalkan pelatih sendirian secara politis."

