Diincar Real Madrid, Unai Emery Cuma Beri Respon TUJUH Kata
Emery masuk radar Real Madrid
Real Madrid melakukan pergantian pelatih di awal 2026 usai memecat Xabi Alonso yang hanya bertahan beberapa bulan sejak mengambil alih tampuk kepelatihan Los Blancos pada musim panas 2025.
Alvaro Arbeloa dipercaya sebagai solusi sementara, tetapi sejauh ini hasilnya belum meyakinkan. Kekalahan memalukan dari Albacete di Copa del Rey pada debutnya serta kegagalan mengamankan tiket otomatis ke babak 16 besar Liga Champions. Real Madrid pun memang diyakini akan mencari sosok pelatih yang lebih berpengalaman.
Sejumlah laporan di Spanyol dan Eropa menyebut manajer Aston Villa Unai Emery sebagai figur yang dikagumi para petinggi Real Madrid, terlebih berkat rekam jejaknya membawa Sevilla meraih tiga gelar Liga Europa.
Kata Emery soal Real Madrid
Pelatih berusia 54 tahun itu merupakan klien dari ‘agen super’ Jorge Mendes, yang dikenal memiliki relasi kuat dengan Real Madrid. Namun, Emery memilih tidak membuka kartu soal masa depannya.
Saat ditanya langsung mengenai ketertarikan Real Madrid, ia hanya menjawab singkat: “Tidak ada yang bisa dikatakan soal itu.”
Media Spanyol bahkan mengklaim Emery kini menjadi kandidat yang “paling berpeluang” mengambil alih Real Madrid, meski mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, juga disebut siap kembali ke dunia kepelatihan dan meninggalkan jabatannya sebagai kepala sepakbola global Red Bull.
Mungkinkah Klopp latih Real Madrid?
Fabrizio Romano sebelumnya mengulas spekulasi seputar Klopp, yang meninggalkan Liverpool pada musim panas 2024, dan kemungkinan ia kembali ke bangku pelatih: “Real Madrid kalah di laga pertama Alvaro Arbeloa sebagai pelatih, tersingkir dari Copa del Rey oleh Albacete, tetapi itu tidak mengubah apa pun soal masa depannya. Itu adalah pertandingan pertamanya dan ia hanya punya satu sesi latihan, jadi tidak bisa dijadikan tolok ukur era Arbeloa.
"Arbeloa akan mendapat kesempatan di Liga Champions dan La Liga, dan performa di sana yang akan menentukan apakah ia bertahan setelah musim ini. Pada saat yang sama, Real Madrid tetap merencanakan musim panas 2026 jika mereka memutuskan melakukan perubahan."
"Soal Jurgen Klopp, ada orang-orang di dalam Real Madrid yang sangat mengapresiasinya, dan saya bisa mengonfirmasi bahwa ia punya pendukung di klub. Namun, semuanya harus dimulai dari Klopp sendiri. Real Madrid tidak akan mendekatinya untuk menanyakan apakah ia ingin kembali melatih."
"Jika Klopp secara terbuka menyatakan ingin kembali, maka ia bisa dipertimbangkan pada musim panas nanti, tetapi hanya jika Arbeloa tidak bertahan. Untuk saat ini, Klopp tetap fokus pada perannya di Red Bull dan tidak ada perkembangan apa pun dengan Real Madrid.”
Klopp disebut menuntut Real Madrid melepas tiga pemain senior sebelum mempertimbangkan tawaran. Vinicius Junior diklaim memiliki “ketidakcocokan total” dengan Klopp, sementara Franco Mastantuono dan Brahim Diaz juga berpotensi dilepas.
Namun demikian, analis Ramon Alvarez de Mon menegaskan bahwa Emery kini menjadi favorit di mata banyak pihak di Bernabeu. Ia menulis di media sosial: “Jika Real Madrid memutuskan mengganti pelatih di akhir musim, Unai Emery adalah sosok yang paling berada di posisi terdepan. Sudah ada pembicaraan dalam beberapa hari terakhir untuk mengukur ketersediaannya. Detail lebih lanjut ada di kanal.”
Emery dan Aston Villa kejar takhta Liga Inggris
Emery, yang sempat menjalani periode sulit bersama Arsenal antara awal musim 2018 hingga November 2019, kembali ke Inggris bersama Aston Villa pada November 2022. Hingga kini, ia telah memimpin Villa dalam 173 pertandingan dan hanya terpaut dua kemenangan lagi dari catatan 100 kemenangan bersama The Villans.
Ia membawa Villa kembali ke panggung Eropa lewat Liga Champions dan Liga Europa. Musim ini, Villa bahkan bersaing di papan atas Liga Inggris dan masih sangat berpeluang terlibat dalam pacuan gelar 2025/26.
Villa saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen, memiliki poin yang sama dengan Manchester City dan hanya tertinggal empat angka dari Arsenal di puncak. Dengan 15 laga tersisa, mereka juga masih berjuang di Piala FA dan Liga Europa.
