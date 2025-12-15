Getty Images Sport
Real Madrid Bikin Xabi Alonso 'Terisolasi'! Petinggi Bayer Leverkusen Ini Pertanyakan Perlakuan Florentino Perez
Performa goyah untuk Real Madrid
Masa jabatan Alonso di Real Madrid, yang semula dianggap sebagai kepulangan seorang calon pelatih berbakat, dengan cepat berubah menjadi ujian berat. Kekalahan beruntun di kandang dari Celta dan Manchester City menambah bahan bakar laporan bahwa masa depan Alonso di klub diragukan menjelang pertandingan akhir pekan melawan Deportivo Alaves, yang mereka menangkan 2-1. Di tengah laporan yang semakin menguat bahwa pelatih berusia 44 tahun tersebut sudah menghadapi ancaman pemecatan, mantan bosnya di Leverkusen angkat bicara untuk membela pelatih tersebut, menyalahkan perbedaan struktural antara kedua klub tersebut. Carro, CEO dari klub Bundesliga tersebut, percaya bahwa Alonso telah dibiarkan dalam posisi rentan oleh dewan Madrid yang gagal melindungi manajernya di saat krisis.
Alonso meninggalkan Leverkusen musim panas lalu untuk memimpin di Santiago Bernabeu, ditugaskan memimpin era baru untuk Los Blancos. Namun, hasilnya beragam, dan pers Spanyol sudah mulai mengasah pisaunya. Bagi Carro, yang mengawasi pencapaian ganda domestik tak terkalahkan yang bersejarah oleh Alonso di Jerman, masalahnya bukan terletak pada kemampuan taktik pelatih, tetapi pada lingkungan yang kejam dan sering kali sepi yang dibina oleh presiden Madrid, Florentino Perez.
Carrow berjanji mendukung Alonso
Berbicara kepada Sky, Carro tidak berbasa-basi ketika membandingkan lingkungan suportif di Leverkusen dengan politik keras di Madrid.
"Kami tidak menasihatinya tentang apapun," kata Carro ketika ditanya apakah dia telah berbicara kepada Alonso tentang situasinya saat ini. "Pada saat itu kami ingin dia tetap di sini, tetapi kami tahu dia adalah pelatih dengan bakat luar biasa yang, ya, berada dalam konteks yang berbeda di Madrid.
"Jika presiden mengatakan bahwa pelatih adalah kejahatan yang diperlukan, jika pelatih dibiarkan sendirian dan selalu dia yang menerima kritik, maka situasinya sangat berbeda dari yang dia alami di Leverkusen, di mana kami semua bergerak ke arah yang sama dan tidak meninggalkan pelatih sendirian secara politis."
Ikatan yang tetap terjalin
Terlepas dari situasi tegang seputar masa depan Alonso, Carro mengungkapkan bahwa hubungan pribadinya dengan pelatih asal Basque itu tetap sangat kuat. Keduanya membentuk ikatan erat selama tiga tahun Alonso di Jerman, periode yang mengubah Leverkusen dari tim yang kurang berprestasi menjadi pencipta sejarah.
Carro mengonfirmasi bahwa ia baru-baru ini mengunjungi Alonso di ibu kota Spanyol, menekankan bahwa hubungan mereka melampaui lingkup profesional.
"Selama jeda internasional saya berada di Madrid selama akhir pekan, dan staf pelatih serta keluarga dua kali berada di rumah kami," ungkap Carro. "Kami memiliki hubungan yang sangat baik; bagaimanapun, selama tiga tahun itu kami seperti keluarga. Saya juga tahu bahwa mereka mengikuti pertandingan kami dan kami mengikuti pertandingan mereka, kami saling mengikuti. Kami merasa sangat menghargai satu sama lain dan menjaga kontak yang sangat dekat."
Tekanan tinggi di Bernabeu
Kontras yang digambarkan oleh Carro berfungsi sebagai peringatan bagi para penggemar dan pengamat Madrid yang menyerukan pemecatan Alonso. Namun, tekanan hanya akan terus meningkat pada pelatih kecuali dia membawa konsistensi setelah awal yang menakjubkan dalam masa jabatannya. Mereka memulai musim dengan 13 kemenangan dari 14 pertandingan pertama mereka di bawah Alonso, termasuk kemenangan melawan Barcelona, tetapi kekalahan dari Liverpool memicu rentetan buruk yang membuat mereka tertinggal empat poin di La Liga dan terancam keluar dari delapan besar Liga Champions.
Sementara Leverkusen terus melaju tanpa dia, menyaksikan mantan manajer mereka berjuang di bawah tekanan harapan "istana putih" ternyata menyentuh perasaan dengan hirarki klub Jerman tersebut. Apakah Perez mengindahkan peringatan halus dari rekannya masih harus dilihat, tetapi ketika rumor pemecatan semakin intens, tuduhan bahwa Alonso telah "dibiarkan sendirian" kemungkinan akan bergaung dengan mereka yang merasa bahwa sang manajer dijadikan kambing hitam untuk masalah struktural yang lebih luas.
