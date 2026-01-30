Diincar Real Madrid, Unai Emery Cuma Beri Respon TUJUH Kata

Fabrizio Romano sebelumnya mengulas spekulasi seputar Klopp, yang meninggalkan Liverpool pada musim panas 2024, dan kemungkinan ia kembali ke bangku pelatih: “Real Madrid kalah di laga pertama Alvaro Arbeloa sebagai pelatih, tersingkir dari Copa del Rey oleh Albacete, tetapi itu tidak mengubah apa pun soal masa depannya. Itu adalah pertandingan pertamanya dan ia hanya punya satu sesi latihan, jadi tidak bisa dijadikan tolok ukur era Arbeloa.

"Arbeloa akan mendapat kesempatan di Liga Champions dan La Liga, dan performa di sana yang akan menentukan apakah ia bertahan setelah musim ini. Pada saat yang sama, Real Madrid tetap merencanakan musim panas 2026 jika mereka memutuskan melakukan perubahan."

"Soal Jurgen Klopp, ada orang-orang di dalam Real Madrid yang sangat mengapresiasinya, dan saya bisa mengonfirmasi bahwa ia punya pendukung di klub. Namun, semuanya harus dimulai dari Klopp sendiri. Real Madrid tidak akan mendekatinya untuk menanyakan apakah ia ingin kembali melatih."

"Jika Klopp secara terbuka menyatakan ingin kembali, maka ia bisa dipertimbangkan pada musim panas nanti, tetapi hanya jika Arbeloa tidak bertahan. Untuk saat ini, Klopp tetap fokus pada perannya di Red Bull dan tidak ada perkembangan apa pun dengan Real Madrid.”

Klopp disebut menuntut Real Madrid melepas tiga pemain senior sebelum mempertimbangkan tawaran. Vinicius Junior diklaim memiliki “ketidakcocokan total” dengan Klopp, sementara Franco Mastantuono dan Brahim Diaz juga berpotensi dilepas.

Namun demikian, analis Ramon Alvarez de Mon menegaskan bahwa Emery kini menjadi favorit di mata banyak pihak di Bernabeu. Ia menulis di media sosial: “Jika Real Madrid memutuskan mengganti pelatih di akhir musim, Unai Emery adalah sosok yang paling berada di posisi terdepan. Sudah ada pembicaraan dalam beberapa hari terakhir untuk mengukur ketersediaannya. Detail lebih lanjut ada di kanal.”